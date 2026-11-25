Die Rio Tinto-Aktie (ISIN: GB0007188757, FSE: RIO1, LSE: RIO) ist am Dienstag um 3,75% auf 5.550 Pence gefallen und steht nur rund 5% über dem 52-Wochen-Tief. Die Deutsche Bank senkt ihr Kursziel von 7.600 auf 6.900 Pence und lässt das Votum bei "Hold". Die Rio Tinto-Aktienanalyse zeigt: Die Bewertung ist niedrig, die Rohstoffpreise sind es auch, und der Chart zeigt klar nach unten.
Rio Tinto Aktienanalyse: Nahe am 52-Wochen-Tief, über 6% Dividendenrendite - Bodenbildung oder Value-Falle?
Die Deutsche Bank senkt das Kursziel für Rio Tinto auf 6.900 Pence und bleibt bei Hold. Die Rio Tinto-Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Kursrutsch bei Kupfer und Eisenerz steckt und was die Rio Tinto-Aktie Prognose offenlässt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rio Tinto plc
- Börse / Ticker
- London, RIO
- ISIN
- GB0007188757
- 52-Wochen-Spanne
- 5.305 bis 9.117 Pence
- Kerngeschäft
- Eisenerz, Kupfer, Aluminium, Lithium
- Nächste Termine
- Q4-Betriebsbericht Mitte Januar, Jahreszahlen Februar 2027 (nicht bestätigt)
Stand: 24.11.2026, Schlusskurs London Stock Exchange
Die aktuellen News
Deutsche Bank: KI-Euphorie erlahmt, Finanzierung wird teurer
Analyst Liam Fitzpatrick schreibt, die erlahmte KI-Euphorie und die sich verschärfenden finanziellen Rahmenbedingungen hätten den globalen Bergbausektor zuletzt stark belastet.
Er hat seine Prognosen gesenkt, erwartet aber für 2027 eine Erholung der Preise. Das Kursziel von 6.900 Pence liegt rund 24% über dem Schlusskurs. Zur Einordnung: Die Bank hob das Ziel 2026 mehrfach an, im Frühjahr auf 6.900, im Juni auf 7.400 und danach auf 7.600 Pence. Jetzt ist es wieder beim Frühjahrswert. Das Votum "Hold" bleibt, die Erholungsthese für 2027 ist eine Prognose der Bank und kein gesichertes Szenario.
Der Sektor
Kupfer, Eisenerz, Gold: alles gleichzeitig unter Druck
Am 24. November fielen Antofagasta um 8%, Anglo American um 5,7%, Glencore um 4,8% und Rio Tinto um 3,8%, als Kupfer, Silber und Gold nachgaben. Gold-Futures verloren 1,1% auf 3.610 Dollar je Unze. Kupfer erreichte Mitte November ein 6-Monats-Tief, Eisenerz ein 4-Jahres-Tief von rund 90,62 Dollar je Tonne.
|Rohstoff
|1. Halbjahr 2026
|Aktuelle Lage
|Kupfer
|593 c/lb (+39%)
|6-Monats-Tief Mitte November
|Eisenerz
|105 $/t
|4-Jahres-Tief bei rund 90,62 $/t
|Lithium
|20.714 $/t (+125%)
|zuletzt rund 19.400 $/t
|Aluminium
|3.382 $/t (+33%)
|im zweiten Quartal -13%
Quelle: Rio Tinto Halbjahresbericht 2026, Trading Economics
Das ist für Rio Tinto heikel, denn Eisenerz bringt weiter rund 50 bis 60% des Umsatzes. Als Gründe für die Schwäche nennt Trading Economics einen stärkeren Dollar, die Unsicherheit über KI-Investitionen und steigende Lagerbestände.
Die Zahlen
Starke Kupfersparte im ersten Halbjahr
Im Halbjahr 2026 steigerte die Kupfersparte das EBITDA um 84% auf 5,713 Milliarden Dollar und den freien Cashflow auf 3,149 Milliarden Dollar. Der realisierte Kupferpreis lag bei 591 c/lb. Die Interimsdividende stieg um 43%. Im dritten Quartal stiegen die Verschiffungen aus der Pilbara um 4% auf 74 Millionen Tonnen, die Kupferproduktion fiel jedoch um 5% auf 166 Kilotonnen und die Aluminiumproduktion um 2% auf 842 Kilotonnen. Projekte wie Simandou, der Bauxit-Spatenstich in Queensland für 2,6 Milliarden Dollar und die Lithium-Vorhaben in Argentinien stützen das mittelfristige Wachstum.
Das Chartbild
Abwärtstrend mit Todeskreuz
Die 50-Tage-Linie liegt bei rund 6.631 Pence, die 200-Tage-Linie bei rund 7.114 Pence. Der Kurs notiert 16% bzw. 22% darunter, und die 50-Tage-Linie hat die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt. Als Unterstützung gilt das 52-Wochen-Tief bei 5.305 Pence, als Widerstände der Bereich um 5.900 bis 6.000 Pence und die 50-Tage-Linie bei rund 6.630 Pence. Auf Xetra liegt die Aktie seit Jahresbeginn rund 4% im Minus, in fünf Tagen verlor sie 8,4%.
Analysten
Konsens: Hold mit Spielraum nach oben
MarketBeat sieht "Hold" mit einem Durchschnittsziel von rund 7.650 Pence (1 Kaufen, 5 Halten, 1 Verkaufen). Berenberg bleibt bei "Buy" mit 8.700 Pence, RBC bei "Sector Perform" mit 6.400 Pence. Laut TradingView raten 8 von 15 Analysten zum Kauf. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Kursprognose von aktiencheck.de.
Was für die Rio Tinto-Aktie spricht
KGV unter 10, Dividendenrendite über 6%, wachsendes Kupfergeschäft, Simandou-Ramp-up und eine Preiserholung, die die Deutsche Bank für 2027 erwartet.
Was gegen die Rio Tinto-Aktie spricht
Eisenerz auf 4-Jahres-Tief, schwache Kupferstimmung, intakter Abwärtstrend im Chart, strengere Finanzierungsbedingungen und kein klarer Katalysator.
Prognose
Rio Tinto-Aktie Prognose: drei Szenarien
Die Szenarien sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig: Test des Jahrestiefs
Ohne Stabilisierung bei Kupfer und Eisenerz bleibt das Tief bei 5.305 Pence in Reichweite. Eine Erholung über 5.900 bis 6.000 Pence wäre ein erstes Signal.
Mittelfristig: Preiserholung 2027
Trifft die Erwartung der Deutschen Bank ein, könnte die Rio Tinto-Aktie Prognose von der niedrigen Bewertung und der hohen Dividende profitieren.
Langfristig: Kupfer und Lithium
Das Wachstum bei Kupfer, Lithium und Aluminium soll die Abhängigkeit vom Eisenerz mindern. Die Umsetzung der Projekte entscheidet.
Termine
Was Anleger der Rio Tinto-Aktie jetzt beobachten
Laufend: Kupfer- und Eisenerzpreis sowie Konjunkturdaten aus China
8./9.12.2026: Sitzung der US-Notenbank
Mitte Januar 2027: Q4-Betriebsbericht (Termin nicht bestätigt)
Februar 2027: Jahreszahlen 2026 (Termin nicht bestätigt)
FAQ
Häufige Fragen zur Rio Tinto-Aktie
Warum fällt die Rio Tinto-Aktie? Eisenerz und Kupfer sind unter Druck, dazu kommen eine erlahmte KI-Euphorie und strengere Finanzierungsbedingungen im Bergbausektor.
Wie lautet die Rio Tinto-Aktie Prognose der Deutschen Bank? Hold mit einem Kursziel von 6.900 Pence, zuvor 7.600 Pence.
Zahlt die Rio Tinto-Aktie Dividende? Ja, die Rendite liegt laut Google Finance bei rund 6,2%.
Ist die Rio Tinto-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Rio Tinto plc (RIO): Halten, Kursziel 6.900,00 GBP.
- Quelle
- Empfehlung von Deutsche Bank Research (Analyst Liam Fitzpatrick) vom 24.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von der im Beitrag genannten verantwortlichen Person.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Deutsche Bank Research (Analyst Liam Fitzpatrick).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 beim Herausgeber der Empfehlung.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.