Rückenwind für die Biotech-Holding: Guggenheim-Analyst Yatin Suneja hebt das Kursziel für die Roivant-Aktie von 46 auf 48 US-Dollar und bleibt bei „Buy“. Zum Schlusskurs von 39,53 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 21 Prozent. Roivant bündelt mehrere Biotech-Töchter unter einem Dach und hat in diesem Jahr wichtige Erfolge erzielt.
Roivant-Aktie: Guggenheim-Analyst Yatin Suneja hebt das Kursziel auf 48 Dollar – „Buy“ nach dem ersten Zulassungserfolg
Guggenheim-Analyst Yatin Suneja hebt das Kursziel für die Roivant-Aktie von 46 auf 48 US-Dollar und bleibt bei „Buy“. Zum Schlusskurs von 39,53 US-Dollar sind das rund 21 Prozent Potenzial. Roivant hat mit Lisraya sein erstes Medikament aus der Brepocitinib-Familie auf den Markt gebracht.
Steckbrief
- Unternehmen
- Roivant Sciences Ltd.
- Handelssymbol
- ROIV (Nasdaq)
- Analyst
- Yatin Suneja
- Bank
- Guggenheim
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 48 US-Dollar (zuvor 46 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Guggenheim zur Roivant-Aktie
Mehrere Eisen im Feuer – Suneja bleibt Käufer
Yatin Suneja zählt seit Längerem zu den Befürwortern der Roivant-Aktie. Mit der Anhebung auf 48 US-Dollar liegt er über den meisten Wettbewerbern.
Die Aktie hat im Jahresverlauf deutlich zugelegt. Im September markierte sie nach positiven Studiendaten ein Hoch um 43 US-Dollar, seitdem ist sie leicht zurückgekommen.
Die Aktienanalyse von Guggenheim sieht in der breiten Pipeline mehrere Werttreiber, die der Markt noch nicht vollständig einpreist.
Die Argumente von Yatin Suneja
Diese Punkte stützen die Einschätzung von Guggenheim-Analyst Yatin Suneja:
Erste Zulassung
Ende August erhielt Lisraya (Brepocitinib) die US-Zulassung als erste gezielte orale Therapie gegen Dermatomyositis.
Weitere Indikationen
Für Brepocitinib laufen Programme in nicht-infektiöser Uveitis und kutaner Sarkoidose.
Starke Pipeline
Die Tochter Pulmovant meldete positive Phase-2-Daten für Mosliciguat, Immunovant überzeugte mit IMVT-1402 bei rheumatoider Arthritis.
Volle Kasse
Roivant verfügte Anfang des Jahres über rund 4,5 Milliarden US-Dollar an Barmitteln.
Vom Entwickler zum Vermarkter
Lisraya wird einmal täglich als Tablette eingenommen. Die Zulassung beruht auf einer 52-wöchigen Phase-3-Studie mit 241 Patienten. Der Listenpreis liegt bei rund 35.000 US-Dollar pro Monat.
Nach der Zulassung gab die Aktie zunächst nach – der Markt richtet den Blick nun auf Verschreibungen, Erstattung und den Markterfolg.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Guggenheim Securities, LLC, Analyst Yatin Suneja. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 48 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.guggenheimsecurities.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Roivant Sciences Ltd. (ROIV): Kaufen, Kursziel 48,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Guggenheim (Analyst Yatin Suneja). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 14:47 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 14:47 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Guggenheim (Analyst Yatin Suneja).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.