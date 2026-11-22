Starkes Quartal, unveränderte Prognose: Roche hat im dritten Quartal mehr verkauft als erwartet, die Anleger aber mit einem bestätigten statt erhöhten Ausblick zurückgelassen. Die Roche Aktie liegt auf Jahressicht dennoch 25,5 Prozent im Plus und schloss am 20. November bei 435,60 Euro. Diese Roche Aktienanalyse zeigt, wo der Basler Konzern wächst und wo die Roche Aktie verwundbar ist.