Die Robinhood Aktie (Ticker HOOD, ISIN US7707001027, Nasdaq) hat am Freitag 9,4 Prozent verloren und mit 62,17 Dollar den niedrigsten Schlusskurs des Jahres erreicht (Schlusskurs 20.11.2026, Nasdaq; Vortag 68,65 Dollar). Es war der siebte Verlusttag in Folge, in dem die Robinhood Aktie 26,5 Prozent einbüßte, während der S&P 500 im selben Zeitraum 9,2 Prozent nachgab (Trefis, 21.11.2026). Der Börsenwert liegt bei rund 56 Milliarden Dollar. Der Broker ist auf den Bitcoin Kurs und das Krypto-Geschäft weiter angewiesen, auch wenn Prognosemärkte inzwischen mehr zum Umsatz beitragen.
Robinhood Aktie: Minus 9,4 Prozent auf 62,17 Dollar, Krypto-Umsatz 55 Prozent unter Vorjahr – Wie stark hängt Robinhood noch am Bitcoin Kurs?
Die Robinhood Aktie schloss am Freitag mit 62,17 Dollar auf dem Jahrestief, sieben Verlusttage in Folge kosten 26,5 Prozent. Der Krypto-Umsatz liegt 55 Prozent unter Vorjahr, Prognosemärkte erlösen inzwischen mehr als Krypto. Was der Bitcoin Kurs für den Broker bedeutet.
Der Absturz
Warum fällt die Robinhood Aktie so stark?
Einen eigenen Auslöser nennen die Marktberichte nicht. Der Technologie-Ausverkauf an der Wall Street, bei dem der Nasdaq 100 am Freitag 5,6 Prozent verlor, traf die Robinhood Aktie mehr als doppelt so hart wie ihre Branchenkollegen (Median minus 4,0 Prozent, Trefis). Dazu kommt die Krypto-Schwäche: Der Bitcoin Kurs fiel am Wochenende auf rund 55.100 Dollar und steht am Montag bei etwa 61.000 Dollar. Auf Monatssicht hat die Robinhood Aktie 35,6 Prozent verloren, auf zwölf Monate 47,4 Prozent. Am 19. November hatte Robinhood noch neue Funktionen rund um den Börsengang von Anthropic eingeführt.
Die Zahlen
Wie viel verdient Robinhood noch mit Krypto und dem Bitcoin Kurs?
Der Quartalsbericht vom 28. Oktober zeigt ein gemischtes Bild. Der Nettoumsatz stieg um 12 Prozent auf den Rekordwert von 1,42 Milliarden Dollar, der Nettogewinn sank um 14 Prozent auf 476 Millionen Dollar. Die Aktie fiel nachbörslich um 5,5 Prozent. Der Krypto-Umsatz lag bei 120 Millionen Dollar: 20 Prozent mehr als im Vorquartal, aber 55 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Robinhood Chain, die eigene Blockchain des Unternehmens, steuerte 26 Millionen Dollar bei; ohne sie wäre der Krypto-Umsatz um 6 Prozent gesunken. Das Krypto-Handelsvolumen stieg um 23 Prozent auf rund 50 Milliarden Dollar, davon etwa 30 Milliarden über die Tochter Bitstamp. Prognosemärkte erlösten 173 Millionen Dollar und damit mehr als Krypto (BTC-ECHO, 28.10.2026).
|Kennzahl
|Wert
|Schlusskurs 20.11.2026
|62,17 $
|Börsenwert
|rund 55,8 Mrd. $
|Performance seit Jahresbeginn
|−45,0 %
|Nettoumsatz Q3 2026
|1,42 Mrd. $ (+12 %)
|Krypto-Umsatz Q3 2026
|120 Mio. $ (−55 % zum Vorjahr)
|Umsatz Prognosemärkte Q3 2026
|173 Mio. $
|KGV (nachlaufend)
|28,1
Kurse Schluss 20.11.2026; Umsatzzahlen laut Quartalsbericht, wiedergegeben von BTC-ECHO (28.10.2026) und Trefis.
Quelle: Trefis, Global Banking & Finance, BTC-ECHO
Die Wette
Was hat Robinhood mit Tokenisierung und der eigenen Blockchain vor?
Robinhood baut sein Krypto-Geschäft um. Seit Juli läuft das Hauptnetz der Robinhood Chain, einer Layer-2-Lösung auf Arbitrum. Über sie handeln Kunden tokenisierte Aktien (Stock Tokens) laut Unternehmensangaben in mehr als 120 Ländern rund um die Uhr, auch als Sicherheit in DeFi-Anwendungen. Zuletzt startete laut KuCoin-Marktbericht (23.11.2026) das Projekt Lista auf der Robinhood Chain und akzeptiert tokenisierte Aktien als Sicherheiten. Das Geschäft ist wachstumsstark, aber noch klein: Die Robinhood Chain brachte im dritten Quartal 26 Millionen Dollar, rund ein Fünftel des Krypto-Umsatzes.
Ausblick
Was Anleger bei der Robinhood Aktie beobachten
Kurzfristig bestimmt der Bitcoin Kurs die Stimmung: Fällt er erneut unter 55.100 Dollar, dürften Krypto-Aktien wie die Robinhood Aktie, die Coinbase Aktie oder die Strategy Aktie unter Druck bleiben. Gleichzeitig sind die ETF-Flüsse (US-Bitcoin-ETFs im November rund 3,5 Milliarden Dollar Abflüsse) und die US-Notenbank am 9. Dezember wichtig. Die nächsten Quartalszahlen stehen im Februar 2027 an.
FAQ
Häufige Fragen zur Robinhood Aktie
Warum ist die Robinhood Aktie am Freitag so stark gefallen?
Ein breiter Technologie-Ausverkauf und die Schwäche von Bitcoin und Krypto-Aktien drückten die Robinhood Aktie um 9,4 Prozent auf 62,17 Dollar.
Wie viel verdient Robinhood mit Kryptowährungen?
Im dritten Quartal 2026 waren es 120 Millionen Dollar, 55 Prozent weniger als im Vorjahr. Prognosemärkte brachten 173 Millionen Dollar.
Was ist die Robinhood Chain?
Eine eigene Layer-2-Blockchain auf Arbitrum, über die tokenisierte Aktien und DeFi-Produkte angeboten werden. Sie ging im Juli 2026 an den Start.
Wie hängen Robinhood Aktie und Bitcoin Kurs zusammen?
Krypto-Handel ist eine wichtige Einnahmequelle. Fällt der Bitcoin Kurs, sinken meist Handelsvolumen und Krypto-Umsatz, wie das Quartal zeigt.
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