RTL Aktie: TV-Werbung bricht weg - Jahrestief in Reichweite

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 11:37 3 Min.

Die RTL Aktie gibt zum Wochenstart im MDAX weiter nach. Nach der gesenkten Jahresprognose wegen schwacher Fernsehwerbung nähert sich der Medienkonzern seinem 52-Wochen-Tief – obwohl das Streaming-Geschäft kräftig wächst und RTL eigene Aktien zurückkauft.

Bild: Foto: RTL Group / Bertelsmann (Pressebild, Medium 3934)

Die RTL Aktie (ISIN: LU0061462528, FSE: RRTL) bleibt im Abwärtssog. Auf Xetra fällt das Papier des Luxemburger Medienkonzerns am Vormittag auf 29,30 Euro, ein Minus von 0,45 Euro oder 1,51 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 29,75 Euro. Damit zählt die RTL Aktie zu den größten Verlierern im MDAX – und rutscht erstmals seit Längerem unter die Marke von 30 Euro. Kurs der RTL Aktie (Xetra, 10:28 Uhr) 29,30 € Tagesminus im MDAX -1,51% Rückgang der TV-Werbung -8% Wachstum Streamingumsatz nach neun Monaten +27,9% Quelle : Xetra, Unternehmensangaben, Analystenkonsens Die Gründe für den Kursrückgang Die gesenkte Prognose wirkt nach Die Schwäche der RTL Aktie hat einen klaren Ursprung: Am 17. November senkte der Konzern seine Erwartungen für 2026. Statt eines Umsatzes von 7,1 bis 7,2 Milliarden Euro rechnet RTL nun mit rund 7,1 Milliarden Euro, beim bereinigten EBITA mit etwa 700 Millionen Euro. Grund ist die schwache Fernsehwerbung, die um 8 Prozent zurückging. Hinzu kamen Berichte über den Abbau von bis zu 500 Stellen nach der Übernahme von Sky Deutschland und eine Herabstufung durch die Ratingagentur EthiFinance. Dabei hat RTL auch gute Nachrichten zu bieten. Der Gesamtumsatz stieg in den ersten neun Monaten dank der Sky-Übernahme um 15,1 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro. Der Streamingumsatz wuchs um 27,9 Prozent auf 449 Millionen Euro, das Jahresziel für zahlende Abonnements erreichte RTL vorzeitig. Zudem kauft der Konzern weiter eigene Aktien zurück: Im November startete ein Programm über bis zu 834.000 Papiere. Analysten und Charttechnik Das Jahrestief rückt näher Charttechnisch wird es eng. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 28,80 Euro und damit nur noch knapp 2 Prozent unter dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Die Analysten sind gespalten. JPMorgan senkte das Kursziel Anfang November von 29 auf 28 Euro und bleibt bei Underweight. Im Schnitt sehen sechs Analysten ein Kursziel von 34,08 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die nächsten Zahlen legt RTL am 12. März 2027 vor. Was für die RTL Aktie spricht Streamingumsatz plus 27,9 Prozent, Abo-Ziel vorzeitig erreicht

Sky-Übernahme bringt Umsatzwachstum und Synergien

Laufender Aktienrückkauf

Durchschnittliches Kursziel bei 34,08 Euro Was gegen die RTL Aktie spricht Jahresprognose wegen schwacher TV-Werbung gesenkt

Möglicher Abbau von bis zu 500 Stellen

Herabstufung durch EthiFinance

Kurs nahe dem 52-Wochen-Tief Einordnung der Redaktion: Die RTL Aktie steckt im Spannungsfeld zwischen altem und neuem Geschäft. Das wachsende Streaming und die Sky-Synergien sind die Zukunft, doch die schrumpfende Fernsehwerbung belastet die Gegenwart. Der Aktienrückkauf kann den Kurs stützen, eine Trendwende braucht aber eine Stabilisierung des Werbemarkts. Hält die Marke von 28,80 Euro nicht, droht der RTL Aktie ein neues Jahrestief. FAQ Häufige Fragen zur RTL Aktie Warum fällt die RTL Aktie?

RTL hat die Jahresprognose wegen schwacher Fernsehwerbung gesenkt. Dazu kommen Berichte über Stellenabbau nach der Sky-Übernahme und eine Rating-Herabstufung. Was erwartet RTL für 2026?

Rund 7,1 Milliarden Euro Umsatz und ein bereinigtes EBITA von etwa 700 Millionen Euro. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der RTL Aktie?

ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Handelssymbol: RRTL (Xetra), US-Handelssymbol: RGLXY (ADR, OTC).

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