Der Absturz hat einen klaren Auslöser: Am 5. November senkte Rheinmetall seine Jahresprognose. Der Umsatz 2026 soll nun bei rund 13,2 Milliarden Euro liegen (zuvor 13,7 bis 14,2 Milliarden), die operative Marge bei rund 18,5 Prozent (zuvor rund 19 Prozent). Als Grund nennt der Markt Verzögerungen bei Großprojekten und bei Abrufen von Artilleriemunition. Die Aktie fiel zeitweise zweistellig; das Jahrestief liegt je nach Quelle zwischen rund 680 und 693 Euro. Seitdem überbieten sich die Analysten mit Kurszielsenkungen – und halten dennoch fast durchweg am Kaufvotum fest.

Nun rückt der Kapitalmarkttag in den Fokus, der laut Unternehmenskalender vom 25. bis 27. November in Hamburg stattfindet. Neue Ziele hat Rheinmetall bislang nicht veröffentlicht. Bisher peilt der Konzern für 2030 einen Umsatz von rund 50 Milliarden Euro und eine operative Marge von über 20 Prozent an. Barclays rechnet damit, dass die Ziele auf 35 bis 40 Milliarden Euro Umsatz und eine Marge von gut 19 Prozent zurückgenommen werden; Goldman Sachs erwartet rund 35 Milliarden Euro. Nach Rechnung von Barclays preist der Kurs bereits nur noch rund 30 Milliarden Euro Umsatz und 18,5 Prozent Marge für 2030 ein.