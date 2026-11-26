Die meisten Großinvestoren reden in diesen Wochen über Risiken. Ron Baron redet über Raketen. Der Gründer von Baron Capital, seit 2014 Aktionär von Tesla und seit 2017 von SpaceX, hat sein Haus so stark auf Elon Musk ausgerichtet wie kein anderer bekannter Fondsmanager. Beide Aktien liefen 2026 schwach. Baron ficht das nicht an: Anfang November kündigte er im US-Sender CNBC Gewinne in dreistelliger Milliardenhöhe an, am 25. November lieferte er auf X eine Rechnung nach, die den Optimismus begründen soll.
Ron Baron trotzt dem Tesla-Minus: „Wir werden Hunderte Milliarden Dollar verdienen“ – warum der Milliardär über 40 Prozent auf Elon Musk setzt
Ron Baron verwaltet 68 Milliarden Dollar und hat mehr als 40 Prozent davon in zwei Unternehmen von Elon Musk gesteckt. Während Tesla im Minus liegt und SpaceX unter dem Ausgabepreis notiert, legt der 83-Jährige nach. Seine Aussagen im Wortlaut, seine Rechnung zu den KI-Rechenzentren von SpaceX, die größten Positionen laut Aktionärsbrief und die Risiken dieser Konzentration.
Die Einschätzung
Durchhalten statt taktieren: Barons Aussagen im Wortlaut
Eine Prognose für die Börse im kommenden Jahr gibt Baron nicht ab. Seine Einschätzung der Marktlage besteht darin, sie für zweitrangig zu erklären.
Wir werden Hunderte Milliarden Dollar verdienen.
Gemeint waren die kommenden zehn Jahre und die Beteiligungen an SpaceX (ISIN US84615Q1031, US-Handelssymbol SPCX) und Tesla (ISIN US88160R1014, US-Handelssymbol TSLA). Mit Musks Unternehmen hat Baron Capital nach seinen Angaben bisher rund 30 Milliarden Dollar verdient. Auf die Frage, ob eine mögliche Fusion der beiden Konzerne seine Rechnung verändert, sagte er, er vertraue Musk, die richtige Entscheidung zu treffen. Die Kursgeschichte von Tesla nannte er als Beleg dafür, dass sich Dabeibleiben mehr auszahlt als der Versuch, Schwankungen zu handeln.
Im Aktionärsbrief vom 23. November begründet er diese Haltung grundsätzlich. Inflation zehre die Kaufkraft stetig auf: Alltagspreise seien seit 1957 auf das 12- bis 40-Fache gestiegen, die großen US-Aktienindizes auf rund das 64- bis 70-Fache. Entscheidend sei deshalb, früh die richtigen Unternehmen zu finden und zu halten.
Eine ehrgeizige Idee ist ein Anfang.
Die Rechnung
35 Milliarden rein, 50 Milliarden im Jahr raus: Barons These zu SpaceX
Am 25. November legte Baron auf X dar, warum er SpaceX im Geschäft mit KI-Rechenzentren im Vorteil sieht. Wettbewerber bräuchten für ein Rechenzentrum mit einem Gigawatt Leistung im Schnitt 60 Milliarden Dollar und 30 Monate und vermieteten es für rund 12 Milliarden Dollar im Jahr. SpaceX baue Vergleichbares nach seiner Schätzung in weniger als acht Monaten für etwa 35 Milliarden Dollar und erziele damit mehr als 50 Milliarden Dollar Jahresmiete, bei Verträgen ab sechs Monaten Laufzeit. Mieter seien große Cloud-Konzerne und Anthropic (ISIN US03703U1079, US-Handelssymbol ANT), der größte Kunde. Es handelt sich um Barons eigene Schätzungen. Belegt ist aus dem Börsenprospekt von Anthropic, dass der KI-Entwickler bei voller Lieferung mit rund 37 Milliarden Dollar Jahreskosten für Rechenleistung von SpaceX rechnet.
Sie verdienen ihre gesamte Rechenzentrumsinvestition in acht Monaten.
Auch bei Tesla argumentiert er mit künstlicher Intelligenz. Anthropic führe bei KI für Programmierung, die Musk-Entwicklung Grok werde bei KI für Maschinen und Roboter vorn liegen. Der Hintergrund: SpaceX und Tesla prüfen Medienberichten zufolge einen Zusammenschluss per Aktientausch, zusammen sind sie rund 3,5 Billionen Dollar wert. Die Börse honoriert das bisher nicht. Tesla lag zuletzt rund 16 Prozent unter dem Stand vom Jahresbeginn, SpaceX rund 6 Prozent unter dem Ausgabepreis vom Juni.
Wir glauben, dass Grok bei physischer KI führend sein wird.
Das Depot
Zwei Aktien, 41 Prozent: wo Baron Capital investiert ist
Baron Capital veröffentlicht mit dem Quartalsbrief die 30 größten Positionen des Hauses. Stichtag ist der 30. September. Beim Börsengang von SpaceX im Juni kaufte Baron nach eigenen Angaben für eine weitere Milliarde Dollar zu, um seinen Anteil zu halten.
SpaceX – 22,2 Milliarden Dollar, 34,5 Prozent
Erstkauf 2017, Gesamtgewinn 19,6 Milliarden Dollar. Im Flaggschiff Baron Partners Fund lag der Anteil bei 32,6 Prozent, im börsengehandelten Baron First Principles ETF bei 40,7 Prozent.
Tesla – 4,4 Milliarden Dollar, 6,9 Prozent
Erstkauf 2014, Gesamtgewinn einschließlich früherer Verkäufe 6,9 Milliarden Dollar. Im Baron Partners Fund machte Tesla 13,4 Prozent aus.
MSCI – 1,65 Milliarden Dollar, 2,6 Prozent
Der Indexanbieter MSCI (ISIN US55354G1004, US-Handelssymbol MSCI) ist seit 2007 im Bestand.
Shopify – 1,59 Milliarden Dollar, 2,5 Prozent
Die Handelsplattform Shopify (ISIN CA82509L1076, US-Handelssymbol SHOP) kam 2020 dazu.
Arch Capital – 1,32 Milliarden Dollar, 2,1 Prozent
Den Versicherer Arch Capital (ISIN BMG0450A1053, US-Handelssymbol ACGL) hält Baron seit 2002.
Auf den Plätzen dahinter folgen der Marktforscher Gartner (ISIN US3666511072, US-Handelssymbol IT) und weitere langjährige Beteiligungen. Nvidia (ISIN US67066G1040, US-Handelssymbol NVDA) kommt mit 681 Millionen Dollar auf 1,1 Prozent. Am KI-Boom ist Baron also vor allem über SpaceX beteiligt, nicht über die Chiphersteller.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole aller genannten Aktien
SpaceX: ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX, US-Handelssymbol SPCX
Tesla: ISIN US88160R1014, WKN A1CX3T, Handelssymbol TL0, US-Handelssymbol TSLA
Anthropic: ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Handelssymbol 1ANT, US-Handelssymbol ANT
MSCI: ISIN US55354G1004, WKN A0M63R, Handelssymbol 3HM, US-Handelssymbol MSCI
Shopify: ISIN CA82509L1076, WKN A14TJP, Handelssymbol 307, US-Handelssymbol SHOP
Arch Capital: ISIN BMG0450A1053, US-Handelssymbol ACGL
Gartner: ISIN US3666511072, US-Handelssymbol IT
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
Häufige Fragen zu Ron Baron und seinem Depot
Wie viel hat Ron Baron in SpaceX investiert?
Zum 30. September 2026 hielt Baron Capital SpaceX-Aktien im Wert von rund 22,2 Milliarden Dollar. Das entsprach 34,5 Prozent des Gesamtvermögens.
Hält Baron noch Tesla?
Ja. Tesla war mit rund 4,4 Milliarden Dollar und 6,9 Prozent die zweitgrößte Position.
Wie schätzt Baron die Börse ein?
Er gibt keine kurzfristige Prognose ab. Er hält es für richtig, ausgewählte Unternehmen über viele Jahre zu halten, statt Schwankungen zu handeln.
Was sagt Baron zu einer Fusion von SpaceX und Tesla?
Er legt sich nicht fest und sagt, er vertraue auf die Entscheidung von Elon Musk.
Wer ist Ron Baron?
Der Gründer und Chef der New Yorker Fondsgesellschaft Baron Capital, die auf langfristige Beteiligungen an Wachstumsunternehmen spezialisiert ist.
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