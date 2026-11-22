Die Off-Price-Händler sind die heimlichen Gewinner dieser Börsenwoche, und die Ross Stores Aktie reiht sich ein. Der US-Discounter steigerte den Umsatz im dritten Quartal um zwölf Prozent auf 6,26 Milliarden Dollar. Die vergleichbaren Filialumsätze wuchsen um acht Prozent, getrieben vor allem von mehr Kundenbesuchen. Der Gewinn je Aktie lag mit 1,91 Dollar über der Analystenschätzung von 1,87 Dollar und deutlich über der eigenen Prognose.
Ross Stores Aktie: 12 Prozent Umsatzplus, mehr Kunden als geplant – doch der Weihnachtsausblick bremst
Die Ross Stores Aktie liefert ein starkes Quartal: Umsatz plus zwölf Prozent, vergleichbare Filialumsätze plus acht Prozent, Gewinn über der eigenen Prognose. Für das Weihnachtsquartal bleibt der Off-Price-Händler aber vorsichtig. Was Anleger jetzt wissen müssen.
Die Zahlen
Kunden strömen in die Filialen
Die operative Marge stieg um 0,7 Prozentpunkte auf 12,3 Prozent und lag damit über der eigenen Planung von 11,7 bis 12,0 Prozent. Der Nettogewinn kletterte auf 606 Millionen Dollar. Konzernchef Jim Conroy zeigte sich äußerst zufrieden: Die Marketinginitiativen locken mehr Kunden an, die Kombination aus Markenware zu niedrigen Preisen und besserem Einkaufserlebnis komme an. Die Kundenfrequenz blieb der wichtigste Treiber des Wachstums.
Der Ausblick
Vorsicht vor dem Fest
Ross hob die Jahresprognose für den Gewinn je Aktie auf 8,75 bis 8,84 Dollar an. Für das Weihnachtsquartal hält das Management aber an einem Plus der vergleichbaren Umsätze von nur vier bis fünf Prozent fest und verweist auf eine hohe Vergleichsbasis. Der erwartete Gewinn je Aktie von 2,16 bis 2,25 Dollar liegt leicht unter der Markterwartung von 2,26 Dollar. Genau wie beim Rivalen TJX dämpft also ein vorsichtiger Ausblick die Freude über ein starkes Quartal.
Ross Stores: Gewinn je Aktie im vierten Quartal
US-Dollar
Spanne der eigenen Prognose im Vergleich zum Konsens
Quelle: Ross Stores laut Goldesel
Daten als Tabelle
|Prognose (unteres Ende)
|2,16
|Prognose (oberes Ende)
|2,25
|Konsens
|2,26
Wenn das Geld knapper wird, steigt der Andrang bei den Schnäppchenjägern. Die Ross Stores Aktie profitiert davon, das Management bleibt aber bescheiden.
Häufige Fragen zur Ross Stores Aktie
Wie lief das dritte Quartal bei Ross Stores?
Der Umsatz stieg um zwölf Prozent auf 6,26 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie auf 1,91 Dollar.
Was erwartet Ross für das Weihnachtsquartal?
Ein Plus der vergleichbaren Umsätze von vier bis fünf Prozent und 2,16 bis 2,25 Dollar Gewinn je Aktie.
Wie lautet die neue Jahresprognose?
Ein Gewinn je Aktie von 8,75 bis 8,84 Dollar.
Wertpapierdaten: Die Ross Stores Aktie (ISIN: US7782961038, WKN: 870053, Handelssymbol: ROST, Nasdaq, Xetra: RSO) und die TJX Aktie (ISIN: US8725401090, WKN: 854854, Handelssymbol: TJX, NYSE).
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