Die Rheinmetall Aktie (ISIN DE0007030009, Ticker RHM) steht am Donnerstag an der DAX-Spitze: Gegen 11:56 Uhr notiert sie auf Xetra bei 769,80 Euro, ein Plus von 4,62 Prozent. Der Auslöser ist der Kapitalmarkttag in Hamburg, bei dem der Konzern seine Mittelfristziele neu justieren dürfte. Die wichtigste Zahl der Rheinmetall Aktienprognose aus Analystensicht: Der Markt rechnet für 2030 nur noch mit rund 35 Milliarden Euro Umsatz statt der bisher angepeilten 50 Milliarden.
Rheinmetall Aktie Prognose: Kapitalmarkttag in Hamburg – Analysten erwarten 35 statt 50 Milliarden Euro Umsatz für 2030 – was steckt schon im Kurs?
Die Rheinmetall Aktie springt vor dem Kapitalmarkttag um rund 4,6 Prozent auf etwa 770 Euro. Die Rheinmetall Aktienprognose der Analysten: Kursziele zwischen 900 und 1.650 Euro, Konsens rund 1.296 Euro – doch die Mittelfristziele dürften gekappt werden. Was Anleger wissen müssen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rheinmetall AG, Düsseldorf
- ISIN / Ticker
- DE0007030009 / RHM
- Handelsplatz
- Xetra (EUR)
- Marktkapitalisierung
- ca. 36 Mrd. €
- Auftragsbestand 30.09.2026
- 78,0 Mrd. €
- Dividende 2025
- 11,50 € je Aktie
- Nächste Zahlen
- 11.03.2027 (Jahresabschluss 2026)
Stand: 26.11.2026, Kurs: Xetra, 26.11.2026, 11:56 Uhr; Konsens: Stand 25.11.2026
Dennoch bleibt die Rheinmetall Aktie ein Sorgenkind: Seit Jahresbeginn hat der Titel rund die Hälfte seines Werts verloren, die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 36 Milliarden Euro. Gleichzeitig sehen die meisten Analysten weiter erhebliches Potenzial: Das durchschnittliche Rheinmetall Kursziel von rund 1.296 Euro liegt gut 60 Prozent über dem aktuellen Kurs. Wie belastbar ist diese Rheinmetall Aktie Prognose? Dieser Beitrag ordnet die Zahlen ein, ohne eine eigene Kursprognose abzugeben.
Mittelfristziele vor der Kürzung
Bislang peilt Rheinmetall rund 50 Milliarden Euro Umsatz 2030 bei einer operativen Marge über 20 Prozent an. Der Analystenkonsens liegt laut RBC bei 35,6 Milliarden Euro.
Prognose 2026 bereits gesenkt
Am 5. November kappte der Konzern den Ausblick auf rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz und eine Marge von etwa 18,5 Prozent.
Konsens: Kaufen
Von 22 Analysten raten 17 zum Kauf, 5 zum Halten, keiner zum Verkauf.
Entscheidender Termin
Die neuen Mittelfristziele werden laut Planung am Freitag, 27. November, um 10:00 Uhr in einer Telefonkonferenz erläutert.
Auslöser
Was ist bei der Rheinmetall Aktie passiert?
Der Kursanstieg ist eine Erwartungsbewegung. Neue Unternehmensziele hat Rheinmetall bis zum Mittag nicht veröffentlicht; die Zahlen werden erst auf dem Kapitalmarkttag am Freitag erwartet. Anleger positionieren sich offenbar vorab, nachdem der Titel zuvor mehrere Wochen unter Druck stand. Nach Medienberichten war es der vierte Gewinntag in Folge.
Hinzu kommt ein freundlicheres Marktumfeld: Der DAX erholte sich am Morgen nach dem Ausverkauf bei KI-Werten deutlich. Rüstungswerte profitieren zusätzlich von den politischen Diskussionen um Verteidigungsausgaben in Deutschland und der EU. Am 5. November hatte der Konzern mit den Neunmonatszahlen enttäuscht, die Aktie brach damals zweistellig ein.
Geschäftsmodell
Wie verdient Rheinmetall sein Geld?
Rheinmetall entwickelt und fertigt Waffensysteme, Munition, Fahrzeuge und Elektronik für Streitkräfte, daneben bedient der Konzern Teile des zivilen Fahrzeugmarkts. Wachstumstreiber sind Munition, Artillerie, Luftverteidigung, Fahrzeuge und zunehmend Satelliten- und Marinesysteme. Der Auftragsbestand lag zum 30. September 2026 bei 78,0 Milliarden Euro (Vorjahr: 56,7 Milliarden). Der Haken: Die Umwandlung der Aufträge in Umsatz verzögert sich, etwa beim Bundeswehr-Projekt Arminius, das nach Unternehmensangaben erst 2027 greift.
Zahlen und Ausblick
Wie stark wachsen Umsatz und Gewinn der Rheinmetall Aktie?
Nach neun Monaten 2026 stand ein Umsatz von 8.376 Millionen Euro (+38 Prozent) zu Buche. Das operative Ergebnis stieg um rund 69 Prozent auf 1.339 Millionen Euro, die operative Marge lag bei 16,0 Prozent nach 13,1 Prozent im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen betrug 14,44 Euro. Schwach blieb der Cashflow: Der operative Free Cashflow lag bei minus 1.698 Millionen Euro.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|2028e
|Umsatz
|13,2 Mrd. €
|17,7 Mrd. €
|23,1 Mrd. €
|Operatives Ergebnis (EBIT)
|2,4 Mrd. €
|3,4 Mrd. €
|4,5 Mrd. €
|Ergebnis je Aktie
|31,04 €
|46,31 €
|63,87 €
|Dividende je Aktie
|14,08 €
|20,30 €
|27,22 €
|KGV
|23,7
|15,9
|–
Konsens laut Analystenschätzungen, Stand 25.11.2026. KGV auf Basis des Kurses von rund 735 Euro. Alle Angaben Schätzungen Dritter.
Quelle: Analystenkonsens, Stand 25.11.2026
Die Unternehmensprognose für 2026 sieht nach der Senkung vom 5. November rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz bei etwa 18,5 Prozent operativer Marge vor (zuvor: 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro und etwa 19 Prozent). Als Gründe nannte Rheinmetall die spätere Wirkung von Arminius und verzögerte Abnahmetests bei Artilleriemunition.
Analysten
Wie lautet die Rheinmetall Aktienprognose der Analysten?
Der Analystenkonsens lautet „Kaufen“: 17 der 22 Häuser empfehlen die Aktie zum Kauf, fünf zum Halten, kein Haus zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel für die Rheinmetall Aktie liegt bei rund 1.296 Euro, je nach Stichprobe zwischen etwa 1.277 und 1.328 Euro. Die Spanne reicht von 900 Euro (Berenberg) bis 1.650 Euro (Deutsche Bank). Das rechnerische Potenzial zum aktuellen Kurs beträgt damit gut 60 Prozent, ist aber eine reine Rechengröße Dritter und keine Kursaussage.
|Haus
|Rating
|Kursziel (alt → neu)
|Datum
|RBC Capital Markets
|Outperform
|1.600 → 1.300 €
|26.11.2026
|Barclays
|Overweight
|2.000 → 1.340 €
|24.11.2026
|Bernstein
|Market Perform
|950 €
|24.11.2026
|Goldman Sachs
|Buy
|2.100 → 1.350 €
|Mitte 11.2026
|Berenberg
|Hold
|1.020 → 900 €
|10.11.2026
|Jefferies
|Buy
|1.350 → 1.100 €
|09.11.2026
|UBS
|Buy
|1.360 → 1.100 €
|06.11.2026
|Deutsche Bank
|Buy
|1.650 €
|06.11.2026
|DZ Bank
|Kaufen
|1.205 € (fairer Wert)
|06.11.2026
|JPMorgan
|Neutral
|1.350 → 1.150 €
|05.11.2026
Kursziele und Ratings Dritter, Stand der jeweiligen Studie. Keine Empfehlung von aktiencheck.de. Teils abweichende Datumsangaben der Studien (Goldman Sachs: Mitte November).
Quelle: Studien der genannten Analystenhäuser
Auffällig ist die Richtung: Fast alle jüngsten Änderungen waren Senkungen. Barclays etwa halbierte das Ziel nahezu von 2.000 auf 1.340 Euro, bleibt aber bei „Overweight“. RBC-Analyst Colin Moody kappte am 26. November auf 1.300 Euro, hält den erwarteten Abschlag bei den Mittelfristzielen aber für bereits mehr als eingepreist. Bernstein (Douglas Harned) rechnet eher mit einem Reset der Erwartungen als mit einer Wachstumsbeschleunigung. JPMorgan (David Perry) hatte schon am 5. November vor einem Kurseinbruch gewarnt und beobachtet den Konzern mit einer „Negative Catalyst Watch“.
Kapitalmarkttag
Welche Ziele erwarten Analysten beim Kapitalmarkttag?
Das Ziel von 50 Milliarden Euro Umsatz 2030 mit mehr als 20 Prozent Marge stammt vom Kapitalmarkttag 2025. Barclays rechnet in einer Studie vom 24. November mit 35 bis 40 Milliarden Euro und einer Marge knapp über 19 Prozent; der Markt preise bereits etwa 30 Milliarden Euro bei 18,5 Prozent ein. Goldman Sachs hält nach Medienberichten rund 35 Milliarden Euro für möglich. Offen sind aus Anlegersicht vor allem drei Fragen: Hält das Ziel, wann dreht der Cashflow ins Positive und wie vorsichtig ist der Plan für 2027?
Bewertung
Wie teuer ist die Rheinmetall Aktie im Branchenvergleich?
Auf Basis der Konsensschätzungen kommt die Rheinmetall Aktie auf ein KGV von rund 23,7 für 2026 und 15,9 für 2027. Der Rüstungsmarkt wird insgesamt höher bewertet: Hensoldt kommt auf 50,0 beziehungsweise 34,9, Renk auf 26,7 und 19,5, der britische Konzern BAE Systems auf 23,8 und 20,5. Allerdings wächst Rheinmetall laut Konsens von 2026 auf 2027 beim Umsatz um rund 34 Prozent, und die Schätzungen stehen nach den Prognosesenkungen unter Revisionsrisiko.
|Unternehmen
|KGV 2026e
|KGV 2027e
|Rheinmetall
|23,7
|15,9
|Hensoldt
|50,0
|34,9
|Renk
|26,7
|19,5
|BAE Systems
|23,8
|20,5
KGV laut Konsensschätzungen Dritter. Datenstände der Vergleichswerte unterschiedlich (Oktober bis November 2026), daher nur grobe Orientierung.
Quelle: Analystenschätzungen, Stand Oktober bis November 2026
Chart
Was sagt die Charttechnik zur Rheinmetall Aktie?
Technisch ist das Bild angeschlagen, aber nicht hoffnungslos. Der Widerstand liegt bei rund 771 Euro, dem Hoch vom 18. November, und damit direkt über dem aktuellen Kurs. Als Unterstützungen gelten der Vortagesschluss von 735,80 Euro und das Tief vom 13. November bei etwa 742,50 Euro. Marktbeobachter verweisen auf eine Abwärtstrendlinie und eine überverkaufte Lage; die 50-Tage-Linie verläuft nach einer Marktkommentierung bei rund 950 Euro, die 200-Tage-Linie noch deutlich höher. Fällt der Kurs unter die jüngsten Tiefs, rückt nach Einschätzung von Chartanalysten die Zone um 600 bis 650 Euro in den Blick. Diese Marken sind beschreibend und keine Prognose.
Szenarien
Bull-, Base- und Bear-Case: Wie diskutiert der Markt die Rheinmetall Aktie?
|Szenario
|Argumente
|Genannt von
|Bull-Case
|Der Markt sei zu vorsichtig, die Kürzung der Ziele schon mehr als eingepreist; Bewertung 2027 unter US-Rüstungskonzernen; Backlog von 78 Mrd. €
|RBC, Goldman Sachs, Morningstar
|Base-Case
|Ziele werden auf rund 35 Mrd. € Umsatz 2030 mit Marge knapp über 19 % gekürzt, Wachstum bleibt zweistellig
|Barclays, Konsens (35,6 Mrd. €)
|Bear-Case
|Fünfte Prognosesenkung in elf Monaten, negativer Free Cashflow, langfristige Heeres-Aussichten unklar, Drohnen könnten Artillerie verdrängen
|JPMorgan, Bernstein
Argumente und Zahlen stammen von den genannten Analystenhäusern. aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel und keine eigene Prognose ab.
Quelle: Studien von RBC Capital Markets, Goldman Sachs, Morningstar, Barclays, JPMorgan und Bernstein
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der Rheinmetall Aktie jetzt?
27. November, 10:00 Uhr: Telefonkonferenz zum Kapitalmarkttag mit den neuen Mittelfristzielen.
30. November: Berenberg-Konferenz.
11. März 2027: Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2026.
5. Mai 2027: Zahlen zum ersten Quartal 2027.
Die Dividende für 2025 betrug 11,50 Euro je Aktie (Ex-Tag 13. Mai 2026), das entspricht auf dem aktuellen Kursniveau einer Rendite von etwa 1,5 Prozent.
FAQ
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktie
Wie lautet die Rheinmetall Aktienprognose der Analysten? 17 von 22 Analysten empfehlen derzeit „Kaufen“, fünf „Halten“, keiner „Verkaufen“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 1.296 Euro.
Welches Kursziel hat die Rheinmetall Aktie? Die Kursziele reichen von 900 Euro (Berenberg) bis 1.650 Euro (Deutsche Bank). RBC nannte zuletzt 1.300 Euro, Barclays 1.340 Euro, Goldman Sachs 1.350 Euro.
Warum steigt die Rheinmetall Aktie heute? Anleger setzen vor dem Kapitalmarkttag auf eine Erholung, nachdem Kürzungen der Mittelfristziele weitgehend erwartet werden. Der DAX erholte sich zudem insgesamt.
Wie entwickelt sich die Rheinmetall Aktie 2026 und 2027? Nach der Prognose des Konzerns werden für 2026 rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz erwartet, der Konsens sieht für 2027 etwa 17,7 Milliarden Euro und ein Ergebnis je Aktie von 46,31 Euro.
Wann gibt es die nächsten Zahlen zur Rheinmetall Aktie? Der Jahresabschluss 2026 ist für den 11. März 2027 angekündigt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Kursziele und Einstufungen externer Analystenhäuser wieder (u. a. RBC Capital Markets, Barclays, Goldman Sachs, Bernstein, Berenberg, Jefferies, UBS, Deutsche Bank, DZ Bank, JPMorgan). Es handelt sich nicht um eine Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen der Häuser: Goldman Sachs, Barclays, UBS, Bernstein, Deutsche Bank, DZ Bank, Berenberg, Jefferies, JPMorgan.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Rheinmetall AG (RHM.DE): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
- Quelle
- Empfehlung von Analystenhäuser RBC, Barclays, Goldman Sachs, Bernstein, UBS, Deutsche Bank u. a. (siehe Tabelle) vom 26.11.2026, 09:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Analystenhäuser RBC, Barclays, Goldman Sachs, Bernstein, UBS, Deutsche Bank u. a. (siehe Tabelle).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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