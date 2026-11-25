Die Richemont Aktie ist am Mittwochmorgen der größte SMI-Gewinner: Gegen 09.27 Uhr notiert das Papier des Genfer Luxusgüterkonzerns 2,38 Prozent höher bei 176,20 Franken. Kein anderer Titel im Leitindex legt zum Handelsstart stärker zu.
Richemont Aktie: Stärkster SMI-Gewinner am Morgen – Cartier-Konzern setzt Erholung fort
Die Richemont Aktie steigt am Mittwochmorgen um 2,38 Prozent und führt die SMI-Gewinner an. Nach dem Auf und Ab seit den Halbjahreszahlen kehren die Käufer zum Luxusgüterkonzern zurück.
SMI-Gewinner am Morgen
Warum die Richemont Aktie gefragt ist
Eine neue Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Die Richemont Aktie setzt eine Erholung fort, die von starken Geschäftszahlen getragen wird.
Der Titel hat bewegte Tage hinter sich. Am vergangenen Freitag fiel die Richemont Aktie im schwachen Gesamtmarkt um 4,6 Prozent auf 169,00 Franken. Am Montag ging es wieder nach oben, am Dienstag folgte ein Minus von 1,32 Prozent auf 172,10 Franken. Mit dem Sprung vom Mittwochmorgen hat der SMI-Gewinner den Rückschlag vom Freitag mehr als aufgeholt. Der Schweizer Markt war vorbörslich freundlich erwartet worden.
Richemont Aktie: Schmuck treibt das Geschäft
Fundamental steht der Eigentümer von Cartier und Van Cleef & Arpels gut da. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27 stieg der Umsatz um 16 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro, zu konstanten Wechselkursen um 17 Prozent. Der Betriebsgewinn kletterte um 33 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro, der Nettogewinn um 39 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro. Die Nettoliquidität liegt bei 7,7 Milliarden Euro. Zuletzt halfen auch die positiv aufgenommenen Schweizer Uhrenexporte für Oktober.
Ausblick: Wie geht es mit der Richemont Aktie weiter?
Mit 176,20 Franken nähert sich die Richemont Aktie wieder dem Niveau von vor dem Rückschlag am Freitag. Für den SMI-Gewinner zählt nun das Weihnachtsgeschäft, das wichtigste Quartal der Luxusbranche. Am Nachmittag richten sich die Blicke zudem auf den PCE-Preisindex aus den USA.
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