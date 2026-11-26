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Rheinmetall Aktie: Kurssprung an die DAX-Spitze – Analyst erwartet den "Reset"

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:55 2 Min.

Rheinmetall springt mit 4,48% Plus an die DAX-Spitze, während Bernstein Research mit einem "Reset" der Erwartungen rechnet.

Die Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker: RHM) springt um 33,00 Euro oder 4,48% auf 768,80 Euro und führt damit die Gewinnerliste im DAX an. Bis zum Kursziel von Douglas S. Harned fehlen selbst nach diesem Anstieg noch 181,20 Euro je Aktie. Dennoch bleibt der Analyst von Bernstein Research in seiner Rheinmetall-Aktienanalyse vom 24. November 2026 bei seinem neutralen Urteil: Kursziel 950 Euro, Rating "market perform". Wie viel Optimismus steckt noch in den Schätzungen? Douglas S. Harned macht den Wendepunkt für die Aktie am Kapitalmarkttag 2025 fest. Damals habe der Optimismus für Rheinmetall seinen Höhepunkt erreicht. Inzwischen würden die Schätzungen sinken. Diesen Trend müsse der Rüstungskonzern brechen. Douglas S. Harned hält einen "Reset" der Markterwartungen für wahrscheinlicher als eine Beschleunigung des Wachstums. Für Aktionäre hat diese Unterscheidung Gewicht. Rheinmetall kann sein Geschäft ausbauen und die Börse dennoch enttäuschen, wenn Anleger zuvor mit einem noch höheren Wachstum gerechnet haben. Umgekehrt würde die Hürde für eine positive Überraschung sinken, sobald die Erwartungen weit genug zurückgegangen sind. Die Rheinmetall-Aktienanalyse von Bernstein Research lässt offen, wann dieser Punkt erreicht sein könnte. 23,57% Abstand zum Kursziel – und ein neutrales Rating Vom aktuellen Kurs von 768,80 Euro aus entspricht das Kursziel von 950 Euro einem rechnerischen Aufwärtsspielraum von 23,57%. Wie passt das zum Rating "market perform"? Das Kursziel ist eine Schätzung für den Wert einer einzelnen Aktie. Das Rating drückt aus, wie Bernstein Research ihre Entwicklung im Vergleich zum Markt einschätzt. Douglas S. Harned kann Rheinmetall also durchaus höhere Kurse zutrauen und zugleich eine Entwicklung im Rahmen des Marktes erwarten. Mit dem Sprung an die DAX-Spitze hat Rheinmetall den Markt heute klar hinter sich gelassen. Ob sich auch bei den Geschäftserwartungen etwas dreht, wird sich daran zeigen, ob die Schätzungen für den Konzern wieder steigen. Bis dahin gilt bei Bernstein Research unverändert: Kursziel 950 Euro, Rating "market perform". Teilen Sie den Artikel mit Ihren Börsenfreunden, bevor im Gruppenchat jemand "DAX-Spitze" mit "Kaufempfehlung" übersetzt. Die 23,57% haben wir für Sie alle schon ausgerechnet. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 26. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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