Am 26. und 27.11.2026 hält Rheinmetall in Hamburg den Kapitalmarkttag ab, das Datum wird nicht einheitlich berichtet. Barclays-Analyst Afonso Osorio hält laut DER AKTIONÄR neue Ziele für 2030 von 35 bis 40 Mrd. EUR Umsatz bei gut 19% Marge für möglich, nach bisher rund 50 Mrd. EUR. Goldman Sachs rechnet laut Investor-Verlag mit rund 35 Mrd. EUR, Berenberg laut aktiencheck.de mit einer Senkung um rund 14%. Der deutsche Verteidigungsetat liegt bei fast 140 Mrd. EUR, die Aufrüstung in Europa geht weiter. Gleichzeitig belasten Friedenshoffnungen, verzögerte Bestellungen und eine Rotation aus Rüstungswerten.