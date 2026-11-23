Roper Technologies Aktie: Der stille Software-Riese fällt, während die Nasdaq feiert

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 17:02 3 Min.

Die Roper Technologies Aktie verliert 0,64 Prozent und zählt zu den Verlierern im Nasdaq 100. Dabei hat der Konzern erst im Oktober die Gewinnprognose angehoben und Milliarden in eigene Aktien gesteckt.

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Kaum ein Privatanleger kennt den Namen, dabei steckt die Software dieses Konzerns in Versicherungen, Kanzleien, Kitas und Krankenhäusern. Die Roper Technologies Aktie gibt am Montagnachmittag 0,64 Prozent auf 456,89 Dollar nach. Das reicht an einem Tag, an dem fast der gesamte Technologiesektor steigt, für einen Platz unter den zehn größten Verlierern im Nasdaq 100. Tagesverlust der Roper Technologies Aktie −0,64 % Umsatzwachstum im dritten Quartal +8 % Prognose bereinigter Jahresgewinn je Aktie 22,35–22,40 USD Aktienrückkäufe in neun Monaten 2,73 Mrd. USD Quelle : comdirect-Indikation (Société Générale), 23.11.2026, 16:49 Uhr MEZ; Roper-Quartalsmitteilung vom 22.10.2026 Die Zahlen Prognose rauf, Kurs heute runter Operativ gibt es wenig auszusetzen. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um acht Prozent auf 2,17 Milliarden Dollar, sieben Prozentpunkte davon aus eigener Kraft. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 15 Prozent auf 5,89 Dollar. Für das Gesamtjahr stellt Roper nun 22,35 bis 22,40 Dollar in Aussicht, zuvor waren es 22,15 bis 22,30 Dollar. Für das Schlussquartal peilt das Management 5,95 bis 6,00 Dollar an. Auf Basis der Mitte dieser Jahresprognose wird die Roper Technologies Aktie mit rund dem 20-Fachen des bereinigten Gewinns bewertet (eigene Rechnung). Für einen Softwarekonzern mit Bruttomargen von knapp 70 Prozent ist das kein hoher Wert. Der Markt verlangt offenbar einen Abschlag, weil er sich fragt, wie viel klassische Unternehmenssoftware im KI-Zeitalter noch wert ist. Die Strategie Roper setzt Milliarden auf die eigene Aktie Das Management beantwortet diese Frage mit dem Scheckbuch. In den ersten neun Monaten kaufte Roper eigene Aktien für rund 2,73 Milliarden Dollar zurück. Zusätzlich flossen im dritten Quartal 436 Millionen Dollar in drei kleinere Zukäufe. Für weitere Schritte nennt der Konzern einen Spielraum von mehr als sechs Milliarden Dollar. Konzernchef Neil Hunn betont, man baue KI-Agenten direkt in die Arbeitsabläufe der Kunden ein. Pluspunkte Jahresprognose angehoben

Hohe Margen, planbare Erlöse

Massive Aktienrückkäufe

Mehr als sechs Milliarden Dollar Spielraum Fragezeichen KI als Bedrohung für Standardsoftware

Wachstum hängt an Zukäufen

Kurzfristige Verbindlichkeiten übersteigen das Umlaufvermögen

Anleger bevorzugen heute Chipwerte Einordnung der Redaktion: Die Roper Technologies Aktie ist das Gegenteil der Papiere, die heute gefragt sind: wenig Schlagzeilen, stetige Gewinne, keine Chips. Genau deshalb wird sie liegen gelassen, das ist unsere Lesart. Für die Bewertung zählt, ob die KI-Funktionen bei den Kunden tatsächlich zu Aufträgen führen. Belegen müssen das die Zahlen zum vierten Quartal. FAQ Häufige Fragen zur Roper Technologies Aktie Was macht Roper Technologies?

Der Konzern aus Sarasota in Florida besitzt eine Reihe spezialisierter Softwarefirmen für einzelne Branchen sowie Technologieprodukte. Wie lautet die aktuelle Gewinnprognose?

Roper erwartet für 2026 einen bereinigten Gewinn je Aktie von 22,35 bis 22,40 Dollar. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Roper Technologies Aktie?

ISIN US7766961061, WKN 883563. Handelssymbol an der Nasdaq: ROP. Handelssymbol an deutschen Börsen: ROP.

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