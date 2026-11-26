Der Kursanstieg ist eine Erwartungsbewegung. Neue Unternehmensziele hat Rheinmetall bis zum Mittag nicht veröffentlicht; die Zahlen werden erst auf dem Kapitalmarkttag am Freitag erwartet. Anleger positionieren sich offenbar vorab, nachdem der Titel zuvor mehrere Wochen unter Druck stand. Nach Medienberichten war es der vierte Gewinntag in Folge.

Hinzu kommt ein freundlicheres Marktumfeld: Der DAX erholte sich am Morgen nach dem Ausverkauf bei KI-Werten deutlich. Rüstungswerte profitieren zusätzlich von den politischen Diskussionen um Verteidigungsausgaben in Deutschland und der EU. Am 5. November hatte der Konzern mit den Neunmonatszahlen enttäuscht, die Aktie brach damals zweistellig ein.