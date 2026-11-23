Der Quartalsbericht vom 28. Oktober zeigt ein gemischtes Bild. Der Nettoumsatz stieg um 12 Prozent auf den Rekordwert von 1,42 Milliarden Dollar, der Nettogewinn sank um 14 Prozent auf 476 Millionen Dollar. Die Aktie fiel nachbörslich um 5,5 Prozent. Der Krypto-Umsatz lag bei 120 Millionen Dollar: 20 Prozent mehr als im Vorquartal, aber 55 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Robinhood Chain, die eigene Blockchain des Unternehmens, steuerte 26 Millionen Dollar bei; ohne sie wäre der Krypto-Umsatz um 6 Prozent gesunken. Das Krypto-Handelsvolumen stieg um 23 Prozent auf rund 50 Milliarden Dollar, davon etwa 30 Milliarden über die Tochter Bitstamp. Prognosemärkte erlösten 173 Millionen Dollar und damit mehr als Krypto (BTC-ECHO, 28.10.2026).