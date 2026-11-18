Die Zulassung gilt laut Roche für Erwachsene mit ER-positivem, HER2-negativem, ESR1-mutiertem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs. Voraussetzung ist, dass die Erkrankung nach einer adjuvanten endokrinen Therapie wiedergekehrt ist oder unter mindestens einer endokrinen Therapie im metastasierten Stadium fortgeschritten ist. Der ESR1-Status muss mit einem von der FDA zugelassenen Test bestimmt werden.

ESR1-Mutationen betreffen laut Roche bis zu 40 Prozent der Patientinnen mit hormonrezeptor-positivem metastasiertem Brustkrebs und gelten als Treiber von Resistenzen gegen die gängige Hormontherapie. Wilserdly ist ein Wirkstoff zum Einnehmen, der genau an diesem Punkt ansetzen soll. Die Roche-Aktie profitiert damit von einem zusätzlichen Produkt in einem großen Onkologie-Markt.