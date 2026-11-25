Die Rockwell Automation Aktie (ISIN: US7739031091, FSE: RWL, NYSE: ROK) schloss am Dienstag an der NYSE bei 381,83 US-Dollar, das sind rund 348 Euro. Damit liegt sie etwa 14% unter dem Niveau vor den Quartalszahlen und rund 23% unter dem 52-Wochen-Hoch von 497,36 US-Dollar. Am Mittwoch kommt eine Unternehmensmeldung dazu: Der deutsche Präzisionsteile-Hersteller Booster Precision Components setzt auf die Software Plex Elastic MES von Rockwell. Was bedeutet das für die Rockwell Automation Aktie Prognose? Diese Aktienanalyse ordnet Zahlen, Chart und Analystenstimmen ein.
Rockwell Automation Aktie Prognose: Plex-Auftrag in Deutschland, Kurssturz nach Zahlen - Hält die ROK-Aktie die Marke von 360 USD?
Die Rockwell Automation Aktie notiert nach dem Einbruch vom 5. November rund 14% unter dem Vorzahlenniveau. Die Aktienanalyse zeigt, was der neue Plex-Auftrag von Booster Precision Components bedeutet, wie stark die Zahlen wirklich waren und was die Rockwell Automation Aktie Prognose für 2027 offenlässt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rockwell Automation Inc.
- Ticker
- ROK (NYSE)
- ISIN
- US7739031091
- Marktkapitalisierung
- rund 42 bis 43 Mrd. USD
- 52-Wochen-Spanne
- 347,53 bis 497,36 USD
- Dividende
- 1,45 USD je Quartal (rund 1,5% Rendite)
- Nächste Zahlen
- voraussichtlich Ende Januar/Anfang Februar 2027
Stand: 24.11.2026, Schlusskurs NYSE
Was ist passiert?
Plex-Auftrag aus Deutschland - aber ohne Kurswirkung
Rockwell Automation hat am 25. November einen neuen Softwarekunden in Deutschland gemeldet. Für die Rockwell Automation Aktie ist die Nachricht ein gutes Signal für die Strategie, aber kein Kurstreiber.
Booster Precision Components, Hersteller hochpräziser Komponenten für Automobil, Energie, Brennstoffzellen und Turbomaschinen, führt am Standort Schwanewede bei Bremen das Plex Manufacturing Execution System (MES) und das Plex Quality Management System (QMS) ein. Rockwell beschreibt Plex Elastic MES als cloudnative, modulare Plattform, die Produktion (OT) und IT verbindet. Das Ziel des Kunden: mehr Produktionstransparenz in Echtzeit, durchgängige Rückverfolgbarkeit, ein stärker eingebettetes Qualitätsmanagement und eine bessere Anbindung an das SAP-ERP.
Die Zahlen
Rekordmarge, Gewinnsprung - und trotzdem 14% Minus
Am 5. November verlor die Rockwell Automation Aktie 14,2% und erlebte den schwächsten Tag seit Januar 2024. Dabei schlug das Unternehmen die Gewinnerwartungen deutlich.
|Kennzahl
|Q4 2026
|Q4 2025
|Veränderung
|Umsatz
|2.332 Mio. USD
|2.316 Mio. USD
|+1%
|Bereinigtes EPS
|3,88 USD
|3,34 USD
|+16%
|Operative Marge (Enterprise)
|24,5%
|21,3%
|+320 Basispunkte
|Free Cashflow
|602 Mio. USD
|405 Mio. USD
|+49%
Quartal bis 30.09.2026. Konsens je nach Datenanbieter leicht abweichend (EPS 3,69 bis 3,73 USD, Umsatz 2,409 bis 2,43 Mrd. USD).
Quelle: Rockwell Automation, Pressemitteilung und 8-K vom 05.11.2026; Konsens: Benzinga, Chartmill
Der Gewinn je Aktie lag mit 3,88 US-Dollar klar über dem Konsens von rund 3,69 US-Dollar. Der Umsatz von 2,332 Mrd. US-Dollar verfehlte dagegen die Erwartungen von rund 2,41 Mrd. US-Dollar. Der Grund ist ein Sondereffekt: Nach dem Wegfall der IEEPA-Zölle erhielt Rockwell 103 Mio. US-Dollar Zollrückerstattung, bildete aber zugleich eine Rückstellung von 85 Mio. US-Dollar für Rückzahlungen an Kunden. Diese mindert den Umsatz. Ohne sie läge der Umsatz bei rund 2,42 Mrd. US-Dollar und damit leicht über den Erwartungen.
Software & Control
Der Umsatz stieg im Quartal um 15% auf 754 Mio. USD bei einer Marge von 34,0%. Das Logix-Geschäft legte um 25% zu.
Intelligent Devices
Der Umsatz wuchs um 5% auf 1.144 Mio. USD, die Marge stieg auf 21,6%. Die Roboter-Tochter OTTO war erstmals profitabel.
Lifecycle Services
Der Umsatz sank um 9% auf 519 Mio. USD (organisch +2%), die Marge fiel auf 16,4%. Hier belasten Desinvestitionen und verkleinerte Serviceverträge.
Im Gesamtjahr 2026 wuchs der Umsatz um 8% auf 8,989 Mrd. US-Dollar, das bereinigte EPS stieg um 27% auf 13,42 US-Dollar. Der Free Cashflow erreichte 1,701 Mrd. US-Dollar (+25%), die operative Marge lag bei 22,2%. Im vierten Quartal kaufte Rockwell Aktien für 500 Mio. US-Dollar zurück, im Gesamtjahr waren es 1,254 Mrd. US-Dollar.
Die Prognose
Was die Rockwell Automation Aktie Prognose für 2027 verspricht
Das Management erwartet für das Geschäftsjahr 2027 ein bereinigtes EPS von 14,50 bis 15,50 US-Dollar (Mitte 15,00 US-Dollar) und eine operative Marge von rund 23%. Das berichtete Umsatzwachstum soll bei 4,5 bis 7,5% liegen, organisch bei 6 bis 9%. Wichtig für die Einordnung: Rund 1 Prozentpunkt davon ist Rückenwind aus der Zollrückerstattung an Kunden. Bereinigt entspricht das nur 5 bis 8% organischem Wachstum.
Der Konsens lag vor der Prognose bei rund 14,88 bis 14,92 US-Dollar je Aktie. Der Ausblick bestätigte die Erwartungen also, ohne sie zu übertreffen. Für eine Aktie, die vor den Zahlen mit rund dem 30-Fachen des erwarteten Gewinns bewertet war, reichte das nicht. Für das erste Quartal 2027 stellt Rockwell ein bereinigtes EPS von rund 3 US-Dollar in Aussicht.
Neuigkeiten
Investor Day, AGILOX-Übernahme, Dividende - was seit den Zahlen passiert ist
Dividende erhöht (30.10.)
Die Quartalsdividende steigt von 1,38 auf 1,45 USD (+5,1%), zahlbar am 10.12.2026. Das entspricht einer Rendite von rund 1,5%.
CEO kauft zu (9.11.)
Blake Moret erwarb 4.000 Aktien zu durchschnittlich 386,36 USD (rund 1,55 Mio. USD). Per Saldo verkauften Insider in den vergangenen zwölf Monaten allerdings mehr Aktien, als sie kauften (rund 39 Mio. USD).
AGILOX-Übernahme (18.11.)
Rockwell hat einen Vertrag zur Übernahme des österreichischen Herstellers autonomer mobiler Roboter unterzeichnet (Verkäufer: Carlyle; Kaufpreis nicht genannt, Abschluss im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 erwartet). Zusammen mit OTTO soll sich das Robotik-Geschäft mehr als verdoppeln.
Investor Day (18.11.)
Das Margenziel steigt auf rund 25%. Für Software & Control gilt ein Korridor von 35 bis 37%. Rockwell sucht weitere Zukäufe in Europa oder Asien.
KI-Offensive
Mit FactoryTalk Conductor (kommerziell ab dem ersten Quartal 2027 geplant) und NVIDIA-basierter Edge-Hardware positioniert sich Rockwell im Zukunftsthema KI in der Fertigung.
Chartbild
Rockwell Automation Aktie unter beiden Durchschnittslinien
Die Rockwell Automation Aktie notiert rund 9 bis 10% unter der 50-Tage-Linie (421,65 USD) und der 200-Tage-Linie (425,53 USD). Weil die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie liegt, sprechen Chartanalysten von einem sogenannten Death Cross. Der RSI liegt mit rund 41 im neutralen bis schwachen Bereich, die Aktie ist also nicht überverkauft. Das Beta von rund 1,5 zeigt, dass sie überdurchschnittlich auf Marktschwankungen reagiert.
|Marke
|Kurs
|Bedeutung
|Widerstand 3
|rund 443,88 USD
|Schlusskurs vor den Zahlen am 4.11.
|Widerstand 2
|rund 421 bis 426 USD
|50- und 200-Tage-Linie
|Widerstand 1
|rund 402 bis 406 USD
|Erholungshoch Mitte November
|Schlusskurs
|381,83 USD
|24.11.2026
|Unterstützung 1
|rund 360 bis 362 USD
|Tief und Schluss vom 20.11.
|Unterstützung 2
|347,53 USD
|52-Wochen-Tief vom 30.03.2026
Beschreibende Marken aus Kurshistorie und Datenanbietern, keine Kursprognose.
Quelle: Yahoo Finance, Finviz, MarketBeat; Stand 24.11.2026
Die Bewegung der vergangenen Tage fiel in ein schwaches Marktumfeld: Am 20. November rutschten S&P 500 und Dow Jones nach einem Ausverkauf bei KI- und Halbleiterwerten in eine Korrektur, die Rockwell Automation Aktie verlor an diesem Tag 5,5%. Seither pendelt sie zwischen rund 360 und 406 US-Dollar. Die Marke von 360 US-Dollar ist damit kurzfristig der Prüfstein für die Rockwell Automation Aktie Prognose.
Analysten
Was die Analysten laut Konsens erwarten
Das Analystenlager ist gespalten. Nach MarketBeat (Stand 21. bis 23.11.) stehen 8 Kaufempfehlungen 13 Halteempfehlungen gegenüber, Verkaufsempfehlungen gibt es keine; das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 471 US-Dollar. StockAnalysis nennt bei 28 Analysten ein Durchschnittsziel von rund 446 US-Dollar (Spanne 295 bis 520 US-Dollar). Gemessen am Schlusskurs von 381,83 US-Dollar liegen die Durchschnittsziele damit rund 17 bis 23% darüber. Viele Ziele stammen allerdings aus der Zeit vor dem Marktrückgang vom 20. November.
Nach den Zahlen senkten die Häuser ihre Kursziele überwiegend um 5 bis 10%, Rating-Änderungen blieben die Ausnahme. Morgan Stanley (Overweight), Stephens (Overweight), Citigroup (Buy) und Baird (Outperform) kürzten ihre Ziele, behielten die positive Einstufung aber bei. JPMorgan (Neutral) senkte das Ziel auf 400 US-Dollar. Mizuho (Neutral) hob das Ziel nach dem Investor Day von 375 auf 415 US-Dollar an, als einziges Haus in jüngerer Zeit. Jefferies hatte die Aktie bereits im März auf Hold abgestuft und verwies auf die hohe Bewertung sowie das Risiko, dass KI klassische Industriesoftware verdrängt. Morningstar bezeichnet die Aktie nach den Zahlen als überbewertet. Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Bewertung
Weniger teuer als früher, aber nicht billig
|Kennzahl
|Wert
|KGV (bereinigt, Geschäftsjahr 2026)
|rund 28,5
|KGV 2027e (Guidance-Mitte)
|rund 25,5
|KGV (5-Jahres-Median)
|rund 32,9
|Kurs-Umsatz-Verhältnis
|rund 4,7
|Dividendenrendite
|rund 1,5%
|Nettoverschuldung zu EBITDA
|rund 1,3
|Eigenkapitalrendite
|rund 39%
KGV 2027e auf Basis der Mitte der Unternehmensprognose (15,00 USD, eigene Berechnung). Datenanbieter rechnen mit höheren EPS-Schätzungen und kommen auf ein Forward-KGV zwischen 22,9 (Finviz) und 25,9 (Yahoo).
Quelle: Rockwell Automation, Finviz, Yahoo Finance, GuruFocus; Stand 24.11.2026
Die Aktie ist damit günstiger als im Fünfjahresschnitt, mit einem KGV von rund 25 auf Basis der Unternehmensprognose aber weiter anspruchsvoll bewertet. Die Verschuldung ist moderat: Den Finanzverbindlichkeiten von 3,28 Mrd. US-Dollar stehen 433 Mio. US-Dollar liquide Mittel gegenüber.
Wettbewerb
Siemens und Emerson zeigen mehr Auftragsdynamik
Der Blick auf die Konkurrenz relativiert Rockwells starke Margen. Siemens meldete für Digital Industries im vierten Quartal ein Auftragsplus von 15%, bei Automatisierungsaufträgen waren es sogar 16%, in den USA +61%. Emerson steigerte die zugrunde liegenden Aufträge um 14%. Schneider Electric wuchs im Bereich Industrial Automation organisch um 8,1%, getragen von diskreter Automatisierung und der Software AVEVA. ABB profitierte vor allem von Elektrifizierung und Rechenzentren, die Automation-Aufträge stagnierten.
Rockwells Stärke liegt in der Profitabilität: Software & Control kommt auf Margen von rund 34%, das gehört zu den höchsten der Branche. Schwächer vertreten ist Rockwell dagegen bei den Wachstumsthemen Elektrifizierung und Rechenzentren, die Wettbewerber derzeit antreiben.
Bull und Bear
Was für und was gegen die Rockwell Automation Aktie spricht
Termine
Was Anleger bei der Rockwell Automation Aktie jetzt beobachten
10. Dezember 2026: Auszahlung der Quartalsdividende von 1,45 US-Dollar.
Dezember 2026: Geplante Preiserhöhung (nicht in der Prognose enthalten, laut Unternehmen).
Zweites Quartal des Geschäftsjahres 2027: Erwarteter Abschluss der AGILOX-Übernahme.
Ende Januar/Anfang Februar 2027: Zahlen zum ersten Quartal. Sie zeigen, wie viel der geschätzten 85 Mio. US-Dollar Zollrückerstattung Kunden tatsächlich abrufen.
FAQ
Häufige Fragen zur Rockwell Automation Aktie
Warum ist die Rockwell Automation Aktie so stark gefallen? Am 5. November verlor sie 14,2%, weil der Umsatz die Erwartungen verfehlte (Zollrückstellung) und der Ausblick bei hoher Bewertung nur im Rahmen der Erwartungen lag. Hinzu kam ein schwacher Gesamtmarkt.
Was bedeutet der Booster-Auftrag für die Aktie? Er ist ein Referenzkunde für die Plex-Software in Deutschland. Zum Auftragsvolumen gibt es keine Angaben, eine Kurswirkung ist nicht belegt.
Zahlt die Rockwell Automation Aktie Dividende? Ja, 1,45 US-Dollar je Quartal, also 5,80 US-Dollar im Jahr. Das entspricht einer Rendite von rund 1,5%.
Wie lautet die Rockwell Automation Aktie Prognose der Analysten? Je nach Datenanbieter liegen die Durchschnittskursziele zwischen rund 446 und 471 US-Dollar, das Lager ist zwischen Kaufen und Halten gespalten.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 wird voraussichtlich Ende Januar oder Anfang Februar 2027 berichtet.
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