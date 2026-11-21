Die Marke ist gefallen. Die Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE0007030009, Xetra: RHM, US-Handelssymbol: RNMBY, außerbörslicher Handel) hat am Freitag erstmals seit fast zwei Jahren unter 700 Euro geschlossen: 693,40 Euro im Xetra-Handel, ein Minus von 4,44 Prozent. Auf Wochensicht stehen 9,42 Prozent Verlust. Wenige Minuten nach Handelsschluss kam eine Meldung, die Anleger genau lesen sollten: Eine Stiftung aus dem Umfeld eines Aufsichtsratsmitglieds hat am selben Tag Rheinmetall-Aktien gekauft – zu 699,80 Euro.
Rheinmetall-Aktie fällt unter 700 Euro – am selben Tag kauft das Umfeld eines Aufsichtsrats zu 699,80 Euro
Die Rheinmetall-Aktie schließt die Woche bei 693,40 Euro, dem tiefsten Stand seit fast zwei Jahren. Eine Pflichtmitteilung vom Freitagabend zeigt: Bei 699,80 Euro wurde aus dem Umfeld des Aufsichtsrats gekauft.
Die Meldung
Ein kleiner Kauf mit Signalwirkung
Laut der Pflichtmitteilung hat die Sara Georgi Stiftung am 20. November über den Handelsplatz Gettex Rheinmetall-Aktien zu 699,80 Euro je Stück erworben. Das Volumen: 34.990 Euro. Die Stiftung steht in enger Beziehung zu Aufsichtsratsmitglied Professor Dr. Andreas Georgi. Es ist nicht ihr erster Kauf: Bereits am 2. Oktober hatte sie zugegriffen, damals zu rund 955 Euro. Vorstandschef Armin Papperger kaufte nach den Quartalszahlen am 5. und 6. November.
Zur Einordnung: Der Betrag ist klein, rechnerisch geht es um 50 Aktien. Ein Kauf dieser Größe sagt wenig über die Kursrichtung. Er zeigt aber, dass im Umfeld des Kontrollgremiums auf diesem Niveau gekauft und nicht verkauft wird.
Die Woche
Fünf Tage, ein Gewinntag
Montag: 769,70 Euro, plus 0,55 Prozent
Dienstag: 760,90 Euro, minus 1,14 Prozent
Mittwoch: 744,20 Euro, minus 2,19 Prozent
Donnerstag: 725,60 Euro, minus 2,50 Prozent
Freitag: 693,40 Euro, minus 4,44 Prozent
Die Verkäufe wurden zum Wochenende stärker, nicht schwächer. Seit Jahresbeginn hat die Rheinmetall-Aktie mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren, vom Rekordhoch im Januar sind es rund 65 Prozent.
Einordnung der Redaktion
Was unter 700 Euro jetzt zählt
Runde Marken sind an der Börse psychologische Linien. Dass die Rheinmetall-Aktie die 700 Euro im Tagesverlauf zunächst verteidigte und erst zum Schluss durchbrach, spricht für Verkäufe ohne Rücksicht auf den Kurs – typisch für einen Tag, an dem der DAX 2,6 Prozent verliert. Ob daraus ein neuer Abwärtsschub wird, entscheidet der Wochenbeginn. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
FAQ
Häufige Fragen zur Rheinmetall-Aktie
Wo hat die Rheinmetall-Aktie geschlossen?
Bei 693,40 Euro im Xetra-Handel am 20.11., ein Minus von 4,44 Prozent.
Wer hat Rheinmetall-Aktien gekauft?
Die Sara Georgi Stiftung, die in enger Beziehung zu Aufsichtsrat Andreas Georgi steht, zu 699,80 Euro bei einem Volumen von 34.990 Euro.
Wie viel hat die Rheinmetall-Aktie in dieser Woche verloren?
9,42 Prozent nach Xetra-Kursen.
Wie lauten ISIN und Handelssymbol der Rheinmetall-Aktie?
Die ISIN ist DE0007030009, das Xetra-Kürzel RHM. In den USA wird der Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem Symbol RNMBY gehandelt.
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