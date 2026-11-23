Riot Platforms Aktie: 28-Milliarden-Mietvertrag, aber das Bitcoin-Mining schrumpft – plus 7 Prozent im Nvidia-Rebound – Wie viel Bitcoin steckt noch im Kurs?

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 22:31 6 Min.

Die Riot Platforms Aktie legte am Montag im Nvidia-Rebound um rund 7 Prozent zu. Hinter dem Kurs steht ein Umbau: ein 15-Jahres-Mietvertrag über rund 28 Milliarden Dollar in Texas, während der Mining-Umsatz bei einem Bitcoin-Preis von rund 61.000 Dollar sinkt. Zahlen, Chancen und Risiken im Überblick.

Bild: panumas nikhomkhai / Pexels

Riot Platforms Aktie am Montagnachmittag (15:58 Uhr New Yorker Zeit, 21:58 Uhr MEZ) +7,1 % Wert des 15-Jahres-Mietvertrags in Corsicana, Texas rund 28 Mrd. $ Kritische IT-Kapazität am Standort Corsicana 910 MW Liquidität zum 30.09.2026 (Barmittel und Bitcoin) 950,2 Mio. $ Quelle : Bitcoin Magazine, 23.11.2026, 15:58 Uhr New Yorker Zeit; Riot-Pressemitteilung vom 04.11.2026 (Q3 2026) Steckbrief Unternehmen Riot Platforms, Inc. Ticker RIOT (Nasdaq) ISIN US7672921050 Schwerpunkt Bitcoin-Mining und Rechenzentren Q3-Umsatz 2026 181,4 Mio. $ Stand: 23.11.2026, Kursangabe: Veränderung am Montagnachmittag New Yorker Zeit; Unternehmensdaten laut Pressemitteilung vom 04.11.2026 Die Riot Platforms Aktie (Ticker RIOT, ISIN US7672921050) gehört zu den Gewinnern des Montags: Laut Bitcoin Magazine legte der Bitcoin-Miner am Nachmittag New Yorker Zeit um rund 7,1 Prozent zu, getragen vom Nvidia-Rebound am Aktienmarkt. Der Bitcoin selbst gab seine Tagesgewinne dagegen fast vollständig wieder ab und notierte am Abend bei rund 61.100 Dollar. Für Anleger stellt sich damit die Frage, wie stark die Riot Aktie noch vom Bitcoin Kurs abhängt und wie viel vom neuen Rechenzentrumsgeschäft getragen wird. Der Umbau Was steckt hinter dem 28-Milliarden-Dollar-Mietvertrag der Riot Platforms Aktie? Am 4. November meldete Riot den größten Mietvertrag der Firmengeschichte: ein 15-jähriger Vertrag über 910 Megawatt kritische IT-Kapazität am Standort Corsicana in Texas mit einem KI-Entwickler. Laut Pressemitteilung vom 4. November bringt der Vertrag rund 1,8 Milliarden Dollar Miete pro Jahr und einen Gesamtwert von rund 28 Milliarden Dollar. Zwei optionale Verlängerungen um je fünf Jahre würden den Wert auf bis zu 54 Milliarden Dollar heben. Zusammen mit dem bereits bekannten Geschäft mit AMD in Rockdale kommt Riot auf 1.151 Megawatt und rund 38 Milliarden Dollar vertraglich zugesagte künftige Erlöse. Der Haken: Das Geld fließt erst später. Die Lieferung erfolgt in drei Phasen: 400 Megawatt im September 2027, 200 Megawatt im Januar 2028 und 310 Megawatt im Juli 2028. Der Ausbau kostet laut Unternehmen rund 5,5 Milliarden Dollar, etwa 6 Millionen Dollar je Megawatt, von denen Riot rund 2 Millionen Dollar je Megawatt aus eigener Liquidität trägt. Die Finanzierung des Gesamtprojekts war laut Cointelegraph zum Zeitpunkt der Meldung noch nicht gesichert. Zudem könnte das Bitcoin-Mining in Corsicana ab Sommer 2027 auslaufen. Wie schlägt sich das Bitcoin-Mining bei 61.000 Dollar? Das Kerngeschäft steht unter Druck. Im dritten Quartal lag der durchschnittliche Bitcoin-Preis bei 70.855 Dollar nach 114.361 Dollar im Vorjahresquartal. Riot steigerte die Produktion zwar um 16 Prozent auf 1.637 Bitcoin und senkte die Kosten je Coin ohne Abschreibungen auf 39.265 Dollar nach 46.324 Dollar. Der Umsatz aus dem Mining sank wegen des niedrigeren Preises dennoch auf 116,0 Millionen Dollar nach 160,8 Millionen Dollar. Der Gesamtumsatz blieb mit 181,4 Millionen Dollar auf Vorjahresniveau (180,2 Millionen Dollar), weil Engineering- und Rechenzentrumsgeschäft zulegten. Riot Platforms im dritten Quartal 2026 Kennzahl Q3 2026 Q3 2025 Gesamtumsatz 181,4 180,2 Bitcoin-Mining-Umsatz 116,0 160,8 Engineering-Umsatz 47,0 19,1 Rechenzentrums-Umsatz 18,4 – Durchschnittlicher Bitcoin-Preis 70.855 $ 114.361 $ Mining-Kosten je Bitcoin (ohne Abschreibung) 39.265 $ 46.324 $ Vorjahresvergleich laut Pressemitteilung vom 04.11.2026 (Zahlen in Millionen US-Dollar, sofern nicht anders angegeben). Quelle : Riot Platforms, Pressemitteilung zum dritten Quartal 2026 (über Finviz/InvestorsHub, 04.11.2026) Die Bilanz bietet Spielraum: Zum 30. September hielt Riot 950,2 Millionen Dollar an Liquidität, davon 748,2 Millionen Dollar Barmittel und 2.418 Bitcoin im Wert von rund 202,0 Millionen Dollar. In den ersten neun Monaten verkaufte das Unternehmen 20.264 Bitcoin für rund 1,5 Milliarden Dollar und zahlte eine Kreditlinie von 200 Millionen Dollar bei Coinbase vollständig zurück. Die Riot Aktie ist damit weniger ein Bitcoin-Hebel als früher: Das Unternehmen verkauft einen großen Teil seiner Produktion, um den Umbau zu finanzieren. Wie hängt die Riot Aktie vom Bitcoin Kurs ab? Der Montag liefert ein anschauliches Beispiel. Als der Nvidia-Rebound den Technologiesektor erfasste, stiegen Bitcoin-Miner mit KI-Bezug deutlich stärker als die Kryptowährung selbst: Laut Bitcoin Magazine legten IREN rund 23 Prozent, CleanSpark 12,6 Prozent, MARA 10 Prozent und Core Scientific 9,4 Prozent zu, Riot Platforms 7,1 Prozent. Die Strategy Aktie, die als direkter Bitcoin-Bestandshalter gilt, stieg um 9,3 Prozent. Dass Riot dahinter zurückblieb, passt zum Mix aus Mining und Rechenzentrum: Der Mining-Anteil hängt am Bitcoin Kurs, der Rechenzentrumsanteil am KI-Zyklus. Was dafür spricht Vertraglich zugesagte künftige Erlöse von rund 38 Milliarden Dollar aus zwei Rechenzentrumsverträgen.

Die Kosten je Bitcoin sanken auf 39.265 Dollar und liegen damit unter dem aktuellen Bitcoin Kurs von rund 61.000 Dollar.

Liquidität von 950,2 Millionen Dollar und eine vollständig zurückgezahlte Kreditlinie bei Coinbase. Was dagegen spricht Die Mieterlöse beginnen erst ab Ende 2027; bis dahin trägt Riot die Investitionen.

Die Finanzierung des 5,5-Milliarden-Dollar-Projekts war bei Vertragsbekanntgabe noch offen.

Der Mining-Umsatz fiel um rund 28 Prozent, und Mining in Corsicana könnte ab Sommer 2027 wegfallen.

Kryptowerte und Krypto-Aktien schwanken stark; ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Was beobachten Anleger bei der Riot Aktie jetzt? Drei Dinge entscheiden über die Wahrnehmung der Riot Aktie in den kommenden Wochen: erstens, ob Riot die Finanzierung für Corsicana bekannt gibt; zweitens, ob der Bitcoin Kurs die Zone um 60.000 Dollar hält, an der sich das Mining-Geschäft messen lassen muss; drittens, ob der Nvidia-Rebound am Aktienmarkt die Stimmung für KI-Infrastruktur stützt. Am Freitag verfallen zudem Optionen auf mehr als 112.000 Bitcoin, was kurzfristig für Schwankungen sorgen kann. Häufige Fragen zur Riot Platforms Aktie Wie hoch ist der Mietvertrag der Riot Platforms Aktie in Texas? Der 15-Jahres-Vertrag in Corsicana hat einen Wert von rund 28 Milliarden Dollar bei 910 Megawatt (Pressemitteilung, 04.11.2026). Wie entwickelte sich der Umsatz im dritten Quartal? Der Gesamtumsatz lag bei 181,4 Millionen Dollar nach 180,2 Millionen Dollar im Vorjahr; der Mining-Umsatz fiel auf 116,0 Millionen Dollar. Wie viel Bitcoin hält Riot? Zum 30. September waren es 2.418 Bitcoin im Wert von rund 202,0 Millionen Dollar. Wie reagierte die Riot Aktie auf den Nvidia-Rebound? Am Montagnachmittag New Yorker Zeit lag sie laut Bitcoin Magazine bei plus 7,1 Prozent. Fazit: Riot Aktie zwischen Bitcoin und KI-Rechenzentrum Die Riot Platforms Aktie steht für den Umbau eines Bitcoin-Miners zum Betreiber von Rechenzentren. Der Mietvertrag in Texas ist groß, wird aber erst ab 2027 zahlungswirksam; bis dahin bleibt der Bitcoin Kurs für Umsatz und Stimmung wichtig. Dieser Beitrag ist keine Anlageberatung und keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung.

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