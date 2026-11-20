Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (bis 31. Oktober) stieg der Umsatz laut Unternehmensmitteilung um 12 Prozent auf 6,26 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie lag mit 1,91 Dollar über dem eigenen Plan von 1,75 bis 1,83 Dollar und über dem Konsens von rund 1,87 Dollar. Die Aktie gab nachbörslich dennoch um etwa 5 Prozent nach. Als Gründe nennen Berichte den Ausblick für das vierte Quartal, höhere Fracht- und Kraftstoffkosten sowie die Erwartung des Marktes, dass das Wachstum der Verkäufe auf vergleichbarer Fläche noch kräftiger ausfällt.

Ein Konzernchef-Kommentar machte die Vorsicht deutlich: Die Verbraucherstimmung sei sehr niedrig, sagte CEO Jim Conroy laut Gesprächsmitschrift, dennoch sei das Geschäft zuletzt wieder besser gelaufen und liege im Plan. Hinweis zur Einordnung: Einzelne Berichte sprechen von einer Erholung der Aktie am Freitagabend; dafür gibt es keinen belegten Auslöser, die Redaktion wertet es nicht als Trendwende.