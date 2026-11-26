Vor einem Jahr hatte Rheinmetall für 2030 einen Umsatz von 50 Milliarden Euro bei einer operativen Marge von mehr als 20 Prozent in Aussicht gestellt. Seitdem hat sich das Bild eingetrübt. Anfang November senkte der Konzern die Prognose für 2026 auf rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz, zuvor waren 13,7 bis 14,2 Milliarden geplant. Als Gründe nannte er Verzögerungen bei einem Großauftrag für Radpanzer und bei Munitionsabnahmen.

In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz zwar um 38 Prozent auf 8,38 Milliarden Euro. Der operative freie Cashflow lag aber bei minus 1,7 Milliarden Euro. Die Aufträge sind da, das Geld kommt später.