Die Rheinmetall Aktie (RHM, ISIN DE0007030009) kostet im Xetra-Handel am Mittwoch 739,80 Euro, ein Plus von 0,7 Prozent zum Vortagesschluss von 734,50 Euro. Das Rekordhoch vom Januar liegt bei rund 1.966 Euro, seit Jahresbeginn hat der Titel gut die Hälfte verloren. Die Rheinmetall Aktienprognose der Analysten ist dennoch erstaunlich optimistisch: Im Schnitt nennen 22 Häuser ein Kursziel von rund 1.328 Euro, 17 von ihnen raten zum Kauf, fünf zum Halten, keines zum Verkaufen. Warum das so ist und was beim Kapitalmarkttag in Hamburg auf dem Spiel steht, zeigt dieser Überblick. Alle Kursziele und Schätzungen stammen von Dritten; aktiencheck.de gibt keine eigene Prognose ab.
Rheinmetall Aktie Prognose: Analysten sehen im Schnitt 1.328 Euro – vor dem Kapitalmarkttag zählt, ob Hamburg die 2030-Ziele liefert
Die Rheinmetall Aktie notiert bei rund 740 Euro, mehr als die Hälfte unter dem Jahreshoch. Vor dem Kapitalmarkttag in Hamburg liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei rund 1.328 Euro. Die Rheinmetall Aktienprognose im Überblick: Unternehmensziele, Konsensschätzungen, Kursziele von Barclays bis Goldman Sachs.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rheinmetall AG
- Ticker
- RHM
- ISIN
- DE0007030009
- Börse
- Xetra (EUR)
- Kapitalmarkttag
- 25. bis 27. November 2026, Hamburg
Stand: 25.11.2026, Xetra-Kurs vom 25.11.2026
Auslöser
Was ist bei der Rheinmetall Aktie passiert?
Der Absturz hat einen klaren Auslöser: Am 5. November senkte Rheinmetall seine Jahresprognose. Der Umsatz 2026 soll nun bei rund 13,2 Milliarden Euro liegen (zuvor 13,7 bis 14,2 Milliarden), die operative Marge bei rund 18,5 Prozent (zuvor rund 19 Prozent). Als Grund nennt der Markt Verzögerungen bei Großprojekten und bei Abrufen von Artilleriemunition. Die Aktie fiel zeitweise zweistellig; das Jahrestief liegt je nach Quelle zwischen rund 680 und 693 Euro. Seitdem überbieten sich die Analysten mit Kurszielsenkungen – und halten dennoch fast durchweg am Kaufvotum fest.
Nun rückt der Kapitalmarkttag in den Fokus, der laut Unternehmenskalender vom 25. bis 27. November in Hamburg stattfindet. Neue Ziele hat Rheinmetall bislang nicht veröffentlicht. Bisher peilt der Konzern für 2030 einen Umsatz von rund 50 Milliarden Euro und eine operative Marge von über 20 Prozent an. Barclays rechnet damit, dass die Ziele auf 35 bis 40 Milliarden Euro Umsatz und eine Marge von gut 19 Prozent zurückgenommen werden; Goldman Sachs erwartet rund 35 Milliarden Euro. Nach Rechnung von Barclays preist der Kurs bereits nur noch rund 30 Milliarden Euro Umsatz und 18,5 Prozent Marge für 2030 ein.
Geschäftsmodell
Wofür steht die Rheinmetall Aktie?
Rheinmetall ist Deutschlands größter Rüstungskonzern und liefert Munition, Fahrzeuge, Luftverteidigung, Elektronik und zunehmend Marine- und Satellitentechnik. Treiber ist die europäische Aufrüstung. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 38 Prozent auf 8,38 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 68 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro (Marge 16,0 Prozent nach 13,1 Prozent). Der Auftragsbestand erreichte zum 30. September 78,0 Milliarden Euro, nach 56,7 Milliarden im Vorjahr. Schwachpunkt ist der Cashflow: Der operative Free Cashflow lag in den neun Monaten bei minus 1,70 Milliarden Euro.
Zahlen und Prognose
Wie lauten Unternehmensprognose und Konsens für die Rheinmetall Aktie 2026 und 2027?
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|2028e
|Umsatz
|13,24 Mrd. EUR
|17,75 Mrd. EUR
|23,14 Mrd. EUR
|Operatives Ergebnis (EBIT)
|2,37 Mrd. EUR
|3,37 Mrd. EUR
|4,52 Mrd. EUR
|Gewinn je Aktie
|31,04 EUR
|46,31 EUR
|63,87 EUR
|KGV¹
|rund 24
|rund 16
|rund 12
|Dividende je Aktie
|14,07 EUR
|20,29 EUR
|27,23 EUR
¹ Eigene Rechnung von aktiencheck.de auf Basis des Kurses von 739,80 EUR; keine Analystenangabe. Konsens: Stand 13.11.2026, nach der Prognosesenkung.
Quelle: Konsensschätzungen von Analysten, Stand 13.11.2026
Das Konsensniveau für 2026 entspricht damit praktisch der gesenkten Unternehmensprognose von 13,2 Milliarden Euro Umsatz. Für 2027 erwarten die Analysten einen Sprung um rund ein Drittel auf 17,75 Milliarden Euro. Die Dividende für 2025 betrug 11,50 Euro je Aktie.
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Rheinmetall Aktie zu?
Seit der Gewinnwarnung haben fast alle Häuser ihre Ziele gekappt, aber nur wenige das Rating. Barclays senkte am 24. November von 2.000 auf 1.340 Euro (Overweight), Goldman Sachs Mitte November von 2.100 auf 1.350 Euro (Buy), Citigroup am 13. November von 1.374 auf 1.099 Euro (Buy). Bernstein stufte von Outperform auf Market-Perform ab und nennt 1.000 Euro; BofA ging von Buy auf Neutral mit 900 Euro. Berenberg bleibt bei Hold, senkte aber auf 900 Euro. Das höchste Ziel nennt Deutsche Bank mit 1.650 Euro, das niedrigste liegt bei 900 Euro. Rechnerisch liegt das Durchschnittsziel gut 80 Prozent über dem aktuellen Kurs – ein Hinweis darauf, wie weit die Erwartungen auseinanderklaffen, keine Garantie.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Änderung
|Barclays
|Overweight
|1.340 EUR
|24.11.2026
|von 2.000 EUR
|Deutsche Bank
|Buy
|1.650 EUR
|06.11.2026
|bestätigt
|Goldman Sachs
|Buy
|1.350 EUR
|Mitte 11.2026
|von 2.100 EUR
|Exane BNP Paribas
|Outperform
|1.300 EUR
|06.11.2026
|von 1.600 EUR
|DZ Bank
|Kaufen
|1.205 EUR
|06.11.2026
|von 1.705 EUR
|UBS
|Buy
|1.100 EUR
|06.11.2026
|von 1.360 EUR
|Jefferies
|Buy
|1.100 EUR
|09.11.2026
|von 1.350 EUR
|Citigroup
|Buy
|1.099 EUR
|13.11.2026
|von 1.374 EUR
|Bernstein
|Market-Perform
|1.000 EUR
|Anfang 11.2026
|von 1.200 EUR
|Berenberg
|Hold
|900 EUR
|10.11.2026
|von 1.020 EUR
|BofA
|Neutral
|900 EUR
|09.–12.11.2026
|von 1.300 EUR
Kursziele und Ratings sind Einschätzungen der Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Teils weichen Datumsangaben um ein bis zwei Tage ab (Anfang bis Mitte November).
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser, 5. bis 24.11.2026
Bewertung
Wie günstig ist die Rheinmetall Aktie im Vergleich?
Auf Basis der Konsensgewinne ergibt sich für 2026 ein KGV von rund 24, für 2027 von rund 16 und für 2028 von rund 12 (eigene Rechnung auf den Kurs von 739,80 Euro). Berenberg sieht gegenüber dem Branchendurchschnitt einen Bewertungsabschlag von rund 35 Prozent. Hensoldt kostete Mitte November rund 83 Euro bei einem durchschnittlichen Kursziel von etwa 94 Euro, Renk notierte mit gut 34 Euro nahe dem 52-Wochen-Tief. Wer die Rheinmetall Aktie 2026 und 2027 vergleicht, sollte beachten, dass Peer-Kennzahlen für Hensoldt, Renk, BAE, Thales und Leonardo hier nicht vorlagen.
Chart
Was sagt die Charttechnik zur Rheinmetall Aktie?
Beschreibend: Der Kurs notiert deutlich unter der 50-Tage-Linie (Stand Mitte November rund 963 Euro) und der 200-Tage-Linie (rund 1.208 Euro); der Relative-Stärke-Index lag um den 18. November bei 27 und damit im überverkauften Bereich. Als Unterstützung gilt die Zone um 680 bis 693 Euro, als Widerstände nennen Beobachter 752 bis 753 Euro (Tageshoch vom 25. November), 771 Euro und die runde Marke von 800 Euro. Die Linienwerte stammen vom 18. November.
Szenarien
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie bewerten Analysten die Rheinmetall Aktienprognose?
|Szenario
|Annahme Dritter
|Kursziele
|Bull
|Ziele 2030 bleiben nahe 50 Mrd. EUR Umsatz
|1.340–1.650 EUR
|Base
|Ziele auf 35–40 Mrd. EUR Umsatz gesenkt
|1.000–1.350 EUR
|Bear
|Weitere Verzögerungen, Munitionspreise normalisieren sich schneller
|900 EUR und darunter
Einschätzungen Dritter; die Zuordnung zu Szenarien dient der Orientierung und ist keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Studien von Barclays, Goldman Sachs, Bernstein, BofA (November 2026)
Termine
Was beobachten Anleger bei der Rheinmetall Aktie jetzt?
25. bis 27. November: Kapitalmarkttag in Hamburg, mit möglichen neuen Mittelfristzielen (Termin des Webcasts nicht einheitlich berichtet).
27. November: geplante Haushaltsentscheidung des Bundestags.
30. November: Berenberg-Konferenz in London.
2. bis 4. Dezember: Investorenkonferenz in Prag.
März 2027: voraussichtlich Jahreszahlen 2026 (nicht bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktienprognose
Wie lautet die Rheinmetall Aktienprognose der Analysten? Im Schnitt liegt das Kursziel bei rund 1.328 Euro; die Spanne reicht von 900 bis 1.650 Euro.
Warum ist die Rheinmetall Aktie so stark gefallen? Auslöser war die gesenkte Jahresprognose vom 5. November; hinzu kommen Verzögerungen und Friedensgespräche zur Ukraine.
Was ist das Kursziel für die Rheinmetall Aktie 2026 und 2027? Barclays nennt 1.340 Euro, Goldman Sachs 1.350 Euro, Bernstein 1.000 Euro.
Wann ist der Kapitalmarkttag? Laut Unternehmenskalender vom 25. bis 27. November 2026 in Hamburg.
Zahlt die Rheinmetall Aktie Dividende? Für 2025 wurden 11,50 Euro je Aktie beschlossen; Analysten erwarten für 2026 rund 14 Euro.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einschätzungen externer Analystenhäuser wieder (u. a. Barclays, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Bernstein, UBS, Jefferies, Berenberg, DZ Bank). Verantwortlich für die Weitergabe ist Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG; der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt. Offenlegungen: Barclays, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Bernstein, UBS, Jefferies, Berenberg, DZ Bank.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Rheinmetall AG (RHM.DE): Kaufen, Kursziel 1.340,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Barclays Research (Overweight, Kursziel 1.340 EUR) sowie weitere genannte Häuser vom 24.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 25.11.2026, 17:38 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 25.11.2026, 17:38 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Barclays Research (Overweight, Kursziel 1.340 EUR) sowie weitere genannte Häuser.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.