Die Ross Stores Aktie zeigt, wie gnadenlos die Börse mit Erwartungen umgeht. Der größte Off-Price-Bekleidungshändler der USA steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 12 Prozent auf 6,26 Milliarden Dollar. Die vergleichbaren Filialumsätze kletterten um 8 Prozent – die eigene, bereits angehobene Prognose hatte bei 6 bis 7 Prozent gelegen. Der Gewinn je Aktie erreichte 1,91 Dollar. Und trotzdem notierte die Ross Stores Aktie in einer ersten nachbörslichen Indikation rund 9,6 Prozent tiefer.
Ross Stores Aktie: Umsatz plus 12 Prozent, Prognose erhöht – und nachbörslich fast 10 Prozent im Minus
Der Off-Price-Händler übertrifft seine eigenen Ziele deutlich. Doch der Ausblick auf das Weihnachtsquartal ist dem Markt zu vorsichtig. Die Ross Stores Aktie im Check.
Die Zahlen
Schnäppchenjäger füllen die Läden
Das Wachstum kam vor allem aus mehr Kundenbesuchen. Die operative Marge stieg um 70 Basispunkte auf 12,3 Prozent und lag über dem eigenen Plan von 11,7 bis 12,0 Prozent, der Nettogewinn kletterte auf 606 Millionen Dollar. Nach neun Monaten steht ein Umsatzplus von 15 Prozent auf 18,5 Milliarden Dollar in den Büchern. Im Quartal kaufte Ross eigene Aktien für 319 Millionen Dollar zurück; im Gesamtjahr sollen es 1,275 Milliarden Dollar werden. Die Quartalsdividende beträgt 0,445 Dollar je Aktie.
Der Ausblick
Vorsicht vor dem Weihnachtsgeschäft
Der Auslöser des Kursrutschs liegt im Ausblick. Für das Weihnachtsquartal bleibt Ross bei einem Ziel von nur 4 bis 5 Prozent Wachstum der vergleichbaren Umsätze – nach 8 Prozent im dritten Quartal und 11 Prozent in den ersten neun Monaten. Die Gewinnspanne von 2,16 bis 2,25 Dollar je Aktie liegt unter der Markterwartung von 2,26 Dollar. Zwar hob das Unternehmen die Jahresprognose auf 8,75 bis 8,84 Dollar je Aktie an, doch die Börse liest daraus vor allem eines: eine erwartete Abkühlung im wichtigsten Quartal des Jahres.
Bei der Ross Stores Aktie wurde nicht das Quartal verkauft, sondern der Ausblick. Ob die Vorsicht berechtigt ist, zeigt das Weihnachtsgeschäft.
Häufige Fragen zur Ross Stores Aktie
Warum fiel die Ross Stores Aktie nach starken Zahlen?
Der Ausblick für das vierte Quartal liegt beim Gewinn je Aktie unter der Markterwartung und signalisiert langsameres Wachstum.
Was ist ein Off-Price-Händler?
Ein Händler, der Markenware aus Überbeständen deutlich unter dem üblichen Ladenpreis verkauft.
Zahlt Ross Stores eine Dividende?
Ja, zuletzt 0,445 Dollar je Aktie und Quartal.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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