Am 25. November legte Baron auf X dar, warum er SpaceX im Geschäft mit KI-Rechenzentren im Vorteil sieht. Wettbewerber bräuchten für ein Rechenzentrum mit einem Gigawatt Leistung im Schnitt 60 Milliarden Dollar und 30 Monate und vermieteten es für rund 12 Milliarden Dollar im Jahr. SpaceX baue Vergleichbares nach seiner Schätzung in weniger als acht Monaten für etwa 35 Milliarden Dollar und erziele damit mehr als 50 Milliarden Dollar Jahresmiete, bei Verträgen ab sechs Monaten Laufzeit. Mieter seien große Cloud-Konzerne und Anthropic (ISIN US03703U1079, US-Handelssymbol ANT), der größte Kunde. Es handelt sich um Barons eigene Schätzungen. Belegt ist aus dem Börsenprospekt von Anthropic, dass der KI-Entwickler bei voller Lieferung mit rund 37 Milliarden Dollar Jahreskosten für Rechenleistung von SpaceX rechnet.