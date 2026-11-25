Warum fällt die Rio Tinto-Aktie? Eisenerz und Kupfer sind unter Druck, dazu kommen eine erlahmte KI-Euphorie und strengere Finanzierungsbedingungen im Bergbausektor.

Wie lautet die Rio Tinto-Aktie Prognose der Deutschen Bank? Hold mit einem Kursziel von 6.900 Pence, zuvor 7.600 Pence.

Zahlt die Rio Tinto-Aktie Dividende? Ja, die Rendite liegt laut Google Finance bei rund 6,2%.

Ist die Rio Tinto-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.