Wie lief das dritte Quartal bei Ross Stores?

Der Umsatz stieg um zwölf Prozent auf 6,26 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie auf 1,91 Dollar.

Was erwartet Ross für das Weihnachtsquartal?

Ein Plus der vergleichbaren Umsätze von vier bis fünf Prozent und 2,16 bis 2,25 Dollar Gewinn je Aktie.

Wie lautet die neue Jahresprognose?

Ein Gewinn je Aktie von 8,75 bis 8,84 Dollar.