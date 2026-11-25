Das Management erwartet für das Geschäftsjahr 2027 ein bereinigtes EPS von 14,50 bis 15,50 US-Dollar (Mitte 15,00 US-Dollar) und eine operative Marge von rund 23%. Das berichtete Umsatzwachstum soll bei 4,5 bis 7,5% liegen, organisch bei 6 bis 9%. Wichtig für die Einordnung: Rund 1 Prozentpunkt davon ist Rückenwind aus der Zollrückerstattung an Kunden. Bereinigt entspricht das nur 5 bis 8% organischem Wachstum.

Der Konsens lag vor der Prognose bei rund 14,88 bis 14,92 US-Dollar je Aktie. Der Ausblick bestätigte die Erwartungen also, ohne sie zu übertreffen. Für eine Aktie, die vor den Zahlen mit rund dem 30-Fachen des erwarteten Gewinns bewertet war, reichte das nicht. Für das erste Quartal 2027 stellt Rockwell ein bereinigtes EPS von rund 3 US-Dollar in Aussicht.