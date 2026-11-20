Der Kern der Schwäche liegt in den Zahlen. Mit der Quartalsmitteilung vom 5. November senkte Rheinmetall die Jahresprognose zum zweiten Mal binnen drei Monaten: Der Konzernumsatz soll 2026 bei rund 13,2 Milliarden Euro liegen (zuletzt 13,7 bis 14,2 Milliarden, ursprünglich 14,0 bis 14,5 Milliarden), die operative Marge bei rund 18,5 Prozent (zuvor rund 19 Prozent). Die Cash Conversion Rate soll nur noch über null Prozent liegen, zuvor waren über 40 Prozent angepeilt. Als Gründe nennt das Unternehmen Verzögerungen beim Projekt Arminius, das Ende der Fregatte F126 und verschobene Artilleriemunition; nach Medienberichten verschiebt sich zudem ein großer Boxer-Auftrag auf 2027.

Hinzu kommt der geopolitische Nachrichtenstrom: Russland feuerte nach ukrainischen Angaben in der Nacht über 110 Raketen und mehr als 400 Drohnen auf die Ukraine ab; Polen meldete Trümmer eines Marschflugkörpers auf eigenem Gebiet. Parallel lud Moskau nach Medienberichten Vertreter Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens zu Gesprächen ein. Die Rüstungsaktien profitierten davon nicht – anhaltende Friedensdiplomatie drückt eher auf die Erwartungen. Ein eindeutiger Kausalzusammenhang mit einzelnen Meldungen lässt sich nicht belegen.