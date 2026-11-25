Warum fiel die Ross Stores Aktie nach starken Zahlen?

Der Ausblick für das vierte Quartal liegt beim Gewinn je Aktie unter der Markterwartung und signalisiert langsameres Wachstum.

Was ist ein Off-Price-Händler?

Ein Händler, der Markenware aus Überbeständen deutlich unter dem üblichen Ladenpreis verkauft.

Zahlt Ross Stores eine Dividende?

Ja, zuletzt 0,445 Dollar je Aktie und Quartal.