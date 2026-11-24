Die Roche Aktie gehört am Dienstag zu den größten SMI-Gewinnern: Der Genussschein des Basler Pharmakonzerns schloss 1,40 Prozent höher bei 404,80 Franken. Nur Nestlé legte im Leitindex stärker zu. Anders als bei den meisten Tagesgewinnern steckt hinter dem Plus eine handfeste Unternehmensnachricht.
Roche Aktie: SMI-Gewinner nach FDA-Entscheid – grünes Licht für den Hoffnungsträger
Die Roche Aktie steigt am Dienstag um 1,40 Prozent und ist zweitstärkster SMI-Gewinner des Tages. Die US-Arzneimittelbehörde hat die Hormontherapie Giredestrant auch bei Brustkrebs im Frühstadium zugelassen.
SMI-Gewinner des Tages
Warum die Roche Aktie steigt
Am Montagabend kam die Zulassung, auf die Roche-Anleger gewartet hatten.
Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat die Hormontherapie Giredestrant der Roche-Tochter Genentech für Brustkrebs im Frühstadium zugelassen. Das Mittel wird unter dem Namen Wilserdly vermarktet. Erst am 16. November hatte die FDA dasselbe Präparat für eine kleinere Patientengruppe mit fortgeschrittenem Brustkrebs freigegeben. Die zweite Zulassung gilt als die wirtschaftlich wichtigere: Nach Angaben von Roche werden mehr als 90 Prozent der hormonrezeptor-positiven Brustkrebsfälle in einem frühen Stadium entdeckt.
Giredestrant: Darum ist das Mittel für die Roche Aktie so wichtig
Giredestrant ist eine Tablette aus der Klasse der sogenannten oralen SERD. In der Phase-III-Studie senkte das Mittel das Risiko für einen invasiven Rückfall oder Tod um 30 Prozent gegenüber der bisherigen Standard-Hormontherapie. Roche selbst hat erklärt, das Präparat könne zum umsatzstärksten Produkt der Firmengeschichte werden. Einige Analysten trauen ihm laut dem Branchendienst Fierce Pharma Spitzenumsätze von mehr als 10 Milliarden US-Dollar pro Jahr zu.
Ausblick: Wie geht es mit der Roche Aktie weiter?
Mit der Zulassung im Frühstadium ist die größte regulatorische Hürde für Giredestrant in den USA genommen. Für den SMI-Gewinner Roche richtet sich der Blick nun auf den Marktstart und auf die Verschreibungszahlen der ersten Quartale. Am Dienstag half der Roche Aktie zusätzlich, dass Anleger nach dem Ende der Nvidia-Rally defensive Schwergewichte bevorzugten.
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