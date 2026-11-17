Roche meldete am 16. November aus Basel die FDA-Zulassung von Wilserdly (Giredestrant) in Kombination mit Everolimus. Das Mittel ist zugelassen für Erwachsene mit ER-positivem, HER2-negativem, ESR1-mutiertem lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs, nachdem eine Hormontherapie versagt hat. Grundlage ist die Phase-III-Studie evERA: In der ESR1-mutierten Gruppe senkte die Kombination das Risiko für Fortschreiten der Erkrankung oder Tod um 62 Prozent (Hazard Ratio 0,38). Die FDA ließ zudem einen passenden Bluttest zu. Im Quartalsbericht vom Oktober hatte Roche als Entscheidungstermin für diese Indikation noch den 18. Dezember genannt.

Giredestrant ist ein oraler selektiver Östrogenrezeptor-Degrader (SERD), eine Tablette, die den Rezeptor abbaut, über den viele Brustkrebszellen wachsen. Der Listenpreis liegt laut cash.ch bei 22.500 Dollar pro Monat. Roche selbst rechnet mit Spitzenumsätzen von mehr als 3 Milliarden Franken; Manager bezeichneten das Mittel laut finanzen.net sogar als möglichen umsatzstärksten Wirkstoff der Firmengeschichte. Ein Schweizer Bankanalyst sieht die noch größere Chance im Frühstadium.

Warum die Roche Aktie trotzdem leicht nachgab, erklärt das Umfeld: Der SMI schloss 1,43 Prozent tiefer bei 14.976 Punkten, der DAX verlor 2,08 Prozent. Anleger waren vor den Nvidia-Zahlen und wegen Zinssorgen nervös. Zudem hatte die Aktie bereits am Montag ein 52-Wochen-Hoch markiert, und seit dem Durchbruch der Studiendaten vor einem Jahr ist die Zulassung weitgehend erwartet worden. Nach Einschätzung der Redaktion spricht das für Gewinnmitnahmen auf hohem Niveau, nicht für eine Enttäuschung.