Die Rheinmetall Aktie (ISIN DE0007030009, Ticker RHM) rutscht am Freitag auf Xetra weiter ab: Um 15:42 Uhr kostet sie rund 705 Euro und damit etwa 3 Prozent weniger als am Vortag. Am Vormittag fiel der Kurs zeitweise unter die Marke von 700 Euro; auf Wochensicht beträgt das Minus gut 9 Prozent. Vom Rekordhoch im Januar bei 1.966 Euro ist der Rüstungskonzern rund 64 Prozent entfernt. Diese Rheinmetall Aktienanalyse klärt, was hinter dem Absturz steckt, was die Analysten noch erwarten und welche Termine jetzt wichtig werden.
Rheinmetall Aktienanalyse: Zweite Prognosesenkung, Kurs unter 710 Euro und 64 Prozent unter dem Rekord – was entscheidet der Kapitalmarkttag?
Die Rheinmetall Aktie notiert am Freitag bei rund 705 Euro und damit auf dem tiefsten Stand seit fast zwei Jahren. Die Rheinmetall Aktienanalyse ordnet Prognosesenkung, Ukraine-Diplomatie, Leerverkäufer und Analystenkonsens ein – und zeigt, worauf es bei der Rheinmetall Aktienprognose Ende November ankommt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rheinmetall AG
- Ticker
- RHM (Xetra)
- ISIN
- DE0007030009
- 52-Wochen-Hoch
- 1.966 € (19.01.2026)
- Auftragsbestand
- 78,0 Mrd. € (30.09.2026)
- Kapitalmarkttag
- 25. bis 27. November 2026 (Hamburg)
Stand: 20.11.2026, Kurs Xetra, 15:42 Uhr
Was ist passiert?
Warum fällt die Rheinmetall Aktie weiter?
Der Kern der Schwäche liegt in den Zahlen. Mit der Quartalsmitteilung vom 5. November senkte Rheinmetall die Jahresprognose zum zweiten Mal binnen drei Monaten: Der Konzernumsatz soll 2026 bei rund 13,2 Milliarden Euro liegen (zuletzt 13,7 bis 14,2 Milliarden, ursprünglich 14,0 bis 14,5 Milliarden), die operative Marge bei rund 18,5 Prozent (zuvor rund 19 Prozent). Die Cash Conversion Rate soll nur noch über null Prozent liegen, zuvor waren über 40 Prozent angepeilt. Als Gründe nennt das Unternehmen Verzögerungen beim Projekt Arminius, das Ende der Fregatte F126 und verschobene Artilleriemunition; nach Medienberichten verschiebt sich zudem ein großer Boxer-Auftrag auf 2027.
Hinzu kommt der geopolitische Nachrichtenstrom: Russland feuerte nach ukrainischen Angaben in der Nacht über 110 Raketen und mehr als 400 Drohnen auf die Ukraine ab; Polen meldete Trümmer eines Marschflugkörpers auf eigenem Gebiet. Parallel lud Moskau nach Medienberichten Vertreter Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens zu Gesprächen ein. Die Rüstungsaktien profitierten davon nicht – anhaltende Friedensdiplomatie drückt eher auf die Erwartungen. Ein eindeutiger Kausalzusammenhang mit einzelnen Meldungen lässt sich nicht belegen.
Das Geschäftsmodell
Was steckt hinter der Rheinmetall Aktie?
Rheinmetall ist Deutschlands größter Rüstungskonzern mit Schwerpunkten bei Munition, Fahrzeugen, Luftverteidigung, Elektronik und zunehmend Marine. Der Auftragsbestand ist riesig: Zum 30. September 2026 lag er einschließlich Rahmenverträgen bei 78,0 Milliarden Euro, ein Plus von 37,7 Prozent zum Vorjahr. Das Problem ist die Umsetzung: Zwischen Auftrag, Produktion und Auslieferung liegen oft Jahre, und politische oder technische Verzögerungen verschieben Umsatz und Cashflow.
Zahlen und Bewertung
Wie sehen Zahlen und Bewertung der Rheinmetall Aktie aus?
|Kennzahl
|Geschäftsjahr 2025
|Q3 2026
|Umsatz
|9.935 Mio. € (+29 %)
|3.149 Mio. € (+36 %)
|Operatives Ergebnis
|1.841 Mio. €
|553 Mio. € (+62 %)
|Operative Marge
|18,5 %
|17,5 %
|Auftragsbestand (inkl. Rahmenverträge)
|63,8 Mrd. €
|78,0 Mrd. €
|Operativer Free Cashflow
|1.218 Mio. €
|-82 Mio. € (9 Monate: -1.698 Mio. €)
Fortgeführte Aktivitäten. Die Q3-Veränderungen sind Redaktionsrechnungen auf Basis der Mitteilungswerte (Vorjahr Q3: Umsatz 2.308 Mio. €, operatives Ergebnis 342 Mio. €).
Quelle: Rheinmetall AG, Bilanzvorlage 11.03.2026 und Quartalsmitteilung 5.11.2026
Auffällig ist die Kluft zwischen starker Ergebnisentwicklung und schwachem Cashflow: In den ersten neun Monaten floss operativ Geld ab, die Nettofinanzverbindlichkeiten stiegen auf 2,9 Milliarden Euro, nachdem Ende 2025 noch eine Nettoliquidität von 0,4 Milliarden Euro bestand. Die Dividende für 2025 betrug 11,50 Euro je Aktie.
Beim KGV liegt Rheinmetall mit rund 25 für 2026 und rund 16,5 für 2027 (Analystenschätzungen, Stand Mitte November, bei höheren Kursen) nahe am Wettbewerber Renk, aber klar unter Hensoldt. Der Branchenschnitt wird mit rund 19 bis 20 angegeben.
|Unternehmen
|KGV 2026e
|KGV 2027e
|Hensoldt
|knapp 51
|rund 35
|Renk
|rund 27
|rund 16,5
|Rheinmetall
|rund 25
|rund 16,5
Analystenschätzungen, Stand 16.11.2026, bei höheren Kursen als heute; nicht tagesaktuell.
Quelle: Analystenschätzungen, Stand 16.11.2026
Die Rheinmetall Aktienprognose
Was sagt die Rheinmetall Aktienprognose der Analysten?
Trotz zahlreicher Senkungen bleibt der Konsens überwiegend positiv. Nach Datensammlungen mit Stand 13. bis 18. November raten 8 Analysten zu „Kaufen“, 3 zu „Halten“, keiner zu „Verkaufen“. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenstand bei rund 1.330 bis 1.360 Euro, die Spanne reicht von rund 800 bis 2.000 Euro. Wichtig: Mindestens 14 Häuser haben ihre Ziele zuletzt gesenkt, der Konsens veraltet entsprechend schnell.
Ein Beispiel für die Schwankungsbreite: Goldman Sachs senkte am 16. November 2026 das Kursziel von 2.100 auf 1.350 Euro und bestätigte „Buy“. Das Ziel liegt damit fast das Doppelte über dem aktuellen Kurs. Andere Häuser sind vorsichtiger. Das Spektrum reicht vom Optimismus, der auf Auftragsbestand und europäische Aufrüstung setzt, bis zu Stimmen, die eine Kürzung der Langfristziele erwarten. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Chartbild
Wie steht die Rheinmetall Aktie technisch da?
Beschreibend ist das Bild klar bärisch: Seit Ende Februar 2026 verlor die Aktie rund 59 Prozent. Beide wichtigen Durchschnittslinien liegen über dem Kurs, die 50-Tage-Linie bei rund 950 Euro (Stand 19.11.), und es besteht ein sogenanntes Death Cross. Die runde Marke von 700 Euro wurde zeitweise unterschritten; als nächste Unterstützungszone werden von Chartbeobachtern 600 bis 650 Euro genannt, Widerstände liegen bei rund 800 Euro. Der RSI wurde zuletzt mit rund 27 im überverkauften Bereich gemeldet (bei höheren Kursen).
Szenarien
Welche Szenarien diskutiert der Markt für die Rheinmetall Aktie?
Optimistische Analysten sehen die Aktie nach dem Kursrutsch als Chance, falls die verschobenen Aufträge 2027 anlaufen und der Kapitalmarkttag glaubwürdige Mittelfristziele liefert. Vorsichtigere Häuser erwarten dagegen, dass das Management seine Umsatzziele bis 2030 zurücknimmt; Berenberg rechnete zuletzt mit einer Kürzung von rund 14 Prozent. Ob Anleger dann Klarheit oder weitere Enttäuschung sehen, ist offen. Das sind Marktstimmen, keine Prognose von aktiencheck.de.
Termine
Was Anleger bei der Rheinmetall Aktie jetzt beobachten
25. bis 27. November 2026: Kapitalmarkttag bei Blohm+Voss in Hamburg (Termin laut Unternehmen; Details angekündigt).
Ukraine-Gespräche: Entwicklung der Diplomatie und der Verteidigungshaushalte in Europa.
Aufträge: Mögliche Bestellungen für Boxer, Munition und Marine.
11. März 2027: Geschäftsbericht 2026; 11. Mai 2027: Hauptversammlung.
FAQ
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktie
Warum fällt die Rheinmetall Aktie? Auslöser sind die zweite Senkung der Jahresprognose, Verzögerungen bei Großprojekten und die Ukraine-Diplomatie. Ein einzelner Auslöser für den heutigen Tag ist nicht belegt.
Wie lautet die Rheinmetall Aktienprognose der Analysten? Der Konsens lautet überwiegend „Kaufen“ bei einem durchschnittlichen Kursziel von rund 1.330 Euro. Mehrere Häuser haben ihre Ziele zuletzt gesenkt.
Wann ist der nächste Kapitalmarkttag? Nach Unternehmensangaben vom 25. bis 27. November 2026 in Hamburg.
Zahlt Rheinmetall eine Dividende? Für 2025 wurden 11,50 Euro je Aktie ausgeschüttet.
Wo liegt die nächste Chartmarke? Nach dem Bruch von 700 Euro nennen Chartbeobachter 600 bis 650 Euro als Unterstützungszone.
Hinweis zur Weitergabe: Die in diesem Beitrag wiedergegebene Einstufung von Goldman Sachs (16. November 2026: „Buy“, Kursziel 1.350 Euro) stammt von einem Dritten und wird unverändert weitergegeben. aktiencheck.de macht sie sich nicht zu eigen. Offenlegungen zu Interessenkonflikten finden Sie hier sowie in der europäischen Richtlinie zu Interessenkonflikten.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Rheinmetall AG (RHM): Kaufen, Kursziel 1.350,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Goldman Sachs vom 16.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 20.11.2026, 17:36 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 20.11.2026, 17:36 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Goldman Sachs.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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