Die Roche Aktie (Ticker: ROP, ISIN: CH1499059983) hat am Dienstag trotz einer wichtigen US-Zulassung leicht nachgegeben: An der SIX schloss der Partizipationsschein bei 406,20 Franken, 0,76 Prozent unter dem Vortag; in Deutschland notierte er bei rund 439 Euro. Auslöser der Aufmerksamkeit war die Freigabe der US-Arzneimittelbehörde FDA für die Brustkrebs-Tablette Wilserdly (Giredestrant) am Montagabend – rund einen Monat vor dem offiziellen Entscheidungstermin. Diese Roche Aktienanalyse zeigt, was die Zulassung bedeutet, warum der Kurs trotzdem nicht stieg und welche Szenarien für die Roche Aktienprognose diskutiert werden.
Roche Aktienanalyse: FDA lässt Brustkrebspille Giredestrant früher zu, die Aktie gibt nach – ist der Erfolg schon eingepreist?
Die US-Zulassung für Wilserdly (Giredestrant) kam rund einen Monat vor der Frist, doch die Roche Aktie schloss am Dienstag leicht im Minus, nahe ihrem Jahreshoch. Unsere Roche Aktienanalyse ordnet den Auslöser, die Zahlen, die Bewertung, den Analystenkonsens und die Szenarien für die Roche Aktienprognose ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Roche Holding AG
- Wertpapier
- Partizipationsschein (früher Genussschein)
- Ticker
- ROP (SIX); ADR: RHHBY
- ISIN
- CH1499059983 (bis März 2026: CH0012032048)
- Sitz
- Basel
- Index
- SMI
- Dividende 2025
- 9,80 CHF je Titel
- Nächste Zahlen
- 28.01.2027 (Jahresergebnis 2026)
Stand: 17.11.2026, Kurs SIX Swiss Exchange, verzögert
Frühe Zulassung
Die FDA gab Giredestrant mit Everolimus für ESR1-mutierten, fortgeschrittenen Brustkrebs frei. Die Frist lief laut Roche bis 18. Dezember.
Die größere Entscheidung folgt
Für die Behandlung im Frühstadium – den deutlich größeren Markt – entscheidet die FDA bis zum 30. November 2026.
Aktie nahe Rekord, Markt schwach
Am Montag markierte die Roche Aktie mit 410,90 Franken ein 52-Wochen-Hoch; der SMI verlor am Dienstag 1,43 Prozent.
Kurs über dem Ø-Kursziel
Der Konsens sieht im Schnitt rund 398 Franken – leicht unter dem aktuellen Kurs.
Der Auslöser
Was ist bei der Roche Aktie passiert – und warum fällt sie trotz FDA-Zulassung?
Gute Nachricht, schwacher Markt: Die Zulassung kam früher als erwartet, aber an einem Tag, an dem Anleger europaweit Risiken abbauten.
Roche meldete am 16. November aus Basel die FDA-Zulassung von Wilserdly (Giredestrant) in Kombination mit Everolimus. Das Mittel ist zugelassen für Erwachsene mit ER-positivem, HER2-negativem, ESR1-mutiertem lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs, nachdem eine Hormontherapie versagt hat. Grundlage ist die Phase-III-Studie evERA: In der ESR1-mutierten Gruppe senkte die Kombination das Risiko für Fortschreiten der Erkrankung oder Tod um 62 Prozent (Hazard Ratio 0,38). Die FDA ließ zudem einen passenden Bluttest zu. Im Quartalsbericht vom Oktober hatte Roche als Entscheidungstermin für diese Indikation noch den 18. Dezember genannt.
Giredestrant ist ein oraler selektiver Östrogenrezeptor-Degrader (SERD), eine Tablette, die den Rezeptor abbaut, über den viele Brustkrebszellen wachsen. Der Listenpreis liegt laut cash.ch bei 22.500 Dollar pro Monat. Roche selbst rechnet mit Spitzenumsätzen von mehr als 3 Milliarden Franken; Manager bezeichneten das Mittel laut finanzen.net sogar als möglichen umsatzstärksten Wirkstoff der Firmengeschichte. Ein Schweizer Bankanalyst sieht die noch größere Chance im Frühstadium.
Warum die Roche Aktie trotzdem leicht nachgab, erklärt das Umfeld: Der SMI schloss 1,43 Prozent tiefer bei 14.976 Punkten, der DAX verlor 2,08 Prozent. Anleger waren vor den Nvidia-Zahlen und wegen Zinssorgen nervös. Zudem hatte die Aktie bereits am Montag ein 52-Wochen-Hoch markiert, und seit dem Durchbruch der Studiendaten vor einem Jahr ist die Zulassung weitgehend erwartet worden. Nach Einschätzung der Redaktion spricht das für Gewinnmitnahmen auf hohem Niveau, nicht für eine Enttäuschung.
Geschäftsmodell
Womit verdient Roche sein Geld?
Roche ist der weltgrößte Anbieter von Krebsmedikamenten und zugleich Marktführer in der In-vitro-Diagnostik. 2025 setzte der Konzern 61,5 Milliarden Franken um, davon 47,7 Milliarden in der Pharma- und 13,8 Milliarden in der Diagnostiksparte. Die fünf wichtigsten Wachstumsträger – das MS-Mittel Ocrevus, das Bluterpräparat Hemlibra, das Augenmedikament Vabysmo, das Allergiemittel Xolair und das Brustkrebsmittel Phesgo – erlösten in den ersten neun Monaten 2026 zusammen 16,8 Milliarden Franken, 12 Prozent mehr als im Vorjahr zu konstanten Wechselkursen. Dagegen verlieren ältere Medikamente wie Avastin, Herceptin und Actemra durch Biosimilars an Umsatz.
Eine Besonderheit ist die Kapitalstruktur: Die Gründerfamilien kontrollieren über die Inhaberaktien die Stimmrechte. Die meisten Anleger halten stimmrechtslose Titel. Seit März 2026 sind das Partizipationsscheine (ROP) statt der früheren Genussscheine; Dividenden- und Vermögensrechte blieben gleich, die ISIN änderte sich.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen hinter der Roche Aktie?
Operativ läuft es rund. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz zu konstanten Wechselkursen um 6 Prozent auf 46,5 Milliarden Franken, in Franken waren es wegen des starken Frankens nur 1 Prozent. Im dritten Quartal kehrte sich der Währungsgegenwind um: plus 7 Prozent zu konstanten Kursen, plus 8 Prozent in Franken. Im ersten Halbjahr erreichte die Kern-Betriebsgewinnmarge 39,0 Prozent. Den Ausblick bestätigte Roche-Chef Thomas Schinecker im Oktober: Umsatzplus im mittleren und Kerngewinn je Titel im hohen einstelligen Prozentbereich, jeweils zu konstanten Wechselkursen, dazu eine höhere Dividende in Franken.
|Kennzahl
|GJ 2025
|H1 2026
|9 Monate 2026
|Konzernumsatz
|61.516 Mio. CHF (+7 % CER)
|30.364 Mio. CHF (+6 % CER)
|46.493 Mio. CHF (+6 % CER)
|Pharma
|47.669 Mio. CHF (+9 % CER)
|–
|36.212 Mio. CHF (+7 % CER)
|Diagnostik
|13.847 Mio. CHF (+2 % CER)
|–
|10.281 Mio. CHF (+4 % CER)
|Kern-Betriebsgewinn
|21.833 Mio. CHF (+13 % CER)
|11.856 Mio. CHF (+10 % CER)
|–
|Kerngewinn je Titel
|19,46 CHF (+11 % CER)
|10,85 CHF (+9 % CER)
|–
|Konzerngewinn (IFRS)
|13.799 Mio. CHF
|–
|–
|Dividende je Titel
|9,80 CHF
|–
|–
CER = zu konstanten Wechselkursen. Kernmarge H1 eigene Rechnung.
Quelle: Roche (Jahresergebnis 29.01.2026, Halbjahr 23.07.2026, Q3 22.10.2026)
Die Bewertung ist nach der Rally anspruchsvoller geworden. Auf den Konsens-Kerngewinn je Titel von 20,50 Franken für 2026 (finanzen.ch) ergibt sich beim Schlusskurs ein KGV von rund 20; StockAnalysis weist für das ADR ein erwartetes KGV von 19,1 aus. Vor einem Jahr hatte eine große deutsche Bank noch auf ein KGV von 15 für 2026 verwiesen. Damit ist die Roche Aktie inzwischen höher bewertet als Novartis und AstraZeneca, aber weit günstiger als Eli Lilly. Die Dividendenrendite liegt bei rund 2,4 Prozent.
|Unternehmen
|KGV erwartet
|EV/EBITDA
|Kursentwicklung 52 Wochen
|Roche
|19,1
|14,5
|+34 %
|Novartis
|16,8
|14,4
|+30 %
|AstraZeneca
|16,6
|14,7
|+5 %
|Eli Lilly
|30,8
|28,6
|+42 %
Roche: ADR RHHBY, Stand 17.11.2026 (intraday); AstraZeneca und Eli Lilly: Schluss 13.11.2026; Novartis: Schluss 06.11.2026. Kennzahlen jeweils für die US-Notierung.
Quelle: StockAnalysis
Bei Giredestrant konkurriert Roche direkt mit beiden: AstraZeneca hat mit Etcamah (Camizestrant) seit September eine US-Zulassung in einer verwandten Indikation, Lilly vermarktet Inluriyo (Imlunestrant). Laut einem RBC-Analysten liegt der Wilserdly-Preis etwa auf Lilly-Niveau und etwas unter dem von AstraZeneca.
Analysten
Was sagen Analysten zur Roche Aktie?
Die Analysten sind mehrheitlich positiv gestimmt, sehen aber kaum noch Luft. Laut TipRanks (Stand 10. November) raten von zwölf Analysten sechs zum Kauf, fünf zum Halten und einer zum Verkauf; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 397,54 Franken, die Spanne reicht von 250 bis 500 Franken. wallstreet-online nennt bei elf Analysten ein Ø-Ziel von 388,36 Franken. Beide Werte liegen unter dem aktuellen Kurs – ein Zeichen, dass viele Kursziele der Rally hinterherlaufen. Im Oktober und November gab es sowohl Hoch- als auch Herabstufungen; die Meinungen gehen gerade bei der Frage auseinander, wie viel Giredestrant bereits eingepreist ist.
|Quelle
|Analysten
|Kauf / Halten / Verkauf
|Ø-Kursziel
|Spanne
|TipRanks
|12
|6 / 5 / 1
|397,54 CHF
|250–500 CHF
|wallstreet-online
|11
|–
|388,36 CHF
|250–500 CHF
Quelle: TipRanks (10.11.2026), wallstreet-online (abgerufen 17.11.2026)
Charttechnik
Wo liegen die wichtigen Marken der Roche Aktie?
Charttechnisch befindet sich die Roche Aktie in einem intakten Aufwärtstrend. Laut TipRanks lag die 50-Tage-Linie am 12. November bei rund 372 Franken, die 200-Tage-Linie bei rund 345 Franken; der Kurs notiert damit gut 17 Prozent über dem langfristigen Durchschnitt. Der RSI von knapp 69 signalisierte eine Annäherung an überkaufte Bereiche. Nach oben ist das Hoch vom 16. November bei 410,90 Franken die Marke, an der sich ein Ausbruch zeigen müsste. Nach unten bildet die Zone um 395 bis 400 Franken, wo die 20-Tage-Linie verläuft, eine erste Unterstützung, darunter die 50-Tage-Linie. Vor einem Jahr kostete der Titel noch rund 284 Franken.
Bull-Case und Bear-Case
Was spricht für und was gegen die Roche Aktie?
Szenarien
Wie steht es um die Roche Aktienprognose?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Am Markt werden drei Szenarien diskutiert. Positiv: Die FDA lässt Giredestrant bis Ende November auch für das Frühstadium zu; Analysten halten laut cash.ch dann Umsätze im zweistelligen Milliardenbereich für denkbar, und das obere Ende der Kursziel-Spanne liegt bei 500 Franken. Neutral: Die Zulassung kommt, ist aber weitgehend eingepreist; die Aktie pendelt um das Ø-Kursziel von knapp 400 Franken, bis die Jahreszahlen im Januar neue Impulse liefern. Negativ: Ein Rückschlag bei der FDA, schwächere Erstverkäufe als die vom Konsens erwarteten 500 bis 600 Millionen Dollar im ersten Jahr oder ein erneuter Franken-Gegenwind treffen eine bereits hoch bewertete Aktie; die niedrigsten Analystenziele liegen bei 250 Franken. Für die Roche Aktienprognose ist der 30. November damit der wichtigste Termin des Jahres.
Termine
Was sollten Anleger bei der Roche Aktie jetzt beobachten?
FAQ
Häufige Fragen zur Roche Aktie
Warum fällt die Roche Aktie heute trotz FDA-Zulassung? Der Gesamtmarkt war schwach, der SMI verlor 1,43 Prozent. Zudem notierte die Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, und die Zulassung galt nach starken Studiendaten als wahrscheinlich.
Was ist Giredestrant? Eine Tablette, die den Östrogenrezeptor in Krebszellen abbaut. In den USA ist sie als Wilserdly mit Everolimus für fortgeschrittenen Brustkrebs mit ESR1-Mutation zugelassen.
Was zeigt die Roche Aktienanalyse zur Bewertung? Mit einem KGV von rund 20 auf Basis der Konsensschätzungen ist Roche teurer als Novartis und AstraZeneca, aber deutlich günstiger als Eli Lilly.
Wie sieht die Roche Aktienprognose der Analysten aus? Laut TipRanks raten sechs von zwölf Analysten zum Kauf; das Ø-Kursziel liegt mit 397,54 Franken leicht unter dem aktuellen Kurs (Stand 10.11.).
Was ist aus dem Roche Genussschein geworden? Er wurde im März 2026 eins zu eins in einen Partizipationsschein (ROP, ISIN CH1499059983) umgewandelt, mit denselben Dividendenrechten.
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