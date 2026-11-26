Roche Aktie: SMI-Gewinner am Morgen – Pharmariese macht Mittwochsverlust teilweise wett

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:49 2 Min.

Die Roche Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 0,67 Prozent auf 403,70 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Nach dem Rücksetzer vom Mittwoch stabilisiert sich der Genussschein des Basler Konzerns.

Die Roche Aktie zählt am Donnerstagmorgen zu den SMI-Gewinnern: Gegen 09.20 Uhr notiert der Genussschein des Basler Pharmakonzerns 0,67 Prozent höher bei 403,70 Franken. Am Mittwoch hatte der Titel 0,94 Prozent auf 401,00 Franken verloren. SMI-Gewinner am Morgen Warum die Roche Aktie zulegt Eine neue Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Die Roche Aktie erholt sich mit dem Gesamtmarkt. Der SMI gewinnt nach der Wende an der Wall Street 0,99 Prozent auf 14.809 Punkte. Als defensives Schwergewicht steigt Roche dabei weniger stark als die Technologie- und Bauwerte an der Indexspitze. Das Muster ist typisch: Kehrt die Risikofreude zurück, greifen Anleger zuerst zu den Titeln, die zuvor am stärksten gefallen sind. Roche Aktie am Donnerstagmorgen +0,67 % Kurs des Roche-Genussscheins um 09.20 Uhr 403,70 CHF Kursverlust am Mittwoch -0,94 % Kursgewinn am Dienstag nach dem FDA-Entscheid +1,40 % Quelle : comdirect (26.11.2026, 09.20 Uhr), Roche Roche Aktie: Eine bewegte Woche Am Dienstag war die Roche Aktie nach einer wichtigen Zulassung um 1,40 Prozent auf 404,80 Franken gestiegen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte die Hormontherapie Giredestrant für Brustkrebs im Frühstadium freigegeben. Am Mittwoch folgte der Dämpfer, als die US-Regierung neue Zölle gegen 14 Handelspartner vorschlug. Die US-Handelsbehörde nennt Pharmazeutika ausdrücklich unter den Branchen, in denen Schweizer Firmen mit US-Anbietern konkurrieren. Mit 403,70 Franken liegt der Kurs nun wieder nahe am Dienstagsschluss. Was die Roche Aktie bremsen kann Zölle: Für Schweizer Waren schlägt Washington bis zu 15 Prozent einschließlich bestehender Zölle vor. Die endgültigen Sätze stehen noch aus.

Erwartungen: Die Zulassung von Giredestrant war nach Analystenmeinung weitgehend erwartet worden.

Rotation: Hält die Erholung der Technologiewerte an, könnten defensive Titel zurückbleiben. Ausblick: Wie geht es mit der Roche Aktie weiter? Für den SMI-Gewinner Roche richtet sich der Blick auf den Marktstart von Giredestrant in den USA und auf die Zollentscheidung in Washington. Beides dürfte die Roche Aktie in den kommenden Wochen stärker bewegen als die Tagesstimmung. Stammdaten der Roche Aktie Roche Holding AG (Genussschein): ISIN CH0012032048, WKN 855167, Handelssymbol ROG (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol RHHBY (OTC-ADR)

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