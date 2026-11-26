Der stärkste Wert im DAX heißt am Donnerstagmorgen Rheinmetall. Um 09:12 Uhr notierte die Rheinmetall Aktie 4,5 Prozent höher bei 769,20 Euro. Der Leitindex gewann zur gleichen Zeit 1,8 Prozent. Anleger positionieren sich vor dem wichtigsten Termin des Jahres: In Hamburg, am Sitz der Marinesparte, präsentiert der Düsseldorfer Konzern bis Freitag seine Ziele. Konkrete Aussagen lagen am Morgen noch nicht vor.
Rheinmetall Aktie: Plus 4,5 Prozent zum Kapitalmarkttag – hält das 50-Milliarden-Ziel oder kommt der Rotstift?
Die Rheinmetall Aktie führt am Donnerstagmorgen den DAX an und steigt auf 769 Euro. In Hamburg stellt der Rüstungskonzern bis Freitag seine Langfristziele vor. Nach der Prognosesenkung Anfang November steht das Umsatzziel für 2030 auf dem Prüfstand.
Die Ausgangslage
Volle Bücher, leere Kasse
Vor einem Jahr hatte Rheinmetall für 2030 einen Umsatz von 50 Milliarden Euro bei einer operativen Marge von mehr als 20 Prozent in Aussicht gestellt. Seitdem hat sich das Bild eingetrübt. Anfang November senkte der Konzern die Prognose für 2026 auf rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz, zuvor waren 13,7 bis 14,2 Milliarden geplant. Als Gründe nannte er Verzögerungen bei einem Großauftrag für Radpanzer und bei Munitionsabnahmen.
In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz zwar um 38 Prozent auf 8,38 Milliarden Euro. Der operative freie Cashflow lag aber bei minus 1,7 Milliarden Euro. Die Aufträge sind da, das Geld kommt später.
Der Termin
Worauf Anleger in Hamburg achten
Drei Fragen stehen im Mittelpunkt. Hält das Management am Ziel von 50 Milliarden Euro fest oder nennt es eine niedrigere Marke? Wann dreht der Cashflow ins Plus? Und wie vorsichtig fällt die Planung für 2027 aus? Eine Kürzung wäre nicht zwingend eine schlechte Nachricht, wenn der Kurs sie bereits vorweggenommen hat. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 682,80 Euro, vom Rekord im Januar ist die Aktie mehr als die Hälfte entfernt.
Rückenwind liefert das politische Umfeld: In Brüssel beraten die EU-Staaten heute über die weitere Finanzierung der Ukraine.
Die Rheinmetall Aktie steigt, bevor die Zahlen auf dem Tisch liegen. Das zeigt Hoffnung, aber auch Fallhöhe, falls Hamburg enttäuscht.
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktie
Warum steigt die Rheinmetall Aktie am 26. November 2026?
Anleger positionieren sich vor dem Kapitalmarkttag in Hamburg. Am Morgen lag die Aktie 4,5 Prozent im Plus.
Wie lautet das bisherige Ziel für 2030?
50 Milliarden Euro Umsatz bei einer operativen Marge von mehr als 20 Prozent.
Bis wann läuft der Kapitalmarkttag?
Laut Terminkalender bis zum 27. November 2026.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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