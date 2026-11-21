Im Januar war sie der Star des DAX, heute ist sie sein tiefster Fall. Am Freitag rutschte die Rheinmetall-Aktie erstmals seit Langem unter 700 Euro und markierte das nächste 52-Wochen-Tief. Im Januar hatte das Papier noch 1.966 Euro gekostet – ein Minus von rund 64 Prozent in zehn Monaten. Dabei war das Auftragsbuch des Düsseldorfer Konzerns nie voller. Kommende Woche lädt Rheinmetall zum Kapitalmarkttag nach Hamburg, und für viele Anleger wird er zur Stunde der Wahrheit. Diese Rheinmetall Aktienanalyse ordnet ein, warum die Aktie fällt, prüft Zahlen und Bewertung und zeigt, was die Rheinmetall Aktienprognose jetzt bestimmt.