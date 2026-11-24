Die Rechnung der Bank ist der eigentliche Kern. Nach Angaben von dpa-AFX und 4investors.de preist der aktuelle Kurs für das Jahr 2030 nur rund 30 Milliarden Euro Umsatz bei einer Marge von 18,5 Prozent ein. Barclays erwartet vom Kapitalmarkttag deutlich mehr: neue Ziele von 35 bis 40 Milliarden Euro Umsatz und eine Marge von gut 19 Prozent. Zugleich rechnet die Bank mit einer konservativen Planung für 2027 und einer Neufassung der Ziele bis 2030. Außerdem sieht Barclays ein nachlassendes Preiswachstum bei Munition. Das ist die Einschätzung der Bank, keine Empfehlung von aktiencheck.de.