Für die Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE0007030009, FSE: RHM) kommt das Thema zur rechten Zeit. Laut Handelsblatt steht das Unternehmen vor der Unterzeichnung von SATCOMBw Stufe 4, einem eigenen, souveränen Satellitennetz für die Bundeswehr, in den Medien als "deutsches Starlink" bezeichnet. Die Aktie notiert dagegen rund 62% unter ihrem Rekordhoch, nach mehreren Prognosesenkungen. Die Rheinmetall-Aktie Prognose entscheidet sich deshalb in den nächsten Tagen weniger am Satellitenprojekt als am Kapitalmarkttag.
Rheinmetall Aktie Prognose: Milliardenprojekt "deutsches Starlink" in Sicht - Wende vor dem Kapitalmarkttag?
Rheinmetall steht laut Handelsblatt vor der Unterzeichnung von SATCOMBw 4, dem Satellitennetz der Bundeswehr. Die Rheinmetall-Aktie Prognose mit Auftragsdetails, Q3-Zahlen, Chartbild, Analystenstimmen und dem Kapitalmarkttag.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rheinmetall AG
- ISIN
- DE0007030009
- Börse
- Xetra, Kürzel RHM
- Kurs
- 739,20 EUR
- Marktkapitalisierung
- rund 32,4 Mrd. EUR
- Rekordhoch
- 1.966 EUR (19.01.2026)
- Nächster Termin
- Kapitalmarkttag, 26./27.11.2026
Stand: 25.11.2026, Kurs Börse Stuttgart, 25.11.2026, 08:20 Uhr (boerse.de)
Die aktuellen News
SATCOMBw 4: Das ist belegt
Es wäre das größte Raumfahrtprojekt der Bundeswehr. Für Rheinmetall zählt das Projekt strategisch mehr als finanziell.
Volumen
Insider sprechen von rund 15 Mrd. EUR, darin enthalten sind 19% Mehrwertsteuer und zehn Jahre Betrieb. Frühere Berichte nannten 8 bis 10 Mrd. EUR ohne Steuer und Betrieb, laut Handelsblatt ist das kein Kostensprung. Die Kosten im Detail stehen noch nicht fest.
Netz
Geplant sind rund 600 Satelliten in niedriger Umlaufbahn mit Laser-Verbindungen von Tesat, einer Airbus-Tochter. Ein großer Teil der Rechenleistung soll an Bord stattfinden, damit sind weniger Bodenstationen nötig. Soldaten, Drohnen und Flugzeuge sollen in Echtzeit vernetzt werden.
Partner
Das Joint Venture OHB Rheinmetall Space Networks GmbH in Bremen wurde im Juni gegründet, das Bundeskartellamt hatte es im April 2026 genehmigt. Airbus Defence and Space ist Konsortialpartner. Rheinmetall soll laut ingenieur.de das Bodensegment samt Empfangsgeräten bei der Truppe liefern.
Zeitplan
Erste Starts sind frühestens 2030 vorgesehen. Bis dahin soll der kanadische Betreiber Telesat aushelfen. Ältere Angaben zu einer Einsatzbereitschaft bis 2029 gelten damit faktisch nicht mehr.
Wie viel vom Gesamtvolumen auf Rheinmetall entfällt, ist nicht veröffentlicht. Selbst das gesamte Projekt entspräche laut DER AKTIONÄR nur 19,2% des Backlogs von 78 Mrd. EUR, verteilt auf zehn Jahre und drei Partner. Kleinere Satellitenbauer wie Berlin Space Technologies kritisierten zudem den geringen Wettbewerb bei der Ausschreibung, Haushälter warnten vor überhöhten Preisen. Auch die Zahl der Satelliten ist widersprüchlich: Frühere Berichte nannten 100 bis 200, jetzt ist von etwa 600 die Rede.
Strategisch passt das Projekt in die Space-Strategie: Seit März 2026 ist "Space" ein eigenes Geschäftsfeld. Grundlage ist unter anderem SPOCK 1, ein Auftrag über 1,7 Mrd. EUR brutto vom Dezember 2025 an das Joint Venture Rheinmetall ICEYE Space Solutions (Rheinmetall 60%). Die Produktion der Radar-Satelliten in Neuss läuft seit dem 06.10.2026. Der militärische Weltraumetat des Bundes umfasst bis 2030 rund 35 Mrd. EUR.
Die Quartalszahlen
Wachstum ja, Cash und Prognose nein
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Umsatz
|3.149 Mio. EUR (+36%)
|2.308 Mio. EUR
|Operatives Ergebnis
|553 Mio. EUR (+62%)
|342 Mio. EUR
|Operative Marge
|17,5%
|14,8%
|Auftragseingang
|2.893 Mio. EUR
|etwas höher
|Operativer Free Cashflow
|-82 Mio. EUR
|-168 Mio. EUR
|Backlog (30.09.)
|78,0 Mrd. EUR
|56,7 Mrd. EUR
Einige Medien nannten +32% Umsatzwachstum, rechnerisch ergeben 3.149 gegenüber 2.308 Mio. EUR rund +36%.
Quelle: Rheinmetall, Q3-Bericht vom 05.11.2026
Auf neun Monate stieg der Umsatz um 38% auf 8,38 Mrd. EUR, der operative Free Cashflow liegt bei minus 1,70 Mrd. EUR, die Nettofinanzschulden betragen 2,90 Mrd. EUR. Umsatz und Gewinn je Aktie (5,99 EUR) lagen im dritten Quartal unter den Analystenerwartungen, der Konsens hatte rund 3,23 Mrd. EUR Umsatz erwartet.
Das Chartbild
Rheinmetall-Aktie: Überverkauft, aber ohne Bestätigung
Die Rheinmetall-Aktie notiert am Morgen des 25.11.2026 bei 739,20 EUR (Börse Stuttgart). Seit Jahresbeginn beträgt das Minus rund 52%, vom Rekordhoch bei 1.966 EUR vom 19.01.2026 sind es etwa 62%. Das 52-Wochen-Tief markierte die Aktie am 20.11.2026 bei 693,40 EUR auf Xetra. Die 50-Tage-Linie liegt bei etwa 950 EUR und damit weit über dem Kurs, ein "Death Cross" wurde bereits gemeldet. RSI und MACD zeigen eine überverkaufte Lage. Der Anstieg um 4,6% am Montag auf 725,20 EUR könnte eine Bodenbildung einleiten, ist aber nicht bestätigt.
|Marke
|Kurs
|Rekordhoch (19.01.2026)
|1.966 EUR
|50-Tage-Linie
|rund 950 EUR
|Widerstand
|rund 800 EUR
|Aktueller Kurs
|739,20 EUR
|Unterstützung (Wochentief)
|692 EUR
|Unterstützungszone darunter
|600 bis 650 EUR
Quelle: Redaktion nach boerse.de, wallstreet-online, aktiencheck.de; Stand 25.11.2026
Bricht die Marke von 692,30 EUR, droht laut wallstreet-online im ungünstigen Fall ein Rückgang bis 464,30 EUR.
Die Analysten
Kursziele fallen, Kaufvoten bleiben
Die Analysten haben ihre Ziele zuletzt deutlich gesenkt, bleiben aber mehrheitlich bei positiven Einstufungen. Laut Konsens von rund 19.11.2026 stehen acht Kaufen-Voten drei Halten-Voten gegenüber, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 1.356 EUR. Das KGV 2026e liegt bei etwa 22 (Hensoldt rund 51, Renk rund 27), die erwartete Dividende bei 13,81 EUR.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Barclays (24.11.2026)
|Overweight
|1.340 EUR (zuvor 2.000 EUR)
|Goldman Sachs
|Buy
|1.350 EUR (zuvor 2.100 EUR)
|AlphaValue
|Buy
|1.078 EUR
|Berenberg
|Hold
|900 EUR
Quelle: DER AKTIONÄR, aktiencheck.de, Investor-Verlag; Stand November 2026
Zuletzt wurden 21 Insiderkäufe über rund 15,6 Mio. EUR gemeldet, davon neun von CEO Armin Papperger.
Das große Bild
Kapitalmarkttag: Der eigentliche Auslöser
Am 26. und 27.11.2026 hält Rheinmetall in Hamburg den Kapitalmarkttag ab, das Datum wird nicht einheitlich berichtet. Barclays-Analyst Afonso Osorio hält laut DER AKTIONÄR neue Ziele für 2030 von 35 bis 40 Mrd. EUR Umsatz bei gut 19% Marge für möglich, nach bisher rund 50 Mrd. EUR. Goldman Sachs rechnet laut Investor-Verlag mit rund 35 Mrd. EUR, Berenberg laut aktiencheck.de mit einer Senkung um rund 14%. Der deutsche Verteidigungsetat liegt bei fast 140 Mrd. EUR, die Aufrüstung in Europa geht weiter. Gleichzeitig belasten Friedenshoffnungen, verzögerte Bestellungen und eine Rotation aus Rüstungswerten.
Prognose
Rheinmetall-Aktie Prognose: drei Szenarien
Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele.
Kurzfristig: Kapitalmarkttag
Überzeugen die neuen Mittelfristziele und gibt es eine Perspektive für den Free Cashflow, könnte die Erholung Richtung 800 EUR anhalten. Enttäuschen die Ziele, droht ein erneuter Test der Marke von 692 EUR.
Mittelfristig: Vertrauen zurückgewinnen
Die Rheinmetall-Aktie Prognose hängt an der Frage, ob die Guidance künftig hält. Dazu kommen die Unterschrift unter SATCOMBw 4, die Haushaltsfreigabe und Aufträge wie Boxer "Arminius".
Langfristig: Backlog in Umsatz wandeln
Gelingt es, den Backlog von 78 Mrd. EUR pünktlich abzuarbeiten und im Weltraumgeschäft zu wachsen, bleibt die Wachstumsstory intakt. Scheitert das, bleibt das Papier ein volatiler Rüstungswert.
Termine
Was Anleger der Rheinmetall-Aktie jetzt beobachten
FAQ
Häufige Fragen zur Rheinmetall-Aktie
Hat Rheinmetall SATCOMBw 4 schon erhalten? Nein. Laut Handelsblatt-Insidern soll der Vertrag in einigen Wochen unterschrieben werden, eine offizielle Bestätigung liegt nicht vor.
Wie groß ist das Projekt? Insider nennen rund 15 Mrd. EUR inklusive Mehrwertsteuer und zehn Jahren Betrieb, verteilt auf Rheinmetall, OHB und Airbus.
Wie lautet die Rheinmetall-Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig entscheidet der Kapitalmarkttag, mittelfristig die Glaubwürdigkeit der Prognosen. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Ist die Rheinmetall-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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