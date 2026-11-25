Richemont Aktie: Vom SMI-Gewinner zum SMI-Verlierer – Zollschock dreht den Kurs

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 17:58 2 Min.

Die Richemont Aktie verliert am Mittwoch 2,15 Prozent und zählt zu den größten SMI-Verlierern. Am Morgen führte der Luxusgüterkonzern den Leitindex noch an. Dann schlugen die USA neue Zölle auf Schweizer Waren vor.

Bild: Compagnie Financière Richemont S.A.

Die Richemont Aktie hat am Mittwoch eine Kehrtwende hingelegt und zählt am Abend zu den größten SMI-Verlierern: Das Papier des Genfer Luxusgüterkonzerns schloss 2,15 Prozent tiefer bei 168,40 Franken. Am Morgen hatte der Titel mit 176,20 Franken noch an der Spitze des Leitindex gestanden. Vom Morgenkurs bis zum Schluss summiert sich der Rückgang auf rund 4,4 Prozent. SMI-Verlierer am Abend Warum die Richemont Aktie gedreht hat Ein freundlicher Analystenkommentar am Morgen, ein Zollvorschlag aus Washington am Nachmittag: Das ist die Geschichte dieses Handelstages. Zum Handelsstart zog die Richemont Aktie um bis zu 3 Prozent an. Marktberichte nannten einen positiven Kommentar der UBS als Auslöser. Am Nachmittag veröffentlichte das Büro des US-Handelsbeauftragten dann die Ergebnisse einer monatelangen Untersuchung. Die US-Regierung schlägt neue Zölle gegen 14 Handelspartner vor, darunter die Schweiz. Für Schweizer Waren ist ein Satz von bis zu 15 Prozent einschließlich bestehender Zölle vorgesehen. Der SMI fiel daraufhin auf sein Tagestief. Richemont Aktie am 25.11.2026 -2,15 % Schlusskurs der Richemont Aktie 168,40 CHF Kurs am Morgen um 09.27 Uhr 176,20 CHF vorgeschlagener US-Zollsatz für Schweizer Waren bis 15 % Quelle : comdirect (25.11.2026), SRF, Marktberichte Richemont Aktie: Warum Zölle den Konzern direkt treffen In ihrem Bericht nennt die US-Handelsbehörde ausdrücklich die Branchen, in denen Schweizer Firmen mit US-Anbietern konkurrieren: Pharmazeutika, Chemikalien, Präzisionsinstrumente, Maschinen und Uhren. Richemont fertigt Uhren von Marken wie Cartier und IWC in der Schweiz und verkauft sie in die USA. Schon in den Halbjahreszahlen hatte die US-Zollpolitik Spuren hinterlassen: Im Betriebsgewinn steckte ein Einmaleffekt von 229 Millionen Euro im Zusammenhang mit US-Zöllen. Was den Zollschock relativiert Obergrenze: Laut der Neuen Zürcher Zeitung dürfte die vereinbarte Obergrenze von 15 Prozent für Schweizer Güter halten. Sie gilt einschließlich aller bestehenden Zölle.

Zeitplan: Die definitiven Sätze legt der US-Präsident später fest. Neue Zölle könnten frühestens im Januar in Kraft treten.

Widerspruch: Der Wirtschaftsverband Economiesuisse weist die Vorwürfe der US-Behörde zurück. Ausblick: Wie geht es mit der Richemont Aktie weiter? Operativ steht Richemont solide da: Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz um 16 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro, der Betriebsgewinn um 33 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro. Kurzfristig bestimmt aber die Handelspolitik den Kurs. Für den SMI-Verlierer Richemont wird entscheidend, welche Sätze Washington tatsächlich festlegt und wie das Weihnachtsgeschäft in den USA läuft. Am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen. Stammdaten der Richemont Aktie Compagnie Financière Richemont SA: ISIN CH0210483332, WKN A1W5CV, Handelssymbol CFR (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol CFRHF (OTC)

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