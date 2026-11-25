Die Rocket Lab Aktie steckt zwischen Rekorden und Geduldsproben. Im dritten Quartal steigerte der Raumfahrtkonzern den Umsatz um 73 Prozent auf 267,8 Millionen Dollar und übertraf damit die eigene Prognose – das sechste Rekordquartal in Folge. Der Auftragsbestand stieg auf rund 3,6 Milliarden Dollar. Doch der Verlust je Aktie fiel mit 0,12 Dollar höher aus als erwartet, und der Erstflug der großen Neutron-Rakete wurde auf 2027 verschoben.
Rocket Lab Aktie: Rekordumsatz, 3,6 Milliarden Auftragsbestand, Neutron wird teurer – aber wann hebt die Rakete endlich ab?
Der Raumfahrtkonzern wächst um 73 Prozent, verkauft Neutron-Starts zu höheren Preisen und hat die ersten 16 Flüge ausgebucht. Doch der Erstflug verschiebt sich auf 2027. Was das für die Rocket Lab Aktie bedeutet.
Die Neutron
Höhere Preise vor dem Erstflug
Bemerkenswert ist die Preissetzung: Obwohl die Neutron-Rakete noch nicht geflogen ist, hat Rocket Lab den Basispreis je Start von 55 auf 70 Millionen Dollar angehoben. Acht neue Missionen für fünf Satellitenbetreiber im Wert von mehr als 515 Millionen Dollar kamen hinzu, damit sind 16 Flüge gebucht. Freie Startplätze gibt es laut Unternehmen erst in den 2030er-Jahren. Grund für die Verschiebung des Erstflugs waren Hohlräume in einer Tankkuppel aus Verbundmaterial.
Die Bilanz
Wachstum mit Kostenlast
Die Kehrseite des Wachstums zeigt sich in der Bilanz: Die bereinigte Bruttomarge sank von 41,9 auf 38,4 Prozent, die Forschungsausgaben stiegen vor allem wegen Neutron um 39 Prozent. Für das vierte Quartal stellt Rocket Lab einen Umsatz von 270 bis 290 Millionen Dollar in Aussicht. Die Rocket Lab Aktie notiert nach den jüngsten Turbulenzen rund 60 Prozent unter ihrem Rekordhoch vom Mai.
Rocket Lab verkauft eine Rakete, die noch nicht geflogen ist, zu höheren Preisen – das zeigt die Nachfrage. Für die Aktie zählt am Ende nur, dass Neutron 2027 tatsächlich abhebt.
Häufige Fragen zur Rocket Lab Aktie
Wie stark ist Rocket Lab gewachsen?
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 73 Prozent auf 267,8 Millionen Dollar.
Wann fliegt die Neutron-Rakete?
Rocket Lab peilt den Erstflug frühestens für 2027 an, nachdem Hohlräume in einer Tankkuppel entdeckt wurden.
Wie viel kostet ein Neutron-Start?
Der Basispreis wurde von 55 auf 70 Millionen Dollar angehoben.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.