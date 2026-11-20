Die Robinhood Aktie (Robinhood Markets, Nasdaq: HOOD, ISIN US7707001027) schloss am Montag, 16. November 2026, bei 72,06 US-Dollar und verlor an dem Tag 7,4 Prozent. Auf Sicht eines Monats beträgt das Minus 27,1 Prozent, auf zwölf Monate 40,7 Prozent, während der S&P 500 im selben Zeitraum 11,4 Prozent zulegte (Trefis, 17.11.2026). Auslöser war kein Unternehmensereignis, sondern der Markt: Der Nasdaq Composite fiel an dem Tag um 2,5 Prozent, die Coinbase Aktie verlor 6,1 Prozent, und der Bitcoin Kurs erreichte seinen schwächsten Stand seit August. Inzwischen ist Bitcoin am Freitag erstmals seit Juli unter 60.000 Dollar gefallen (CoinGecko, 17:07 Uhr MEZ, laut unserem Bericht). Für Krypto-Aktien wie Robinhood und Coinbase heißt das: Das Handelsgeschäft mit Kryptowerten bleibt unter Druck.
Robinhood Aktie: Schlusskurs 72,06 Dollar, 27 Prozent Monatsminus, Event-Kontrakte plus 136 Prozent - Wie stark hängt Robinhood noch am Krypto-Handel?
Die Robinhood Aktie schloss am 16. November bei 72,06 Dollar, ein Monat zuvor stand sie 27 Prozent höher. Der Bitcoin Kurs ist inzwischen erstmals seit Juli unter 60.000 Dollar gefallen. Zugleich wächst das Geschäft mit Event-Kontrakten um 136 Prozent. Was das Krypto-Geschäft der Broker-Plattform trägt und welche Termine Anleger beobachten.
Der Kursrutsch
Warum fällt die Robinhood Aktie – und was hat Bitcoin damit zu tun?
Nach Trefis ist der 7,4-Prozent-Rückgang vom 16. November der zweite starke Tag in Folge (Vortag minus 4,3 Prozent). Der Schlusskurs liegt deutlich unter dem Zwölf-Monats-Hoch von 137,08 Dollar (4. Dezember 2025), aber über dem Tief von 65,16 Dollar (30. März 2026). Ein Abschlag dieser Größenordnung war zuletzt am 5. November zu sehen (minus 10,3 Prozent). Bewertet wird die Aktie nach Trefis mit dem 12,7-Fachen des Umsatzes der vergangenen zwölf Monate, der S&P 500 mit dem 3,2-Fachen.
Der Zusammenhang mit dem Kryptomarkt ist direkt: In den Betriebsdaten für Oktober (veröffentlicht am 12. November) meldete Robinhood laut Trefis einen deutlichen Rückgang beim Krypto-Handel. Wenn der Bitcoin Kurs und mit ihm die Umsätze sinken, schlägt das auf Erlöse durch. Die Quelle nennt für den Oktober keine absoluten Krypto-Zahlen.
Was stützt das Geschäft der Robinhood Aktie abseits von Krypto?
Gegenläufig entwickelt sich das Geschäft mit Prognosemärkten: Im Oktober wurden rund 5,9 Milliarden Event-Kontrakte gehandelt, 136 Prozent mehr als im Vorjahr. Auf der Telefonkonferenz vom 27. Oktober nannte das Management Krypto, Aktien, Optionen und Margin als Kernbereiche, in denen der Marktanteil im zweistelligen Prozentbereich gewachsen sei. Die im Juli gestartete Blockchain Robinhood Chain habe nach Angaben des Managements mehr als 100 Milliarden Dollar Volumen an dezentralen Börsen verarbeitet. Das sind Aussagen des Unternehmens, keine unabhängig geprüften Zahlen.
|Kennzahl
|Wert
|Schlusskurs 16.11.2026
|72,06 US-Dollar
|Tagesveränderung 16.11.
|-7,4 %
|1 Monat
|-27,1 %
|12 Monate
|-40,7 %
|Zwölf-Monats-Hoch (Schluss)
|137,08 US-Dollar (4.12.2025)
|Zwölf-Monats-Tief (Schluss)
|65,16 US-Dollar (30.3.2026)
|Kurs-Umsatz-Verhältnis
|12,7
Schlusskurs Montag, 16.11.2026; Veränderungen laut Trefis. Aktuellere Kurse lagen bei Redaktionsschluss nicht vor.
Quelle: Trefis (17.11.2026)
Wie schneiden Krypto-Aktien im Vergleich ab?
Am 16. November verloren Robinhood minus 7,4 Prozent, Coinbase minus 6,1 Prozent und Interactive Brokers minus 4,1 Prozent (Trefis). Die Coinbase Aktie und die Robinhood Aktie bewegen sich damit in dieselbe Richtung, bei Robinhood fällt der Ausschlag größer aus. Die nächsten Quartalszahlen erwartet Trefis für Februar 2027; entscheidend wird dann laut Trefis das Krypto-Handelsvolumen des Quartals.
FAQ: Antworten zur Robinhood Aktie
Wie hoch ist der Kurs der Robinhood Aktie?
Zum Schluss am 16. November 2026 lag die Robinhood Aktie bei 72,06 US-Dollar an der Nasdaq (Trefis). Aktuellere Kurse lagen bei Redaktionsschluss nicht vor.
Warum fällt die Robinhood Aktie?
Der Kursrutsch fällt in einen schwachen Kryptomarkt und einen Ausverkauf an der Wall Street. Ein eigener Auslöser lag laut Trefis am 16. November nicht vor.
Gibt es eine Robinhood Aktie Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab. „Robinhood Aktie Prognose“ steht hier nur als Suchbegriff.
Wann veröffentlicht Robinhood die nächsten Quartalszahlen?
Trefis erwartet die Zahlen für das vierte Quartal 2026 im Februar 2027. Ein bestätigter Termin lag bei Redaktionsschluss nicht vor.
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