Die Roche Aktie zählt am Donnerstagmorgen zu den SMI-Gewinnern: Gegen 09.20 Uhr notiert der Genussschein des Basler Pharmakonzerns 0,67 Prozent höher bei 403,70 Franken. Am Mittwoch hatte der Titel 0,94 Prozent auf 401,00 Franken verloren.
Roche Aktie: SMI-Gewinner am Morgen – Pharmariese macht Mittwochsverlust teilweise wett
Die Roche Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 0,67 Prozent auf 403,70 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Nach dem Rücksetzer vom Mittwoch stabilisiert sich der Genussschein des Basler Konzerns.
SMI-Gewinner am Morgen
Warum die Roche Aktie zulegt
Eine neue Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Die Roche Aktie erholt sich mit dem Gesamtmarkt.
Der SMI gewinnt nach der Wende an der Wall Street 0,99 Prozent auf 14.809 Punkte. Als defensives Schwergewicht steigt Roche dabei weniger stark als die Technologie- und Bauwerte an der Indexspitze. Das Muster ist typisch: Kehrt die Risikofreude zurück, greifen Anleger zuerst zu den Titeln, die zuvor am stärksten gefallen sind.
Roche Aktie: Eine bewegte Woche
Am Dienstag war die Roche Aktie nach einer wichtigen Zulassung um 1,40 Prozent auf 404,80 Franken gestiegen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte die Hormontherapie Giredestrant für Brustkrebs im Frühstadium freigegeben. Am Mittwoch folgte der Dämpfer, als die US-Regierung neue Zölle gegen 14 Handelspartner vorschlug. Die US-Handelsbehörde nennt Pharmazeutika ausdrücklich unter den Branchen, in denen Schweizer Firmen mit US-Anbietern konkurrieren. Mit 403,70 Franken liegt der Kurs nun wieder nahe am Dienstagsschluss.
Ausblick: Wie geht es mit der Roche Aktie weiter?
Für den SMI-Gewinner Roche richtet sich der Blick auf den Marktstart von Giredestrant in den USA und auf die Zollentscheidung in Washington. Beides dürfte die Roche Aktie in den kommenden Wochen stärker bewegen als die Tagesstimmung.
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