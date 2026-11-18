Roche hat in den USA grünes Licht für ein neues Brustkrebsmedikament bekommen: Die FDA hat Wilserdly (Wirkstoff Giredestrant) in Kombination mit Everolimus zugelassen, wie der Basler Pharmakonzern am 16. November 2026 mitteilte. Für die Roche-Aktie (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, FSE: RHO5, SIX: ROG) ist es ein Datenpunkt mit Folgen, denn schon in zwei Wochen steht die nächste Entscheidung der Behörde an.
Roche-Aktie: FDA lässt Brustkrebs-Pille Wilserdly zu - Nächster Entscheid am 30. November
Die US-Arzneibehörde FDA hat Roches oral einzunehmendes Brustkrebsmittel Wilserdly (Giredestrant) mit Everolimus zugelassen. In der Phase-III-Studie evERA sank das Risiko für Fortschreiten oder Tod um 62 Prozent. Für die Roche-Aktie (ISIN CH0012032048) ist nun der Termin am 30. November wichtig.
Die Zulassung
Was hat die FDA genehmigt – und für wen?
Die Zulassung gilt laut Roche für Erwachsene mit ER-positivem, HER2-negativem, ESR1-mutiertem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs. Voraussetzung ist, dass die Erkrankung nach einer adjuvanten endokrinen Therapie wiedergekehrt ist oder unter mindestens einer endokrinen Therapie im metastasierten Stadium fortgeschritten ist. Der ESR1-Status muss mit einem von der FDA zugelassenen Test bestimmt werden.
ESR1-Mutationen betreffen laut Roche bis zu 40 Prozent der Patientinnen mit hormonrezeptor-positivem metastasiertem Brustkrebs und gelten als Treiber von Resistenzen gegen die gängige Hormontherapie. Wilserdly ist ein Wirkstoff zum Einnehmen, der genau an diesem Punkt ansetzen soll. Die Roche-Aktie profitiert damit von einem zusätzlichen Produkt in einem großen Onkologie-Markt.
Die Daten
Wie belastbar sind die Studienergebnisse der Roche-Aktie – und was fehlt noch?
Grundlage der Zulassung ist die Phase-III-Studie evERA (NCT05306340), eine randomisierte, offene, multizentrische Untersuchung. Sie verglich Wilserdly plus Everolimus mit einer endokrinen Standardtherapie plus Everolimus bei Patientinnen, die zuvor einen CDK4/6-Inhibitor erhalten hatten. Primäre Endpunkte waren das progressionsfreie Überleben in der Gesamtpopulation und bei ESR1-mutierten Tumoren.
Laut Roche senkte die Kombination das Risiko für Krankheitsprogression oder Tod um 62 Prozent. Die stratifizierte Hazard Ratio lag bei 0,38 (95-%-Konfidenzintervall 0,27 bis 0,54; p kleiner 0,0001). Die Ergebnisse erschienen 2026 im New England Journal of Medicine (Erstautorin: Erica Mayer, Dana-Farber Cancer Institute).
Offen bleiben in den von Roche veröffentlichten Unterlagen absolute mediane Zeiten, Gesamtüberleben und Details zu Nebenwirkungen. Wer die Roche-Aktie bewerten will, sollte diese Angaben in der Fachinformation und den Studiendetails nachlesen.
Was als Nächstes kommt
Wann entscheidet die FDA über die Frühphase – und warum zählt das für die Roche-Aktie?
Wichtiger für die Perspektive ist ein zweiter Antrag: Die Anwendung von Giredestrant als adjuvante Therapie bei Brustkrebs der Stadien I bis III mit mittlerem bis hohem Rückfallrisiko liegt der FDA im Priority-Review-Verfahren vor. Der PDUFA-Termin ist der 30. November 2026. Datengrundlage ist die Phase-III-Studie lidERA. Roche spricht von möglicherweise der ersten neuen adjuvanten endokrinen Therapie seit mehr als 20 Jahren.
In der Frühphase ist die Patientengruppe deutlich größer als im metastasierten Stadium. Genau deshalb dürfte der Termin für die Roche-Aktie mehr Aufmerksamkeit bekommen als die jetzt erteilte Zulassung. Ein Ergebnis ist damit nicht vorweggenommen.
Einordnung
Was bedeutet die Zulassung für Anleger der Roche-Aktie?
Mit Wilserdly erweitert Roche sein Brustkrebs-Portfolio um eine orale Therapie, die auf die Resistenzmutation ESR1 zielt. Finanzielle Angaben zu erwarteten Umsätzen machte das Unternehmen in der Mitteilung nicht. Entsprechend lassen sich aus der Meldung keine Rückschlüsse auf Gewinn oder Kurs der Roche-Aktie ziehen. Für die Einordnung zählen die kommenden FDA-Entscheidungen und die Marktaufnahme des Präparats.
FAQ
Häufige Fragen zur Roche-Aktie und zu Wilserdly
Was hat die FDA bei Roche zugelassen? Wilserdly (Giredestrant) in Kombination mit Everolimus für Erwachsene mit ER-positivem, HER2-negativem, ESR1-mutiertem fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs.
Wie gut waren die Studiendaten? In evERA sank das Risiko für Progression oder Tod laut Roche um 62 Prozent (Hazard Ratio 0,38).
Wann entscheidet die FDA über die adjuvante Anwendung? Der PDUFA-Termin ist der 30. November 2026.
Wie lauten Kürzel und ISIN der Roche-Aktie? Das Handelssymbol an der Xetra ist RHO, die ISIN lautet CH0012032048 (Roche-Genussschein).
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.