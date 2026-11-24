Qualcomm hat Anfang 2026 den Prozessor Dragonwing IQ10 vorgestellt, der als Gehirn für Industrieroboter und Humanoide gedacht ist, und arbeitet unter anderem mit dem Roboterbauer Figure zusammen. Die Logik dahinter: Hersteller wollen sich selten von einem einzigen Lieferanten abhängig machen. AMD positioniert sich mit offener Software als Alternative zu Nvidia. Ambarella baut stromsparende Chips, die Kamerabilder direkt im Gerät auswerten. Ambiq ist auf extrem sparsame Prozessoren für batteriebetriebene Geräte spezialisiert. QuantumScape entwickelt Festkörperbatterien und steht in der Übersicht für die Energieseite: Ein Roboter, der nach zwei Stunden an die Steckdose muss, ist in der Fabrik wenig wert.