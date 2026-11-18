Rockwell Automation ist ein Anbieter von Industrieautomatisierung. Mit AGILOX holt sich der Konzern einen Spezialisten für autonome mobile Roboter, die Material selbstständig durch Fabriken und Lager bewegen. Solche Systeme ersetzen starre Förderstrecken durch flexibel navigierende Fahrzeuge.

Strategisch knüpft der Zukauf an die Übernahme von Clearpath Robotics und dessen Industrie-Sparte OTTO Motors an, die Rockwell im Oktober 2023 abgeschlossen hat. Nach Unternehmensangaben soll aus der Kombination der AGILOX- und der OTTO-Technologie eine leistungsstarke Technologieplattform entstehen, so Konzernchef Blake Moret.

Auch die AGILOX-Gründer und Co-Chefs Dirk Erlacher und David Niedermaier begrüßen den Schritt: Im Verbund mit Rockwell erhalte AGILOX Größe und Marktzugang, die sich aus eigener Kraft kaum aufbauen ließen.