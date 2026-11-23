Die Rheinmetall-Aktie (Xetra: RHM, ISIN DE0007030009) taumelt auf Niveaus, die Anleger seit Februar 2025 nicht mehr gesehen haben. Am Freitag schloss das Papier des Düsseldorfer Rüstungskonzerns laut Berichten bei 693,40 Euro, ein Minus von 4,4 %. Am Montag setzt eine Gegenbewegung ein: Gegen Mittag notiert die Aktie bei rund 720 Euro und gehört zu den gefragten DAX-Werten. Gegenüber dem Rekordhoch von 1.966 Euro im Januar bleibt ein Abschlag von rund 64 %.
Rheinmetall-Aktie: Tief seit Februar 2025, Kapitalmarkttag naht – Showdown in Hamburg?
Rheinmetall-Aktie erholt sich am Montag um rund 4 % vom tiefsten Stand seit Februar 2025, liegt aber 64 % unter dem Rekord. Zum Kapitalmarkttag steht das 50-Milliarden-Ziel auf dem Prüfstand.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rheinmetall AG
- Handelssymbol
- RHM (Xetra)
- ISIN
- DE0007030009
- Freitagsschluss
- 693,40 € (−4,4 %), tiefster Stand seit Februar 2025
- Dividende 2025
- 11,50 €
Stand: 23.11.2026, Kurs intraday, Schlusskurs lag noch nicht vor
Die Rheinmetall-Aktie im Fokus
Warum steht die Rheinmetall-Aktie so unter Druck?
Die Rüstungsfantasie, die Rheinmetall zum Börsenstar machte, bröckelt – gerade jetzt, wo das Unternehmen vor einem entscheidenden Termin steht.
Mehrere Belastungen treffen zusammen. Bernstein-Analyst Adrien Rabier argumentiert laut einer Studie vom 19. November, dass Drohnen inzwischen rund 80 % der Kriegsverluste in der Ukraine verursachen, während Artillerie bis 2024 noch rund 65 % ausmachte. Für einen Konzern, der stark von Munition und Artillerie profitiert, ist das eine unbequeme Verschiebung. Dazu kommen politische Hoffnungen auf ein Ende des Krieges, die den Rüstungssektor belasten, und der allgemeine Ausverkauf an den Börsen. Und zuletzt senkte Rheinmetall selbst die Jahresziele.
Die Zahlen
Wie gut sind die Quartalszahlen von Rheinmetall wirklich?
Operativ wächst Rheinmetall kräftig. Nach neun Monaten stand ein Umsatz von 8.376 Millionen Euro in den Büchern, 38,3 % mehr als im Vorjahr. Das operative Ergebnis stieg um 68,5 % auf 1.339 Millionen Euro, die Marge liegt bei 16,0 % nach 13,1 % im Vorjahr. Der Auftragsbestand erreichte zum 30. September 78.012 Millionen Euro, 37,7 % mehr als vor einem Jahr.
Der Haken: Die Prognose für 2026 fiel schwächer aus. Wegen des Endes des F126-Programms und der Verschiebung des Boxer-Auftrags Arminius auf 2027 erwartet der Konzern nur noch rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz statt zuvor 13,7 bis 14,2 Milliarden.
|Kennzahl
|Bisherige Prognose
|Neue Prognose
|Umsatz
|13,7–14,2 Mrd. €
|rund 13,2 Mrd. €
|Operative Marge
|rund 19 %
|rund 18,5 %
|Cash Conversion
|über 40 %
|über 0 %
Cash Conversion: Verhältnis von Cashflow zu Ergebnis.
Quelle: Rheinmetall Quartalsmitteilung Q3 2026 vom 5.11.2026
Der Termin
Was bringt der Kapitalmarkttag für die Rheinmetall-Aktie in Hamburg?
Der Kapitalmarkttag in Hamburg gilt als Weichenstellung. Nach Berichten hält Konzernchef Armin Papperger an einem Umsatzziel von rund 50 Milliarden Euro bis 2030 (inklusive Zukäufen) und einer operativen Marge von mehr als 20 % fest. Analysten sind skeptischer: Goldman Sachs rechnet laut Investor-Verlag mit rund 35 Milliarden Euro Umsatz 2030, Berenberg erwartet demnach eine Kürzung der Ziele um etwa 14 %.
Das Datum ist in den Berichten nicht einheitlich: Die meisten nennen Donnerstag und Freitag, den 26. und 27. November, einzelne einen Beginn schon am 25. November. Die Reaktion des Marktes steht noch aus.
Analystenstimmen
Was sagen Analysten zur Rheinmetall-Aktie und zum Kursziel?
Die folgenden Einschätzungen stammen von Dritten, nicht von aktiencheck.de. Die Spanne ist groß: Von 900 Euro bis 1.350 Euro reichen die genannten Ziele, die meisten Häuser haben ihre Erwartungen zuletzt gesenkt.
|Bank
|Einstufung
|Kursziel
|Goldman Sachs
|Buy
|1.350 € (zuvor 2.100 €)
|Jefferies
|Buy
|1.100 €
|Citigroup
|Buy
|1.099 €
|Bernstein
|Market-Perform
|950 €
|Berenberg
|Hold
|900 €
Einstufungen und Ziele laut den genannten Quellen.
Quelle: Investor-Verlag, Bernstein-Studie (19.11.2026)
Die Bewertung wirkt nach dem Kursrutsch deutlich entspannter: Bei einem Gewinn je Aktie von rund 33,78 Euro im Konsens für 2026 liegt das KGV bei etwa 21. Die Dividende für 2025 betrug 11,50 Euro, für 2026 erwarten Schätzungen rund 13,81 Euro.
Wichtig: Die genannten Schätzwerte sind keine Prognose von aktiencheck.de.
Termine
Was kommt für die Rheinmetall-Aktie als Nächstes?
26. und 27. November
Kapitalmarkttag in Hamburg (Termin je nach Quelle abweichend).
11. März 2027
Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2026.
5. Mai 2027
Zahlen zum ersten Quartal 2027.
11. Mai 2027
Hauptversammlung.
FAQ zur Rheinmetall-Aktie
Warum ist die Rheinmetall-Aktie so stark gefallen? Drohnen verdrängen Artillerie, die Jahresziele wurden gesenkt und der Rüstungssektor leidet unter Hoffnungen auf ein Kriegsende sowie unter dem Marktausverkauf.
Wie hoch ist das Kursziel der Analysten für die Rheinmetall-Aktie? Die genannten Ziele reichen laut Investor-Verlag und Bernstein von 900 bis 1.350 Euro.
Wann ist der Kapitalmarkttag von Rheinmetall? Nach den meisten Berichten am 26. und 27. November in Hamburg; Quellen weichen teilweise ab.
Wie hoch ist die Dividende der Rheinmetall-Aktie? Für 2025 wurden 11,50 Euro je Aktie gezahlt; für 2026 liegt die Schätzung bei rund 13,81 Euro.
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