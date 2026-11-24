Giredestrant ist eine Tablette aus der Klasse der sogenannten oralen SERD. In der Phase-III-Studie senkte das Mittel das Risiko für einen invasiven Rückfall oder Tod um 30 Prozent gegenüber der bisherigen Standard-Hormontherapie. Roche selbst hat erklärt, das Präparat könne zum umsatzstärksten Produkt der Firmengeschichte werden. Einige Analysten trauen ihm laut dem Branchendienst Fierce Pharma Spitzenumsätze von mehr als 10 Milliarden US-Dollar pro Jahr zu.