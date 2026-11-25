Die Rheinmetall-Aktie (Handelssymbol RHM, ISIN DE0007030009) steht vor dem wichtigsten Termin des Jahres: Der Düsseldorfer Rüstungskonzern lädt zum Kapitalmarkttag nach Hamburg, der Webcast mit dem Management läuft am Freitag, 27. November, um 10 Uhr. Die Rheinmetall-Aktie notiert nach einem Absturz seit Jahresbeginn bei rund 740 Euro.
Rheinmetall-Aktie: Showdown in Hamburg – was der Kapitalmarkttag liefern muss
Rheinmetall-Aktie vor dem Kapitalmarkttag in Hamburg: Kurs rund 740 Euro, Prognose 2026 gesenkt, Auftragsbestand 78 Mrd. Euro. Neue Ziele bis 2030 entscheiden.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rheinmetall AG
- ISIN
- DE0007030009
- Kurs 24.11. (Mittag)
- 733,60 Euro
- Kapitalmarkttag
- Hamburg, Webcast 27.11., 10:00 Uhr
Stand: 25.11.2026, Kurs: Xetra-Handel vom 24.11.2026 laut dpa-AFX
Am 24. November lag die Rheinmetall-Aktie laut dpa-AFX mittags bei 733,60 Euro (plus 1,16 Prozent), zeitweise über 743 Euro. Das Freitagstief vom 20. November bei rund 692 Euro war der tiefste Stand seit Februar 2025. Das Rekordhoch lag nach Angaben von aktiencheck.de im Januar bei rund 1.966 Euro.
Ausgangslage
Wie steht die Rheinmetall-Aktie vor dem Kapitalmarkttag da?
Operativ wächst Rheinmetall stark. Nach neun Monaten stieg der Umsatz laut Quartalsmitteilung um 38 Prozent auf 8.376 Millionen Euro, das operative Ergebnis auf 1.339 Millionen Euro, die Marge auf 16,0 Prozent (Vorjahr 13,1). Der Auftragsbestand erreichte 78,0 Milliarden Euro nach 56,7 Milliarden im Vorjahr.
Trotzdem senkte der Konzern die Prognose: Der Umsatz 2026 soll bei rund 13,2 Milliarden Euro liegen (zuvor 13,7 bis 14,2 Milliarden), die Marge bei rund 18,5 Prozent (zuvor rund 19). Als Gründe nennt das Unternehmen Verzögerungen bei Arminius und bei Losabnahmen von Artilleriemunition. Der Free Cashflow der neun Monate lag laut aktiencheck.de bei minus 1,7 Milliarden Euro.
|Kennzahl
|2026
|Vorjahr
|Umsatz
|8.376 Mio. €
|6.057 Mio. €
|Operative Marge
|16,0 %
|13,1 %
|Auftragsbestand
|78,0 Mrd. €
|56,7 Mrd. €
Neunmonatswerte; reine Q3-Zahlen nicht geprüft.
Quelle: Rheinmetall, Quartalsmitteilung (5.11.2026)
Was erwarten Analysten vom Rheinmetall-Kapitalmarkttag?
Im Mittelpunkt stehen neue Mittelfristziele für Umsatz, Marge und Free Cashflow. Bisher galten rund 50 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2030. Barclays rechnet laut aktiencheck.de mit nur 35 bis 40 Milliarden Euro bei rund 19 Prozent Marge; Goldman Sachs erwartet demnach rund 35 Milliarden Euro, Berenberg eine Kürzung des Ziels um etwa 14 Prozent. Beobachtet werden zudem Abrufe der Bundeswehr bei Boxer und Munition, der Weg zu positivem Free Cashflow und das Marinegeschäft.
Bei den Kurszielen bleibt die Spanne weit. Laut aktiencheck.de (Daten von finanzen.net, Stand 19. November) liegt der Schnitt bei rund 1.356 Euro: Goldman Sachs führt Rheinmetall mit „Buy“ und 1.350 Euro (zuvor 2.100, Stand 16. November), die Deutsche Bank mit „Buy“ und 1.650 Euro (6. November), Berenberg mit „Hold“ und 900 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Welche Risiken begleiten die Rheinmetall-Aktie?
Die Dividende für 2025 schlug Rheinmetall mit 11,50 Euro je Aktie vor (Vorjahr 8,10 Euro); die Rendite liegt laut aktiencheck.de bei rund 1,5 Prozent.
Häufige Fragen zur Rheinmetall-Aktie
Wann ist der Rheinmetall-Kapitalmarkttag? In Hamburg bis 27. November; der Webcast „Capital Markets Day Call“ beginnt am 27. November um 10 Uhr.
Wie hoch ist der Auftragsbestand? 78,0 Milliarden Euro.
Wie lautet die Prognose für 2026? Umsatz rund 13,2 Milliarden Euro, Marge rund 18,5 Prozent, beides gesenkt.
Wie hoch ist das Kursziel der Analysten? Im Schnitt rund 1.356 Euro laut aktiencheck.de/finanzen.net, die Spanne reicht von 900 bis 2.000 Euro.
Wie hoch ist die Dividende? Vorgeschlagen waren 11,50 Euro je Aktie für 2025.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.