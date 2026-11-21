Wo hat die Rheinmetall-Aktie geschlossen?

Bei 693,40 Euro im Xetra-Handel am 20.11., ein Minus von 4,44 Prozent.

Wer hat Rheinmetall-Aktien gekauft?

Die Sara Georgi Stiftung, die in enger Beziehung zu Aufsichtsrat Andreas Georgi steht, zu 699,80 Euro bei einem Volumen von 34.990 Euro.

Wie viel hat die Rheinmetall-Aktie in dieser Woche verloren?

9,42 Prozent nach Xetra-Kursen.

Wie lauten ISIN und Handelssymbol der Rheinmetall-Aktie?

Die ISIN ist DE0007030009, das Xetra-Kürzel RHM. In den USA wird der Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem Symbol RNMBY gehandelt.