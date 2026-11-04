Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) vor Bekanntgabe der Q3 2026 Zahlen zu? 2.300,00 oder 1.020,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Rheinmetall-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.

Die Rheinmetall AG wird am 05. November die Zahlen zum 3. Quartal 2026 vorlegen.

📈 Was die Meinungen der Aktienanalysten zur Rheinmetall-Aktie betrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der Deutschen Bank: Christoph Laskawi hat das Kursziel für den Konzern von 1.650 Euro genannt und die Einstufung auf "buy" belassen. Vor seinem Kapitalmarkttag stecke der Rüstungskonzern und Autozulieferer in einem Erwartungsdilemma, habe Laskawi in seinem am 27. Oktober vorliegenden Ausblick geschrieben. Die Investoren würden eine Senkung der Ziele für 2030 erwarten und ein zu ehrgeiziges Narrativ abstrafen. Gleichzeitig würde eine deutliche Senkung zu sinkenden Gewinnerwartungen führen, die immer noch durch einen guten kurz- bis mittelfristigen Auftragseingang gestützt werden müssten - dieser sei aber ungewiss. Rheinmetall müsse glaubwürdige Bausteine zur Untermauerung der Ziele für 2030 vorlegen, ohne bei Einzelaufträgen zu viel zu versprechen, und einen klareren Weg aufzeigen, wie der ehrgeizige Hochlauf erreicht werden solle. Laskawi habe seine Schätzungen gesenkt. Die weiter gültige Kaufempfehlung habe er mit den guten Wachstumsaussichten und dem Bewertungsabschlag zur Branche begründet.

📉 Das niedrigste Kursziel stammt hingegen von der Berenberg Bank. Analyst George McWhirter sieht den fairen Wert der Rheinmetall-Aktie bei lediglich 1.020 Euro und bewertet den Rüstungskonzern mit "hold". Etwas optimistischer zeigt sich Bernstein: Analyst Douglas Harned setzt das Kursziel auf 1.200 Euro und empfiehlt die Aktie zum Kauf.

Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Rheinmetall-Aktie?

Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Rheinmetall-Aktie vor Bekanntgabe der Q3 2026 Zahlen auf einen Blick: