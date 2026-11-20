Die Ross Stores Aktie (ISIN US7782961038, Ticker ROST) schloss am Donnerstag bei 219,88 Dollar und eröffnete am Freitag bei 212,53 Dollar, 3,3 Prozent tiefer. Im Tagesverlauf schwächte sich das Minus nach Börsentickern auf etwa 2 Prozent ab. Auslöser sind die Quartalszahlen vom Donnerstagabend: Der Off-Price-Händler übertraf seine Gewinnplanung, gab aber für das vierte Quartal einen Ausblick unter den Erwartungen der Analysten.
Ross Stores Aktienanalyse: Gewinn über Plan, Q4-Ausblick unter Konsens – wie viel Luft haben die Analystenziele nach den Kürzungen?
Die Ross Stores Aktie (ISIN US7782961038, Ticker ROST) startet nach den Quartalszahlen schwächer in den Freitag, mehrere Analysten kürzen ihre Ziele. Die Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung, Aktienprognose und Termine.
Steckbrief
- Unternehmen
- Ross Stores, Inc.
- ISIN
- US7782961038
- Ticker
- ROST (Nasdaq)
- 52-Wochen-Hoch
- 257,00 USD
- Filialen
- 2.377 (1.993 Ross Dress for Less, 384 dd's DISCOUNTS)
- Dividende
- 0,445 USD je Quartal (Record 08.12.2026)
Stand: 20.11.2026, Kurse Nasdaq; am 20.11. kein Schlusskurs belegt, Stand ca. 21:40 Uhr MEZ
Damit steht die Ross Stores Aktienanalyse vor der Kernfrage der Saison: Reicht ein solides Quartal, wenn die Hoffnungen zuletzt noch höher lagen? Und wie belastbar sind die Analystenziele, nachdem mehrere Häuser sie nach den Zahlen gekürzt haben? Dieser Text ordnet die Ross Stores Aktie ein, ohne Kauf- oder Verkaufsurteil und ohne eigenes Kursziel von aktiencheck.de.
Ross Stores Aktie aktuell
Was ist bei der Ross Stores Aktie passiert?
Ross liefert Rekordzahlen, doch der Ausblick fürs Weihnachtsquartal bleibt hinter den Hoffnungen zurück.
Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (bis 31. Oktober) stieg der Umsatz laut Unternehmensmitteilung um 12 Prozent auf 6,26 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie lag mit 1,91 Dollar über dem eigenen Plan von 1,75 bis 1,83 Dollar und über dem Konsens von rund 1,87 Dollar. Die Aktie gab nachbörslich dennoch um etwa 5 Prozent nach. Als Gründe nennen Berichte den Ausblick für das vierte Quartal, höhere Fracht- und Kraftstoffkosten sowie die Erwartung des Marktes, dass das Wachstum der Verkäufe auf vergleichbarer Fläche noch kräftiger ausfällt.
Ein Konzernchef-Kommentar machte die Vorsicht deutlich: Die Verbraucherstimmung sei sehr niedrig, sagte CEO Jim Conroy laut Gesprächsmitschrift, dennoch sei das Geschäft zuletzt wieder besser gelaufen und liege im Plan. Hinweis zur Einordnung: Einzelne Berichte sprechen von einer Erholung der Aktie am Freitagabend; dafür gibt es keinen belegten Auslöser, die Redaktion wertet es nicht als Trendwende.
Wie funktioniert das Geschäftsmodell hinter der Ross Stores Aktie?
Ross Stores betreibt die Off-Price-Ketten Ross Dress for Less und dd's DISCOUNTS mit zusammen 2.377 Filialen in den USA. Das Prinzip: Einkäufer erwerben Markenware wie Kleidung, Schuhe und Heimtextilien zu Preisen weit unter dem Listenpreis, oft aus Überbeständen, und verkaufen sie mit deutlichem Preisabstand weiter. Der Ansatz profitiert, wenn Kunden sparen müssen. In diesem Jahr hat Ross 115 neue Filialen geplant, davon 89 Ross und 26 dd's; im dritten Quartal kamen 51 hinzu. Getrennte Zahlen für Ross und dd's veröffentlicht das Unternehmen nicht.
Wie sehen Zahlen und Bewertung in der Ross Stores Aktienanalyse aus?
|Kennzahl
|Q3 2026
|Einordnung
|Umsatz
|6,26 Mrd. USD
|+12 % (Vorjahr 5,60 Mrd.)
|Vergleichsumsatz
|+8 %
|Vorjahr +7 %, vor allem mehr Kunden
|Gewinn je Aktie
|1,91 USD
|Vorjahr 1,58, Plan 1,75 bis 1,83
|Operative Marge
|12,3 %
|+0,7 Prozentpunkte
|Nettogewinn
|606,3 Mio. USD
|Vorjahr 511,9 Mio.
Quartal bis 31.10.2026. Neun Monate: Umsatz 18,5 Mrd. USD (+15 %), Gewinn je Aktie 6,59 USD (Vorjahr 4,61).
Quelle: Ross Stores, Pressemitteilung (8-K) vom 19.11.2026
Entscheidend ist der Ausblick. Für das vierte Quartal peilt das Management Vergleichsumsätze von plus 4 bis 5 Prozent (Vorjahr plus 9 Prozent), einen Umsatzzuwachs von 7 bis 9 Prozent und einen Gewinn je Aktie von 2,16 bis 2,25 Dollar an; der Konsens lag zuletzt bei rund 2,26 bis 2,28 Dollar. Die operative Marge soll 12,1 bis 12,4 Prozent erreichen. Für das Gesamtjahr hob das Unternehmen die Prognose für den Gewinn je Aktie auf 8,75 bis 8,84 Dollar an, was allerdings einen Einmaleffekt von rund 0,60 Dollar aus Zollrückerstattungen in Höhe von 253 Millionen Dollar enthält.
|Größe
|Wert
|Anmerkung
|Vergleichsumsatz Q4
|+4 bis +5 %
|Vorjahr +9 %
|EPS Q4
|2,16 bis 2,25 USD
|Konsens 2,26 bis 2,28 USD
|EPS Gesamtjahr
|8,75 bis 8,84 USD
|inkl. ca. 0,60 USD Einmaleffekt
|KGV auf Jahresprognose
|ca. 25
|ohne Einmaleffekt ca. 27
|Dividendenrendite
|ca. 0,8 %
|1,78 USD je Jahr
|Cash / Schulden
|4,18 Mrd. / ca. 1,02 Mrd. USD
|31.10.2026
KGV auf Guidance-Basis (Mitte 8,80 USD) bei rund 220 USD; ohne Einmaleffekt etwas höher.
Quelle: Ross Stores, Pressemitteilung vom 19.11.2026; eigene Rechnung; Auswertung von Analystenschätzungen
Bei einem KGV von etwa 25 ist die Ross Stores Aktie nicht billig; der Markt zahlt einen Aufschlag für das stabile Wachstum und die Rückkäufe. Das Programm über 2,55 Milliarden Dollar läuft, im dritten Quartal kaufte Ross 1,4 Millionen Aktien für 319 Millionen Dollar. Ein belastbarer Branchenvergleich mit TJX und Burlington liegt in gleichem Stichtag nicht vor und wird deshalb nicht beziffert.
Was sagen Analysten zur Ross Stores Aktienprognose?
|Merkmal
|Wert
|Kaufen (inkl. Strong Buy)
|17
|Halten
|4
|Verkaufen
|0
|Durchschnittliches Kursziel
|ca. 274 USD
|Abstand zum Schlusskurs 19.11.
|rund +25 %
Stand der Konsenszahlen vermutlich vor oder zu Beginn der Kürzungen am 20.11.2026; Spanne der Ziele nicht belegt. Einzelempfehlungen werden hier nicht weitergegeben.
Quelle: Auswertung von Analystenschätzungen, Stand 20.11.2026
Nach dem Bericht haben laut Marktberichten mehrere Häuser ihre Kursziele gesenkt, darunter Analysten, die weiter zum Kauf raten, und mindestens ein Haus mit neutraler Einstufung. Hoch- oder Herabstufungen wurden in den Berichten nicht gemeldet. Der tatsächliche Durchschnitt dürfte deshalb unter den genannten 274 Dollar liegen. Kritiker verweisen auf die hohen Erwartungen und die Kostenseite; Befürworter auf Frequenzgewinne und Marktanteile.
Wie sieht die Charttechnik der Ross Stores Aktie aus?
Technisch liegt der Kurs von rund 212 bis 216 Dollar unter der 50-Tage-Linie (etwa 231 Dollar) und unter der 200-Tage-Linie (etwa 225 Dollar). Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 257 Dollar; der Schlusskurs vom 11. November bei 241,27 Dollar liegt gut 9 Prozent über dem heutigen Niveau. Als nächste Orientierung dient der Bereich um die 200-Tage-Linie. Das ist eine beschreibende Einordnung und keine Handelsempfehlung.
Wie steht es um die Ross Stores Aktienprognose? Szenarien, die der Markt diskutiert
Eine eigene Kursprognose von aktiencheck.de gibt es nicht. Optimistische Beobachter sehen in der Schwäche eine Überreaktion auf einen vorsichtig gehaltenen Ausblick: Ross habe in der Vergangenheit seine Planung häufig übertroffen. Vorsichtigere Stimmen rechnen damit, dass die Bewertung nach unten angepasst wird, solange die Vergleichsumsätze an Fahrt verlieren und die Kosten steigen. Dazwischen steht die Erwartung, dass das Feiertagsgeschäft bis Weihnachten den Kurs bestimmt. Die Ross Stores Aktienprognose hängt damit an den Umsätzen im Dezember und an den Zollkosten.
Was beobachten Anleger bei der Ross Stores Aktie jetzt?
FAQ: Häufige Fragen zur Ross Stores Aktie
Warum fällt die Ross Stores Aktie nach den Zahlen?
Der Gewinn übertraf zwar die Planung, der Ausblick für das vierte Quartal blieb aber unter den Erwartungen; hinzu kommen höhere Kosten und hohe Anfangserwartungen.
Wie lautet die Ross Stores Aktienprognose des Unternehmens?
Für das Gesamtjahr peilt Ross einen Gewinn je Aktie von 8,75 bis 8,84 Dollar an, für das vierte Quartal 2,16 bis 2,25 Dollar.
Was sagen Analysten zur Ross Stores Aktienanalyse?
Laut Auswertung überwiegen Kaufeinstufungen; mehrere Häuser haben ihre Ziele nach den Zahlen gesenkt. Das sind Meinungen Dritter.
Zahlt die Ross Stores Aktie eine Dividende?
Ja, 0,445 US-Dollar je Quartal; die Rendite liegt bei rund 0,8 Prozent.
Welche Risiken hat die Ross Stores Aktie?
Dazu zählen schwache Verbraucherstimmung, Kostensteigerungen, Zollrisiken, ein hohes KGV und Währungsrisiken für Euro-Anleger.
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