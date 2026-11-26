Der Wendepunkt kam am Abend des 4. November. Per Ad-hoc kappte Rheinmetall die Prognose für 2026 zum zweiten Mal binnen weniger Monate: Der Umsatz soll nur noch bei rund 13,2 Milliarden Euro liegen, zuvor waren 13,7 bis 14,2 Milliarden angepeilt. Die operative Marge soll rund 18,5 Prozent erreichen, bisher waren es rund 19 Prozent. Als Gründe nennt der Konzern Verzögerungen bei der Vergabe des Boxer-Projekts Arminius und bei Losabnahmen von Artilleriemunition, beides rutscht ins Jahr 2027. Die Aktie notierte vor der Mitteilung bei 1.003,40 Euro und fiel am Folgetag zeitweise um 18 Prozent auf 818,70 Euro.