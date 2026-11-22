Starkes Quartal, unveränderte Prognose: Roche hat im dritten Quartal mehr verkauft als erwartet, die Anleger aber mit einem bestätigten statt erhöhten Ausblick zurückgelassen. Die Roche Aktie liegt auf Jahressicht dennoch 25,5 Prozent im Plus und schloss am 20. November bei 435,60 Euro. Diese Roche Aktienanalyse zeigt, wo der Basler Konzern wächst und wo die Roche Aktie verwundbar ist.
Roche Aktienanalyse: Quartalsumsatz schlägt Erwartungen um 380 Millionen Franken, Aktie +25 Prozent in einem Jahr – wie lange trägt das Blockbuster-Quintett noch?
Roche steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 7 Prozent auf 16,13 Milliarden Franken. Doch bei Xolair zeigt sich erster Druck durch Nachahmer. Die Roche Aktie schloss am 20. November bei 435,60 Euro. Die Aktienanalyse mit Zahlen, Bewertung und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Roche Holding AG (Genussschein)
- ISIN
- CH0012032048
- WKN
- 855167
- Handelssymbol
- RHO (Xetra, in Euro)
- US-Handelssymbol
- RHHBY (OTC, ADR)
- Branche
- Pharma und Diagnostik
- Sitz
- Basel, Schweiz
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra
Die Zahlen
Roche Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 7 Prozent zu konstanten Wechselkursen und um 8 Prozent in Franken auf 16,13 Milliarden Franken. Analysten hatten im Schnitt 15,75 Milliarden Franken erwartet. Nach neun Monaten erreichte Roche 46,5 Milliarden Franken, ein Plus von 6 Prozent zu konstanten Kursen und von 1 Prozent in Franken.
Pharma
Die Pharmasparte wuchs nach neun Monaten um 7 Prozent auf 36,2 Milliarden Franken.
Wachstumstreiber
Xolair, Hemlibra, Ocrevus, Phesgo und Vabysmo kamen zusammen auf 16,8 Milliarden Franken, ein Plus von 12 Prozent.
Diagnostik
Die Diagnostiksparte steigerte den Umsatz um 4 Prozent auf 10,3 Milliarden Franken, ohne China um 6 Prozent.
Zulassung
Mitte November ließ die US-Behörde FDA den Antikörper Gazyva für eine Nierenerkrankung zu, die primäre membranöse Nephropathie.
Roche: Umsatz im dritten Quartal 2026
Mrd. CHF
Quelle: Roche, Mitteilung vom 22.10.2026; Konsens laut Unternehmensumfrage
Daten als Tabelle
|Wert
|Umsatz
|Erwartung der Analysten
|15,75
|Tatsächlicher Umsatz
|16,13
Roche bestätigte die Ziele für 2026: Der Umsatz soll im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen, der Kerngewinn je Aktie im hohen einstelligen Bereich, jeweils zu konstanten Wechselkursen. Zudem will Roche die Dividende in Franken erneut erhöhen.
Bewertung
Was die Roche Aktie einpreist
Mit einem KGV von 26,76 ist die Roche Aktie für einen Pharmakonzern ambitioniert bewertet, die Dividendenrendite liegt bei 2,25 Prozent. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 347 Milliarden Euro. Der Markt honoriert die verlässliche Dividende und das breite Portfolio aus Medikamenten und Diagnostik.
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