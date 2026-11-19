Die Rheinmetall Aktie (ISIN: DE0007030009, Xetra-Kürzel: RHM) ist am Donnerstag drittgrößter DAX Verlierer: Zum Xetra-Schluss um 17:29 Uhr kostete das Papier 724,70 Euro und lag damit 2,62 Prozent oder 19,50 Euro unter dem Vortagesschluss von 744,20 Euro. Nur Fresenius Medical Care und SAP gaben stärker nach. Hauptgrund ist ohne konkrete Unternehmensnachricht eine skeptische Studie von Bernstein Research zum Munitionsgeschäft, die auf einen ohnehin schwachen Gesamtmarkt traf: Der DAX Performance-Index schloss laut Redaktionsliste bei 25.498,91 Punkten, 0,92 Prozent im Minus.
Rheinmetall Aktie DAX Verlierer: Platz 3 mit minus 2,6 Prozent auf 724,70 Euro – wie viel Skepsis steckt schon im Kurs?
Die Rheinmetall Aktie ist am Donnerstag zum Xetra-Schluss mit minus 2,62 Prozent auf 724,70 Euro drittgrößter DAX Verlierer und markiert ein neues Jahrestief. Belastend wirkt eine skeptische Bernstein-Studie zur Zukunft der Artillerie, dazu ein schwacher Gesamtmarkt. Nächster Termin ist der Kapitalmarkttag vom 25. bis 27. November in Hamburg.
Tagesbilanz
Warum ist die Rheinmetall Aktie DAX Verlierer?
Eine neue Unternehmensmeldung gab es am Donnerstag nicht. Auslöser war laut dpa-AFX eine Studie von Bernstein-Analyst Adrien Rabier. Seine zugespitzte Frage: Ist die Artillerie in ihrer bisherigen Form am Ende? Drohnen verursachen demnach inzwischen etwa 80 Prozent der Verluste im Krieg, 2024 waren es noch rund 65 Prozent durch Artilleriebeschuss. Rabier rechnet mit sinkenden Munitionspreisen und -mengen, und er hält die Wiederauffüllung der NATO-Lager binnen rund drei Jahren für möglich; Rheinmetall und CSG nennen mehr als zehn Jahre. Nach 2030 sieht er bei Rheinmetall kein Wachstum mehr. Wir geben die Studie hier nur als Argumentation wieder, ohne Einstufung und ohne Kursziel.
Am Vormittag lag das Minus laut dpa-AFX noch bei rund 1,5 Prozent, die Aktie fiel auf rund 733 Euro und damit auf den tiefsten Stand seit Februar 2025. Bis zum Xetra-Schluss weitete sich der Abschlag auf 2,62 Prozent aus. Ausführlich zur Studie lesen Sie unseren Artikel zum Bernstein-Report.
|Platz
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|1
|Fresenius Medical Care
|36,79
|-4,59 %
|2
|SAP
|187,54
|-3,29 %
|3
|Rheinmetall
|724,70
|-2,62 %
|4
|Fresenius
|52,11
|-2,47 %
|5
|Henkel Vz.
|85,92
|-2,21 %
Stand Xetra 17:29 Uhr, Kurse in Euro. Veränderung gegenüber dem Vortagesschluss.
Quelle: Kurstabelle der Redaktion (Stefan Lindam)
Marktumfeld
Was belastet den Gesamtmarkt?
Der Gesamtmarkt gab keinen Rückenwind. Laut dpa-AFX lag der DAX im Verlauf knapp fünf Prozent unter seinem Rekord von 27.001 Punkten. Verluste bei KI-Werten griffen auf den Technologiesektor über, der europäische Branchenindex fiel auf den tiefsten Stand seit dem Sommer. Der Börsengang von Anthropic, der zu 83 US-Dollar über der Preisspanne von 70 bis 78 Dollar platziert wurde, hob die Tech-Laune laut dpa-AFX nur begrenzt. SAP verlängerte die Verlustserie auf vier Tage. Zusätzlich blickten Anleger auf das Treffen von Trump, Xi und Putin in Shenzhen, das aus Sicht der Rüstungsbranche stets die Frage nach Friedenssignalen aufwirft.
Chartbild
Wo steht die Rheinmetall Aktie nach dem neuen Jahrestief?
Der Schlusskurs liegt unter dem Vortagesschluss und auf dem Niveau der tiefsten Stände seit Februar 2025. Vom Rekordhoch ist die Aktie nach dpa-AFX-Angaben rund zwei Drittel entfernt; auf Sicht eines Monats beträgt das Minus rund 32 Prozent. Börse Online verweist auf fehlende charttechnische Unterstützung und negatives Momentum; konkrete Marken nennt der Artikel nicht.
Einordnung
Was spricht gegen den Pessimismus?
Ausblick
Was beachten Anleger bei der Rheinmetall Aktie als Nächstes?
Der wichtigste Termin ist der Kapitalmarkttag, der laut Rheinmetall-Investor-Relations vom 25. bis 27. November bei Blohm+Voss in Hamburg stattfindet. Dort dürften die Mittelfristziele und die Antwort des Managements auf den Wandel der Kriegsführung im Mittelpunkt stehen. Am 30. November folgt die Berenberg European Conference in London. Auch die Bundestagsabstimmung zum Haushalt am 27. November kann für die Branche Impulse liefern.
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktie als DAX Verlierer
Warum fällt die Rheinmetall Aktie heute?
Ohne konkrete Unternehmensnachricht belastet vor allem eine skeptische Bernstein-Studie zur Artillerie, dazu ein schwacher Gesamtmarkt. Zum Xetra-Schluss lag die Aktie 2,62 Prozent im Minus.
Wie steht die Rheinmetall Aktie zum Xetra-Schluss?
Bei 724,70 Euro, nach 744,20 Euro am Vortag, Platz 3 unter den DAX Verlierern.
Wie lautet das Kürzel und die ISIN?
Xetra-Kürzel RHM, ISIN DE0007030009.
Wann ist der Kapitalmarkttag von Rheinmetall?
Vom 25. bis 27. November 2026 in Hamburg.
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