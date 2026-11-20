Nach Trefis ist der 7,4-Prozent-Rückgang vom 16. November der zweite starke Tag in Folge (Vortag minus 4,3 Prozent). Der Schlusskurs liegt deutlich unter dem Zwölf-Monats-Hoch von 137,08 Dollar (4. Dezember 2025), aber über dem Tief von 65,16 Dollar (30. März 2026). Ein Abschlag dieser Größenordnung war zuletzt am 5. November zu sehen (minus 10,3 Prozent). Bewertet wird die Aktie nach Trefis mit dem 12,7-Fachen des Umsatzes der vergangenen zwölf Monate, der S&P 500 mit dem 3,2-Fachen.

Der Zusammenhang mit dem Kryptomarkt ist direkt: In den Betriebsdaten für Oktober (veröffentlicht am 12. November) meldete Robinhood laut Trefis einen deutlichen Rückgang beim Krypto-Handel. Wenn der Bitcoin Kurs und mit ihm die Umsätze sinken, schlägt das auf Erlöse durch. Die Quelle nennt für den Oktober keine absoluten Krypto-Zahlen.