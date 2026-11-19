Eine neue Unternehmensmeldung gab es am Donnerstag nicht. Auslöser war laut dpa-AFX eine Studie von Bernstein-Analyst Adrien Rabier. Seine zugespitzte Frage: Ist die Artillerie in ihrer bisherigen Form am Ende? Drohnen verursachen demnach inzwischen etwa 80 Prozent der Verluste im Krieg, 2024 waren es noch rund 65 Prozent durch Artilleriebeschuss. Rabier rechnet mit sinkenden Munitionspreisen und -mengen, und er hält die Wiederauffüllung der NATO-Lager binnen rund drei Jahren für möglich; Rheinmetall und CSG nennen mehr als zehn Jahre. Nach 2030 sieht er bei Rheinmetall kein Wachstum mehr. Wir geben die Studie hier nur als Argumentation wieder, ohne Einstufung und ohne Kursziel.