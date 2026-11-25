Richemont Aktie: Stärkster SMI-Gewinner am Morgen – Cartier-Konzern setzt Erholung fort

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 09:35 2 Min.

Die Richemont Aktie steigt am Mittwochmorgen um 2,38 Prozent und führt die SMI-Gewinner an. Nach dem Auf und Ab seit den Halbjahreszahlen kehren die Käufer zum Luxusgüterkonzern zurück.

Bild: Compagnie Financière Richemont S.A.

Die Richemont Aktie ist am Mittwochmorgen der größte SMI-Gewinner: Gegen 09.27 Uhr notiert das Papier des Genfer Luxusgüterkonzerns 2,38 Prozent höher bei 176,20 Franken. Kein anderer Titel im Leitindex legt zum Handelsstart stärker zu. SMI-Gewinner am Morgen Warum die Richemont Aktie gefragt ist Eine neue Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Die Richemont Aktie setzt eine Erholung fort, die von starken Geschäftszahlen getragen wird. Der Titel hat bewegte Tage hinter sich. Am vergangenen Freitag fiel die Richemont Aktie im schwachen Gesamtmarkt um 4,6 Prozent auf 169,00 Franken. Am Montag ging es wieder nach oben, am Dienstag folgte ein Minus von 1,32 Prozent auf 172,10 Franken. Mit dem Sprung vom Mittwochmorgen hat der SMI-Gewinner den Rückschlag vom Freitag mehr als aufgeholt. Der Schweizer Markt war vorbörslich freundlich erwartet worden. Richemont Aktie am Mittwochmorgen, stärkster SMI-Wert +2,38 % Kurs der Richemont Aktie um 09.27 Uhr 176,20 CHF Umsatz im ersten Halbjahr (+16 %) 12,3 Mrd. EUR Anstieg des Betriebsgewinns auf 3,1 Mrd. EUR +33 % Quelle : comdirect (25.11.2026, 09.27 Uhr), Richemont, Marktberichte Richemont Aktie: Schmuck treibt das Geschäft Fundamental steht der Eigentümer von Cartier und Van Cleef & Arpels gut da. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27 stieg der Umsatz um 16 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro, zu konstanten Wechselkursen um 17 Prozent. Der Betriebsgewinn kletterte um 33 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro, der Nettogewinn um 39 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro. Die Nettoliquidität liegt bei 7,7 Milliarden Euro. Zuletzt halfen auch die positiv aufgenommenen Schweizer Uhrenexporte für Oktober. Was die Richemont Aktie bremsen kann Sondereffekt: Im Betriebsgewinn steckt ein positiver Einmaleffekt von 229 Millionen Euro.

Schmucksparte: Nach den Halbjahreszahlen war die Aktie um gut 7 Prozent gefallen, weil der Umsatz der Schmucksparte die Erwartungen leicht verfehlte.

Zölle: Gerüchte über neue US-Zollerhöhungen gegen die EU und weitere Länder belasten die Stimmung. Die US-Zollpolitik verzerrt bereits die Schweizer Exportstatistik. Ausblick: Wie geht es mit der Richemont Aktie weiter? Mit 176,20 Franken nähert sich die Richemont Aktie wieder dem Niveau von vor dem Rückschlag am Freitag. Für den SMI-Gewinner zählt nun das Weihnachtsgeschäft, das wichtigste Quartal der Luxusbranche. Am Nachmittag richten sich die Blicke zudem auf den PCE-Preisindex aus den USA. Stammdaten der Richemont Aktie Compagnie Financière Richemont SA: ISIN CH0210483332, WKN A1W5CV, Handelssymbol CFR (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol CFRHF (OTC)

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