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Roivant-Aktie: Guggenheim-Analyst Yatin Suneja hebt das Kursziel auf 48 Dollar – „Buy“ nach dem ersten Zulassungserfolg

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

Guggenheim-Analyst Yatin Suneja hebt das Kursziel für die Roivant-Aktie von 46 auf 48 US-Dollar und bleibt bei „Buy“. Zum Schlusskurs von 39,53 US-Dollar sind das rund 21 Prozent Potenzial. Roivant hat mit Lisraya sein erstes Medikament aus der Brepocitinib-Familie auf den Markt gebracht.

Titelbild mit Aktiencheck-Logo zur Guggenheim-Einstufung der Roivant-Aktie: Buy, Kursziel 48 Dollar
Bild: Foto: Julia Koblitz / Unsplash (Medium 1275); Grafik: aktiencheck.de
Rating Guggenheim (bestätigt)
Buy
Kursziel (zuvor 46 $)
48 $
Schlusskurs 13.11.2026
39,53 $
Abstand zum Kursziel
+21,4 %

Steckbrief

Unternehmen
Roivant Sciences Ltd.
Handelssymbol
ROIV (Nasdaq)
Analyst
Yatin Suneja
Bank
Guggenheim
Rating
Buy (bestätigt)
Kursziel
48 US-Dollar (zuvor 46 US-Dollar)

Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Rückenwind für die Biotech-Holding: Guggenheim-Analyst Yatin Suneja hebt das Kursziel für die Roivant-Aktie von 46 auf 48 US-Dollar und bleibt bei „Buy“. Zum Schlusskurs von 39,53 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 21 Prozent. Roivant bündelt mehrere Biotech-Töchter unter einem Dach und hat in diesem Jahr wichtige Erfolge erzielt.

Guggenheim zur Roivant-Aktie

Mehrere Eisen im Feuer – Suneja bleibt Käufer

Yatin Suneja zählt seit Längerem zu den Befürwortern der Roivant-Aktie. Mit der Anhebung auf 48 US-Dollar liegt er über den meisten Wettbewerbern.

Die Aktie hat im Jahresverlauf deutlich zugelegt. Im September markierte sie nach positiven Studiendaten ein Hoch um 43 US-Dollar, seitdem ist sie leicht zurückgekommen.

Die Aktienanalyse von Guggenheim sieht in der breiten Pipeline mehrere Werttreiber, die der Markt noch nicht vollständig einpreist.

Die Argumente von Yatin Suneja

Diese Punkte stützen die Einschätzung von Guggenheim-Analyst Yatin Suneja:

  1. Erste Zulassung

    Ende August erhielt Lisraya (Brepocitinib) die US-Zulassung als erste gezielte orale Therapie gegen Dermatomyositis.

  2. Weitere Indikationen

    Für Brepocitinib laufen Programme in nicht-infektiöser Uveitis und kutaner Sarkoidose.

  3. Starke Pipeline

    Die Tochter Pulmovant meldete positive Phase-2-Daten für Mosliciguat, Immunovant überzeugte mit IMVT-1402 bei rheumatoider Arthritis.

  4. Volle Kasse

    Roivant verfügte Anfang des Jahres über rund 4,5 Milliarden US-Dollar an Barmitteln.

Vom Entwickler zum Vermarkter

Lisraya wird einmal täglich als Tablette eingenommen. Die Zulassung beruht auf einer 52-wöchigen Phase-3-Studie mit 241 Patienten. Der Listenpreis liegt bei rund 35.000 US-Dollar pro Monat.

Nach der Zulassung gab die Aktie zunächst nach – der Markt richtet den Blick nun auf Verschreibungen, Erstattung und den Markterfolg.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Guggenheim Securities, LLC, Analyst Yatin Suneja. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 48 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.guggenheimsecurities.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Roivant Sciences Ltd. (ROIV): Kaufen, Kursziel 48,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Guggenheim (Analyst Yatin Suneja). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 14:47 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 14:47 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Guggenheim (Analyst Yatin Suneja).

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.