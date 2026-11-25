Operativ wächst Rheinmetall stark. Nach neun Monaten stieg der Umsatz laut Quartalsmitteilung um 38 Prozent auf 8.376 Millionen Euro, das operative Ergebnis auf 1.339 Millionen Euro, die Marge auf 16,0 Prozent (Vorjahr 13,1). Der Auftragsbestand erreichte 78,0 Milliarden Euro nach 56,7 Milliarden im Vorjahr.

Trotzdem senkte der Konzern die Prognose: Der Umsatz 2026 soll bei rund 13,2 Milliarden Euro liegen (zuvor 13,7 bis 14,2 Milliarden), die Marge bei rund 18,5 Prozent (zuvor rund 19). Als Gründe nennt das Unternehmen Verzögerungen bei Arminius und bei Losabnahmen von Artilleriemunition. Der Free Cashflow der neun Monate lag laut aktiencheck.de bei minus 1,7 Milliarden Euro.