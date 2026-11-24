Ein Roboter ohne Chip ist eine Schaufensterpuppe. Die eigentliche Arbeit, das Sehen, Planen und Entscheiden, erledigen Prozessoren. Wenn Goldman Sachs mit 6,5 Millionen humanoiden Robotern bis 2035 richtig liegt, entsteht hier ein neuer Markt für Halbleiter und Energiespeicher. Sechs Unternehmen stehen dafür in den Übersichten der Branche. Im Zentrum steht die Nvidia Aktie, die am Dienstag allerdings aus ganz anderen Gründen fällt.
Robotik Aktien: Wer liefert das Gehirn für 6,5 Millionen Roboter – Nvidia, Qualcomm und vier Außenseiter
Jeder Roboter braucht einen Chip zum Denken und eine Batterie zum Laufen. Nvidia hat sich mit seiner Plattform den frühen Vorsprung gesichert, Qualcomm greift an, Ambarella und Ambiq setzen auf sparsame Spezialchips. AMD und QuantumScape runden die Gruppe ab. Die Nvidia Aktie fällt am Dienstag vorbörslich um 5,7 Prozent.
Der Platzhirsch
Nvidia liefert Chip, Simulation und Software
Nvidia verkauft Roboterbauern nicht nur Prozessoren, sondern ein ganzes Paket: den Rechner Jetson für die Maschine, die Simulationsumgebung Omniverse zum Trainieren und die Software Isaac. Viele Hersteller humanoider Roboter bauen darauf auf. Konzernchef Jensen Huang sagte Investoren, auch Amazon werde das komplette Paket einsetzen. An der Börse steht am Dienstag etwas anderes im Vordergrund: Nach dem Kurssprung von 31,48 Prozent am Montag verliert die Aktie vorbörslich 5,73 Prozent auf 155,59 Dollar. Dahinter stehen Gewinnmitnahmen und laufende Ermittlungen, nicht das Robotergeschäft.
Die Herausforderer
Qualcomm will die zweite Quelle sein
Qualcomm hat Anfang 2026 den Prozessor Dragonwing IQ10 vorgestellt, der als Gehirn für Industrieroboter und Humanoide gedacht ist, und arbeitet unter anderem mit dem Roboterbauer Figure zusammen. Die Logik dahinter: Hersteller wollen sich selten von einem einzigen Lieferanten abhängig machen. AMD positioniert sich mit offener Software als Alternative zu Nvidia. Ambarella baut stromsparende Chips, die Kamerabilder direkt im Gerät auswerten. Ambiq ist auf extrem sparsame Prozessoren für batteriebetriebene Geräte spezialisiert. QuantumScape entwickelt Festkörperbatterien und steht in der Übersicht für die Energieseite: Ein Roboter, der nach zwei Stunden an die Steckdose muss, ist in der Fabrik wenig wert.
Einordnung der Redaktion: Chip-Aktien sind die naheliegendste Art, auf Roboter zu setzen, und zugleich die indirekteste. Bei Nvidia, AMD und Qualcomm entscheidet heute das Geschäft mit Rechenzentren und Smartphones über den Kurs, nicht die Robotik. Das zeigt die Nvidia Aktie am Dienstag deutlich. Wer gezielt auf Roboterchips setzen will, landet bei kleinen Spezialisten und trägt deren Risiko.
FAQ
Häufige Fragen zu Robotik Aktien aus der Chipbranche
Welche Chips stecken in humanoiden Robotern?
Viele Hersteller nutzen die Plattform von Nvidia. Qualcomm hat mit dem Dragonwing IQ10 einen eigenen Prozessor für Roboter vorgestellt.
Warum fällt die Nvidia Aktie heute?
Nach dem Kurssprung vom Montag nehmen Anleger Gewinne mit, zudem laufen Ermittlungen gegen das Unternehmen. Mit dem Robotergeschäft hat der Rückgang nichts zu tun.
Wie lauten die Handelssymbole der Chip- und Batterie-Aktien?
Nvidia: NVDA (Nasdaq), ISIN US67066G1040. AMD: AMD (Nasdaq), ISIN US0079031078, WKN 863186. Qualcomm: QCOM. Ambarella: AMBA. Ambiq Micro: AMBQ. QuantumScape: QS. Die übrigen ISIN, WKN und deutschen Handelssymbole werden nachgetragen.
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