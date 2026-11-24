Eine Bank streicht ihr Kursziel um ein Drittel – und die Rheinmetall-Aktie (Xetra-Symbol RHM, ISIN DE0007030009) steigt. Am Dienstag notiert der Rüstungskonzern gegen 12:35 Uhr bei 735,50 Euro, ein Plus von 1,4 Prozent. Es ist die Fortsetzung eines Montags, an dem die Aktie nach sechs Verlusttagen in Folge um rund 4,6 Prozent auf 725,20 Euro sprang. Das Paradox hat einen Namen: Hamburg. Dort will Rheinmetall noch in dieser Woche seine neuen Mittelfristziele vorstellen.
Rheinmetall-Aktie: Ziel gekappt, Kurs steigt – was Hamburg jetzt liefern muss
Barclays senkt das Rheinmetall-Kursziel von 2.000 auf 1.340 Euro, die Aktie steigt trotzdem auf rund 735 Euro. Warum der Kapitalmarkttag in Hamburg zum Wendepunkt werden könnte.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rheinmetall AG
- Sitz
- Düsseldorf
- ISIN
- DE0007030009
- Handelssymbol
- RHM
- Index
- DAX
- Kapitalmarkttag
- Hamburg, Ende dieser Woche
Stand: 24.11.2026, Kurs Xetra, 12:35 Uhr
Der Auslöser
Warum steigt die Rheinmetall-Aktie trotz Kurszielsenkung?
Barclays-Analyst Afonso Osorio kappt das Ziel von 2.000 auf 1.340 Euro, bleibt aber bei „Overweight“. Der Markt liest das offenbar als Schlussstrich unter eine Serie schlechter Nachrichten.
Die Rechnung der Bank ist der eigentliche Kern. Nach Angaben von dpa-AFX und 4investors.de preist der aktuelle Kurs für das Jahr 2030 nur rund 30 Milliarden Euro Umsatz bei einer Marge von 18,5 Prozent ein. Barclays erwartet vom Kapitalmarkttag deutlich mehr: neue Ziele von 35 bis 40 Milliarden Euro Umsatz und eine Marge von gut 19 Prozent. Zugleich rechnet die Bank mit einer konservativen Planung für 2027 und einer Neufassung der Ziele bis 2030. Außerdem sieht Barclays ein nachlassendes Preiswachstum bei Munition. Das ist die Einschätzung der Bank, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Das bisherige Ziel lautet laut Barclays auf 50 Milliarden Euro Umsatz bei einer Marge über 20 Prozent. Genau diese Lücke zwischen alter Erzählung und neuer Realität soll Hamburg schließen. Für Anleger der Rheinmetall-Aktie ist deshalb weniger die Kurszielsenkung entscheidend als die Frage, wie weit der Konzern seine eigenen Ambitionen zurücknimmt – und ob die neue Zahl glaubwürdig wirkt.
Die Lage
Wie tief ist die Rheinmetall-Aktie gefallen?
Der Absturz ist gewaltig. Am vergangenen Freitag fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf rund 692 Euro, den tiefsten Stand seit Februar 2025. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf rund 54 Prozent, auf Sicht eines Monats auf etwa 29 Prozent.
Das Rekordhoch vom Januar lag bei 1.966 Euro. Wer die Aktie von dort aus betrachtet, sieht einen Verlust von knapp zwei Dritteln. Wer vom Freitagstief aus schaut, sieht eine erste Gegenbewegung von gut 6 Prozent.
Das Geschäft
Was sagen die Quartalszahlen?
Operativ ist Rheinmetall kein Sanierungsfall, aber die Ziele rutschen. Am 4. November senkte der Konzern die Prognose für 2026: Der Umsatz soll nun bei rund 13,2 Milliarden Euro liegen, zuvor waren 13,7 bis 14,2 Milliarden angepeilt. Die operative Marge soll bei rund 18,5 Prozent liegen, zuvor waren es rund 19 Prozent. Als Gründe nennt das Unternehmen, dass der Boxer-Auftrag „Arminius“ später kommt und Abnahmen bei Artilleriemunition verzögert sind. Die betroffenen Umsätze verschieben sich laut Unternehmen ins Jahr 2027.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz im dritten Quartal 2026
|3,149 Mrd. € (+32 %)
|Operatives Ergebnis im dritten Quartal
|553 Mio. € (+62 %)
|Umsatz in den ersten neun Monaten
|8,38 Mrd. €
|Operatives Ergebnis neun Monate
|1,34 Mrd. € (Marge 16,0 %)
|Umsatzprognose 2026
|rund 13,2 Mrd. €
Quelle: sharedeals.de und it-boltwise.de (24.11.2026), Unternehmensangaben
Das dritte Quartal zeigt, dass das Wachstum läuft: Umsatz plus 32 Prozent, operatives Ergebnis plus 62 Prozent. Das Problem ist der Zeitpunkt, nicht die Richtung. Die Börse bestraft Verschiebungen, weil sie auf Planbarkeit setzt.
Die Analysten
Was sagen Analysten zum Rheinmetall-Kursziel?
Die Stimmung unter den Banken ist gedämpft, aber nicht durchweg negativ. Fast alle haben ihre Ziele in den vergangenen zwei Wochen gesenkt, mehrere stufen die Aktie weiter positiv ein.
Kursziele für die Rheinmetall-Aktie nach der Kürzungswelle
Euro
Quelle: sharedeals.de, 4investors.de, dpa-AFX (Stand 24.11.2026); Einschätzungen der jeweiligen Banken
Daten als Tabelle
|Bank (Urteil)
|Kursziel
|Barclays (Overweight, 24.11.)
|1.340
|Goldman Sachs (Buy, 16.11.)
|1.350
|Citi (Buy, 13.11.)
|1.099
|Bernstein (Market-Perform, 19.11.)
|950
|Bank of America (Neutral, 9.11.)
|900
Goldman hatte von 2.100 auf 1.350 Euro gesenkt, Citi von 1.374 auf 1.099 Euro. Bernstein sieht Drohnen als Gefahr für den klassischen Artilleriebedarf und erwartet weitere Abwärtsrevisionen bei den Schätzungen. Die Bank of America hatte die Aktie bereits am 9. November auf „Neutral“ abgestuft. Berenberg verweist darauf, dass Rheinmetall rund 35 Prozent unter dem Sektor bewertet sei. All das sind Urteile Dritter; aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel ab.
Die Nebenschauplätze
Was steckt hinter Stiftungskauf und Niederlande-Deal?
Stiftung kauft Aktien
Die Sara Georgi Stiftung erwarb am 20. November 50 Rheinmetall-Aktien zu 699,80 Euro, ein Volumen von 34.990 Euro. Laut it-boltwise.de wird die Stiftung mit einem Mitglied des Aufsichtsrats in Verbindung gebracht. Das Volumen ist klein, das Signal an manche Anleger groß.
Niederlande: Absichtserklärung
Am 19. November unterzeichnete Rheinmetall auf der Messe NEDS in Rotterdam mit dem niederländischen Verteidigungsministerium eine Absichtserklärung zu Landsystemen, etwa unbemannten Systemen und Hybridantrieben. Ein Kaufvertrag ist das laut sharedeals.de nicht.
Die Risiken
Was spricht gegen eine schnelle Erholung der Rheinmetall-Aktie?
Der Termin steht dabei im Zentrum: Der Kapitalmarkttag findet Ende dieser Woche in Hamburg statt, nach einer Quelle am 26. und 27. November. Dort muss Konzernchef Armin Papperger zeigen, wie viel vom einstigen 50-Milliarden-Ziel übrig bleibt.
Häufige Fragen zur Rheinmetall-Aktie
Wie hoch ist der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie?
Am Dienstag gegen 12:35 Uhr lag sie bei 735,50 Euro auf Xetra, ein Plus von 1,4 Prozent. Am Montag schloss sie bei 725,20 Euro.
Was ist das neue Rheinmetall-Kursziel von Barclays?
1.340 Euro, zuvor 2.000 Euro, Einstufung „Overweight“. Das ist die Einschätzung der Bank.
Wann ist der Rheinmetall-Kapitalmarkttag?
Ende dieser Woche in Hamburg; je nach Quelle am 26. und 27. November.
Wie lautet die ISIN der Rheinmetall-Aktie?
DE0007030009, Handelssymbol RHM.
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