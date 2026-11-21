Im Januar war sie der Star des DAX, heute ist sie sein tiefster Fall. Am Freitag rutschte die Rheinmetall-Aktie erstmals seit Langem unter 700 Euro und markierte das nächste 52-Wochen-Tief. Im Januar hatte das Papier noch 1.966 Euro gekostet – ein Minus von rund 64 Prozent in zehn Monaten. Dabei war das Auftragsbuch des Düsseldorfer Konzerns nie voller. Kommende Woche lädt Rheinmetall zum Kapitalmarkttag nach Hamburg, und für viele Anleger wird er zur Stunde der Wahrheit. Diese Rheinmetall Aktienanalyse ordnet ein, warum die Aktie fällt, prüft Zahlen und Bewertung und zeigt, was die Rheinmetall Aktienprognose jetzt bestimmt.
Rheinmetall Aktienanalyse: Minus 64 Prozent, Rekord-Auftragsbuch, fünf Warnungen – wird Hamburg zum Wendepunkt oder zur nächsten Enttäuschung?
78 Milliarden Euro Auftragsbestand, 38 Prozent mehr Umsatz – und trotzdem fällt die Rheinmetall-Aktie auf immer neue Jahrestiefs. Kommende Woche muss Konzernchef Armin Papperger beim Kapitalmarkttag in Hamburg liefern. Unsere Rheinmetall Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Absturz steckt, wie die Aktie bewertet ist, was Analysten erwarten und welche Wege die Rheinmetall Aktienprognose jetzt nehmen kann.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rheinmetall AG
- Sitz
- Düsseldorf
- ISIN
- DE0007030009
- WKN
- 703000
- Handelssymbol
- RHM
- US-Handelssymbol
- RNMBY (ADR, außerbörslich)
- Kurs
- rund 700 Euro
- Börsenwert
- rund 33 Milliarden Euro
- Vorstandschef
- Armin Papperger
- Index
- DAX
Stand: 20.11.2026, Kurs Xetra 20.11.2026, Nachmittag; Börsenwert eigene Überschlagsrechnung
Die Stammdaten für Anleger: Die Rheinmetall-Aktie trägt die ISIN DE0007030009 und die WKN 703000, das Handelssymbol lautet RHM. Gehandelt wird sie auf Xetra und an allen deutschen Börsen. In den USA ist Rheinmetall nicht regulär gelistet, dort werden Hinterlegungsscheine außerbörslich unter dem Kürzel RNMBY gehandelt.
Die Ausgangslage
Fünf Warnungen in elf Monaten: wie Rheinmetall das Vertrauen verlor
Für jede Rheinmetall Aktienanalyse ist die Abfolge der Enttäuschungen der Schlüssel zum Kursverlauf.
Anfang November senkte Rheinmetall seine Jahresprognose zum zweiten Mal binnen drei Monaten. Der Umsatz soll 2026 nur noch bei rund 13,2 Milliarden Euro liegen. Zuletzt waren 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro angepeilt, zu Jahresbeginn sogar 14,0 bis 14,5 Milliarden. Auch die operative Marge wurde auf rund 18,5 Prozent zurückgenommen. Als Gründe nannte der Konzern Verzögerungen beim Boxer-Großprojekt Arminius und bei der Abnahme von Losen der Artilleriemunition. Die Aktie brach daraufhin zeitweise um 18,5 Prozent ein. Es war nach Zählung von Marktbeobachtern die fünfte Umsatz- oder Gewinnwarnung binnen elf Monaten.
Rheinmetall: Umsatzprognose 2026 im Wandel
Mrd. Euro
Spannen als Mittelwert dargestellt. Prognosen sind Einschätzungen des Unternehmens.
Quelle: Rheinmetall, Prognosen laut Geschäfts-, Halbjahres- und Quartalsberichten 2026
Daten als Tabelle
|Stand
|Prognose
|Jahresbeginn (14,0–14,5)
|14,25
|Halbjahr (13,7–14,2)
|13,95
|Anfang November (rund)
|13,2
Hinzu kommt ein verändertes Umfeld. Jede Nachricht, die ein Ende des Ukraine-Kriegs näher erscheinen lässt, trifft die Rüstungswerte. Die Analysten von Bernstein warnen zudem vor einem Strukturwandel auf dem Schlachtfeld: Drohnen könnten einen Teil des Bedarfs an klassischer Artilleriemunition ersetzen – einem Kerngeschäft von Rheinmetall. Auch die Gewinnwarnung des tschechischen Konkurrenten CSG drückte zuletzt auf die Stimmung in der gesamten Branche.
Die Zahlen
Wachstum mit Bremsspuren: Umsatz rauf, Cashflow runter
Operativ wächst die Rheinmetall Aktie weiter kräftig – das Problem ist das Tempo, nicht die Richtung.
In den ersten neun Monaten steigerte Rheinmetall den Umsatz um 38 Prozent auf 8,38 Milliarden Euro, das operative Ergebnis wuchs um 68 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Die Marge lag bei 16,0 Prozent. Der Auftragsbestand kletterte auf den Rekord von 78 Milliarden Euro, nach 56,7 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Die Schwachstelle ist der Cashflow: Nach neun Monaten stand ein Mittelabfluss von rund 1,7 Milliarden Euro zu Buche. Bei Großprojekten geht Rheinmetall in Vorleistung, das Geld fließt oft erst mit der Auslieferung.
Rheinmetall: Auftragsbestand
Mrd. Euro
Jeweils zum 30. September.
Quelle: Rheinmetall, Quartalsmitteilungen
Daten als Tabelle
|Stichtag
|Auftragsbestand
|30. September 2025
|56,7
|30. September 2026
|78,0
Das Auftragsbuch beweist die Nachfrage. Der Kapitalmarkttag muss beweisen, dass Rheinmetall sie pünktlich in Umsatz verwandelt.
Die Bewertung
KGV um 21: vom Höhenflug auf den Boden
Nach dem Absturz zeigt die Rheinmetall Aktienanalyse eine deutlich veränderte Bewertung.
Bei rund 700 Euro ist Rheinmetall an der Börse nur noch etwa 33 Milliarden Euro wert. Analysten erwarten für 2026 im Schnitt einen Gewinn von 33,78 Euro je Aktie. Daraus ergibt sich ein KGV von rund 21 – beim Rekordkurs im Januar war die Bewertung deutlich höher. Der Markt bewertet Rheinmetall damit nicht mehr als Wachstumswunder, sondern als Konzern mit Umsetzungsrisiken. Ob die Rheinmetall-Aktie damit günstig ist, hängt vor allem daran, wie stark die Mittelfristziele in Hamburg angepasst werden.
Die Analysten
Kursziele gekappt: die Experten rechnen neu
Seit der Prognosesenkung haben nahezu alle Häuser ihre Ziele gekappt. Goldman Sachs bleibt bei einer Kaufempfehlung, senkte das Ziel aber von 2.100 auf 1.350 Euro. Oddo BHF sieht 1.200 Euro, JPMorgan 1.150 Euro, Jefferies 1.100 Euro, die Citigroup 1.099 Euro. Bernstein stufte auf „Market-Perform“ ab und nennt 1.000 Euro, zuletzt laut Berichten 950 Euro. Am vorsichtigsten ist Berenberg mit einer Halteempfehlung und 900 Euro. Berenberg-Analyst George McWhirter rechnet damit, dass Rheinmetall in Hamburg seine Umsatzziele für 2030 um rund 14 Prozent senkt. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Rheinmetall-Aktie: Kursziele nach der Prognosesenkung
Euro
Kurs: rund 700 Euro am 20. November 2026 (Xetra). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: trading-treff, finanztrends, goldesel, Börse Global; Stand 5. bis 18. November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Euro
|Goldman Sachs
|1.350
|Oddo BHF
|1.200
|JPMorgan
|1.150
|Jefferies
|1.100
|Citigroup
|1.099
|Bernstein
|1.000
|Berenberg
|900
|Kurs 20. November
|700
Der Kapitalmarkttag
Hamburg als Schicksalstermin: worauf es jetzt ankommt
Ende kommender Woche lädt Rheinmetall Analysten und Investoren auf das Gelände der Marinewerft Blohm+Voss in Hamburg. Drei Fragen stehen im Mittelpunkt: Wie belastbar sind die Ziele für 2030? Wann werden die verschobenen Großaufträge umsatzwirksam? Und wann dreht der Cashflow ins Plus? Citigroup und Berenberg rechnen mit gesenkten Mittelfristzielen. Goldman-Analyst Sam Burgess hält laut „Der Aktionär“ eine Senkung für möglich und meint, klare, erreichbare Ziele könnten das Vertrauen eher stärken.
Die Szenarien
Rheinmetall Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Befreiungsschlag in Hamburg
Rheinmetall präsentiert realistische, aber ehrgeizige Mittelfristziele, einen klaren Zeitplan für Arminius und eine Wende beim Cashflow. Dann könnte die Aktie einen Teil des Rückschlags aufholen und Richtung 900 bis 1.000 Euro laufen, wo die vorsichtigeren Analystenziele liegen.
Szenario 2: Bodenbildung
Die Ziele werden moderat gesenkt, das Vertrauen kehrt langsam zurück. Die Aktie stabilisiert sich zwischen 650 und 850 Euro, bis die Jahreszahlen im März neue Klarheit bringen.
Szenario 3: Die nächste Enttäuschung
Die Ziele für 2030 fallen deutlich niedriger aus als erwartet oder es kommen neue Verzögerungen ans Licht. Dazu belastende Nachrichten aus den Ukraine-Verhandlungen – dann droht ein weiterer Rutsch deutlich unter 700 Euro.
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktienanalyse
Welche ISIN und WKN hat die Rheinmetall-Aktie?
Die ISIN lautet DE0007030009, die WKN 703000, das Handelssymbol RHM. In den USA werden Hinterlegungsscheine außerbörslich unter RNMBY gehandelt.
Warum fällt die Rheinmetall-Aktie?
Wegen der zweimal gesenkten Prognose für 2026, Verzögerungen bei Großaufträgen, eines negativen Cashflows und der Sorge, dass Friedensgespräche und neue Waffentechnik die Nachfrage dämpfen.
Wie hoch ist der Auftragsbestand von Rheinmetall?
Ende September lag er bei 78 Milliarden Euro, nach 56,7 Milliarden Euro ein Jahr zuvor.
Wann ist der Kapitalmarkttag?
Ende November in Hamburg. Die genannten Termine reichen je nach Quelle vom 25. bis 27. November.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Nach der Prognosesenkung reichen die genannten Ziele von 900 Euro bei Berenberg bis 1.350 Euro bei Goldman Sachs. Das sind Einschätzungen Dritter.
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