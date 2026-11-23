Operativ wächst Rheinmetall kräftig. Nach neun Monaten stand ein Umsatz von 8.376 Millionen Euro in den Büchern, 38,3 % mehr als im Vorjahr. Das operative Ergebnis stieg um 68,5 % auf 1.339 Millionen Euro, die Marge liegt bei 16,0 % nach 13,1 % im Vorjahr. Der Auftragsbestand erreichte zum 30. September 78.012 Millionen Euro, 37,7 % mehr als vor einem Jahr.

Der Haken: Die Prognose für 2026 fiel schwächer aus. Wegen des Endes des F126-Programms und der Verschiebung des Boxer-Auftrags Arminius auf 2027 erwartet der Konzern nur noch rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz statt zuvor 13,7 bis 14,2 Milliarden.