Der US-Automatisierungskonzern Rockwell Automation (Handelssymbol ROK, NYSE) kauft sich Roboter-Know-how aus Österreich ein: Das Unternehmen hat am 18. November 2026 eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von AGILOX unterzeichnet, einem Hersteller autonomer mobiler Roboter (AMR). Die Rockwell-Aktie (ISIN US7739031091) ist an der New Yorker Börse notiert; zum Kaufpreis macht das Unternehmen keine Angaben.
Rockwell-Aktie: Roboter-Zukauf AGILOX aus Österreich – Autonome Transportroboter sollen das Geschäft stärken
Rockwell Automation (NYSE: ROK) hat eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme des österreichischen Roboterherstellers AGILOX unterzeichnet. Der Kaufpreis ist unbekannt, der Abschluss ist für das zweite Geschäftsquartal 2027 geplant.
ROKROK
Damit baut Rockwell sein Geschäft mit autonomen Transportrobotern weiter aus. AGILOX sitzt in Neukirchen bei Lambach in Österreich und beschäftigt nach Unternehmensangaben mehr als 250 Mitarbeiter.
Was will Rockwell Automation mit AGILOX?
Rockwell Automation ist ein Anbieter von Industrieautomatisierung. Mit AGILOX holt sich der Konzern einen Spezialisten für autonome mobile Roboter, die Material selbstständig durch Fabriken und Lager bewegen. Solche Systeme ersetzen starre Förderstrecken durch flexibel navigierende Fahrzeuge.
Strategisch knüpft der Zukauf an die Übernahme von Clearpath Robotics und dessen Industrie-Sparte OTTO Motors an, die Rockwell im Oktober 2023 abgeschlossen hat. Nach Unternehmensangaben soll aus der Kombination der AGILOX- und der OTTO-Technologie eine leistungsstarke Technologieplattform entstehen, so Konzernchef Blake Moret.
Auch die AGILOX-Gründer und Co-Chefs Dirk Erlacher und David Niedermaier begrüßen den Schritt: Im Verbund mit Rockwell erhalte AGILOX Größe und Marktzugang, die sich aus eigener Kraft kaum aufbauen ließen.
Wie geht es nach der Übernahme weiter?
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt üblicher Abschlussbedingungen und behördlicher Genehmigungen. Rockwell rechnet mit dem Vollzug im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2027. Das Geschäftsjahr des Konzerns endet im September, das Quartal liegt also grob zwischen Januar und März 2027. Nach dem Abschluss soll AGILOX an das Segment Intelligent Devices berichten.
Für Anleger der Rockwell-Aktie ist die Meldung vor allem als strategisches Signal relevant: Der Konzern setzt weiter auf Zukäufe im Robotik- und Logistikumfeld, um sein Angebot für automatisierte Fabriken zu verbreitern. Finanzielle Auswirkungen lassen sich ohne Kaufpreis und ohne Umsatzangaben zu AGILOX derzeit nicht beziffern.
Was bedeutet die Übernahme für die Rockwell-Aktie?
Die Rockwell-Aktie wird von der Nachricht nicht allein bewegt, sondern von der Gesamtlage in der Industrieautomatisierung und von den kommenden Unternehmenszahlen. Wer die Aktie beobachtet, sollte vor allem auf Angaben zum Kaufpreis, auf mögliche Beiträge zum Umsatz und auf die Genehmigungsphase achten.
Häufige Fragen zur Rockwell-Aktie und zur AGILOX-Übernahme
Was kauft Rockwell Automation? Der Konzern übernimmt AGILOX, einen österreichischen Hersteller autonomer mobiler Roboter mit Sitz in Neukirchen bei Lambach.
Wie lautet das Kürzel und die ISIN der Rockwell-Aktie? Die Rockwell-Aktie wird an der NYSE unter ROK gehandelt, die ISIN lautet US7739031091.
Wie viel zahlt Rockwell? Der Kaufpreis wurde nicht veröffentlicht.
Wann soll die Übernahme abgeschlossen sein? Rockwell erwartet den Abschluss im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen.
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