Wie stark ist Rocket Lab gewachsen?

Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 73 Prozent auf 267,8 Millionen Dollar.

Wann fliegt die Neutron-Rakete?

Rocket Lab peilt den Erstflug frühestens für 2027 an, nachdem Hohlräume in einer Tankkuppel entdeckt wurden.

Wie viel kostet ein Neutron-Start?

Der Basispreis wurde von 55 auf 70 Millionen Dollar angehoben.