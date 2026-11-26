Die Rheinmetall-Aktie (Handelssymbol RHM, ISIN DE0007030009) steht vor dem vielleicht wichtigsten Termin des Jahres: Am Donnerstag und Freitag lädt der Rüstungskonzern in Hamburg zum Kapitalmarkttag. Der Kurs hat sich seit Jahresbeginn rund halbiert, nun soll das Management erklären, wie es mit den Zielen bis 2030 weitergeht.
Rheinmetall-Aktie vor dem Showdown: Kurs halbiert, 78 Mrd. Euro Aufträge – was liefert Hamburg?
Rheinmetall-Aktie rund 50 Prozent im Minus, Prognose zweimal gekappt, Auftragsbestand bei 78 Mrd. Euro: Der Kapitalmarkttag in Hamburg soll neue Ziele liefern.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rheinmetall AG
- ISIN
- DE0007030009
- Handelssymbol
- RHM
- 52-Wochen-Spanne
- 678,00 bis 1.965,00 €
- Börsenwert
- rund 35,8 Mrd. €
- Nächster Termin
- Kapitalmarkttag, Webcast Freitag 27.11. ab 10:00 Uhr
Stand: 26.11.2026, Kurs: Tradegate, Donnerstagmittag, intraday; Spanne und Börsenwert laut kapitalmarktexperten.de
Am Donnerstagmittag lag die Rheinmetall Aktie bei rund 766 Euro und damit etwa 4 Prozent im Plus, zeitweise stand sie bei 772 Euro. Es war der vierte Gewinntag in Folge, getragen von einer breiten Erholung der Rüstungswerte und von Positionierung vor dem Termin. Doch vom Rekordhoch bei rund 2.000 Euro im Februar 2025 ist die Aktie weit entfernt: Auf Jahressicht beträgt das Minus rund 49 Prozent, die 52-Wochen-Spanne reicht von 678 bis 1.965 Euro.
Die Vorgeschichte
Warum fiel die Rheinmetall-Aktie so tief – und was ging schief?
Der Wendepunkt kam am Abend des 4. November. Per Ad-hoc kappte Rheinmetall die Prognose für 2026 zum zweiten Mal binnen weniger Monate: Der Umsatz soll nur noch bei rund 13,2 Milliarden Euro liegen, zuvor waren 13,7 bis 14,2 Milliarden angepeilt. Die operative Marge soll rund 18,5 Prozent erreichen, bisher waren es rund 19 Prozent. Als Gründe nennt der Konzern Verzögerungen bei der Vergabe des Boxer-Projekts Arminius und bei Losabnahmen von Artilleriemunition, beides rutscht ins Jahr 2027. Die Aktie notierte vor der Mitteilung bei 1.003,40 Euro und fiel am Folgetag zeitweise um 18 Prozent auf 818,70 Euro.
|Kennzahl
|Bisher
|Neu
|Umsatz 2026
|13,7 bis 14,2 Mrd. €
|rund 13,2 Mrd. €
|Operative Marge 2026
|rund 19 %
|rund 18,5 %
|Weapon & Ammunition (Umsatz)
|4,90 bis 5,00 Mrd. €
|4,40 bis 4,50 Mrd. €
Quelle: Ad-hoc-Mitteilung vom 4.11.2026, laut cash-online.de
Besonders schmerzhaft: Es ist laut Berichten nicht die erste Enttäuschung des Jahres. Die erste Kürzung im August folgte auf die Vergabe der Fregatte F126 an TKMS. Dazu kommt das Boxer-Thema. Nach einem Bericht des Fachmediums Hartpunkt, den cash-online.de zitiert, könnte die Festbestellung von rund 1.800 Fahrzeugen erst im Februar 2027 kommen, ursprünglich war Anfang Dezember 2026 vorgesehen.
Das große Bild
Wie gut läuft das Geschäft hinter dem Kurssturz – wirklich?
Das Paradoxe an der Rheinmetall-Aktie: Operativ wächst der Konzern kräftig. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 32 Prozent auf 3.149 Millionen Euro, das operative Ergebnis legte um 62 Prozent auf 553 Millionen Euro zu, die operative Marge verbesserte sich von 14,8 auf 17,5 Prozent. Nach neun Monaten stehen 8.376 Millionen Euro Umsatz (plus 38 Prozent) und ein Ergebnis je Aktie von 14,44 Euro nach 7,83 Euro im Vorjahreszeitraum zu Buche.
Operative Marge nach Segmenten, neun Monate 2026
Prozent
Quelle: Rheinmetall, laut cash-online.de
Daten als Tabelle
|Segment
|Marge
|Vehicle Systems
|12,0
|Weapon & Ammunition
|23,4
|Air Defence
|18,5
|Digital Systems
|8,9
|Naval Systems
|10,5
Der Auftragsbestand lag Ende September bei rund 78 Milliarden Euro, ein Plus von 37 Prozent. Neue Aufträge von 19,1 Milliarden Euro in den ersten neun Monaten (plus 19 Prozent) zeigen: Die Nachfrage ist da, doch der Zeitpunkt der Abrufe verschiebt sich. Genau darauf zielt das Argument von Citi-Analyst Charles Armitage, Aufträge verschöben sich, gingen aber nicht verloren; er spricht laut cash-online.de von einem „reinigenden Gewitter“. Das politische Umfeld stützt: Der Bundeshaushalt 2027 sieht hohe Verteidigungsausgaben vor, und die Europäer diskutieren weiter über Ukraine-Hilfen und Aufrüstung.
Der Termin
Was erwartet der Markt vom Kapitalmarkttag der Rheinmetall-Aktie – und was steht auf dem Spiel?
Der Kapitalmarkttag beginnt am Donnerstag in Hamburg, der Webcast läuft am Freitag, 27. November, ab 10:00 Uhr. Erwartet wird laut mehreren Marktberichten, dass Rheinmetall die Mittelfristziele bis 2030 zurechtstutzt. Neue Zahlen nennen die ausgewerteten Quellen noch nicht.
Die Analysten sind gespalten, aber überwiegend positiv gestimmt. Entscheidend ist dabei, wie stark die Ziele gekappt werden und ob das Management konkrete Eckpunkte zum Auftragseingang liefert; Berenberg-Analyst George McWhirter kritisierte laut cash-online.de zuletzt fehlende Ziele dazu.
|Bank
|Einstufung
|Kursziel
|RBC (Colin Moody, 26.11.)
|Outperform
|1.300 € (zuvor 1.600 €)
|Goldman Sachs (17.11.)
|Buy
|1.350 € (zuvor 2.100 €)
|Citi (13.11.)
|Kauf bestätigt
|1.099 €
|JPMorgan (David Perry, 5.11.)
|Neutral
|1.150 € (zuvor 1.350 €)
|Bernstein (5.11.)
|Market-Perform (zuvor Outperform)
|1.000 € (zuvor 1.200 €)
Urteile und Kursziele stammen von den genannten Häusern, nicht von aktiencheck.de. Stand der Meldungen: 5. bis 26.11.2026.
Quelle: cash-online.de, boerse-global.de, wallstreet-online.de
Auffällig: Selbst die Optimisten haben ihre Kursziele deutlich gesenkt, liegen aber weiter klar über dem aktuellen Kurs. RBC erwartet laut wallstreet-online.de, dass Rheinmetall die 2030-Ziele kürzt, sieht den Ausblick aber über dem Umsatzkonsens von 35,6 Milliarden Euro.
Bewertung
Ist die Rheinmetall Aktie nach dem Absturz günstig – oder noch zu teuer?
Nach Angaben von wallstreet-online.de liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Schätzungen bei rund 24 für 2026 und rund 16 für 2027, die Branche kommt demnach auf rund 19. Technisch liegt die 50-Tage-Linie laut dem Bericht bei rund 920 Euro, als Unterstützung gelten 600 bis 650 Euro. Ob 766 Euro ein Einstieg oder eine Falle sind, hängt davon ab, ob die Ziele erneut sinken und ob die großen Aufträge, vor allem Boxer, 2027 tatsächlich kommen.
Der Fahrplan
Wann gibt es die nächsten Rheinmetall-Zahlen – und was beobachten Anleger?
Ob der Kapitalmarkttag zum Wendepunkt wird, entscheidet sich am Freitag um 10:00 Uhr. Beobachtet werden sollten die neuen Mittelfristziele, die Aussagen zum Auftragseingang und der Zeitplan für Boxer und Munition.
FAQ
Häufige Fragen zur Rheinmetall-Aktie
Wie hat sich die Rheinmetall-Aktie zuletzt entwickelt? Sie liegt am Donnerstag bei rund 766 Euro, den vierten Handelstag in Folge im Plus, aber seit Jahresbeginn rund 50 Prozent im Minus.
Wann findet der Kapitalmarkttag statt? Er beginnt am Donnerstag, 26. November, in Hamburg, der Webcast läuft am Freitag, 27. November, ab 10:00 Uhr.
Warum hat Rheinmetall die Prognose gesenkt? Wegen Verschiebungen bei der Boxer-Vergabe (Arminius) und bei Munitionslosen ins Jahr 2027. Der Umsatz soll 2026 bei rund 13,2 Milliarden Euro liegen.
Wie hoch sind die Kursziele der Analysten? Je nach Haus von 1.000 Euro (Bernstein) bis 1.350 Euro (Goldman Sachs); die Einschätzungen stammen von den genannten Banken.
Zahlt Rheinmetall eine Dividende? Dazu enthalten die ausgewerteten Quellen keine Angabe.
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