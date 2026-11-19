Während der DAX sich erholt, fällt einer immer weiter. Die Rheinmetall Aktie (ISIN: DE0007030009, FSE: RHM) verliert bis zum Donnerstagmittag 1,89 Prozent auf 730,10 Euro und rutscht damit auf den tiefsten Stand seit Februar 2025. Vom Rekordhoch hat das Papier rund zwei Drittel seines Werts verloren. Heute kommt der Schlag nicht aus der Politik, sondern aus dem Research: Die Analysten von Bernstein rütteln am Fundament der gesamten Investmentstory.
Rheinmetall Aktie auf neuem Jahrestief: Bernstein stellt die Frage, die keiner hören will - "Ist die Artillerie tot?"
Die Rheinmetall Aktie fällt um 1,9 Prozent auf 730,10 Euro und markiert den tiefsten Stand seit Februar 2025. Auslöser ist eine Studie von Bernstein Research: Drohnen verändern den Krieg, das Kerngeschäft mit Artilleriemunition könnte schrumpfen, nach 2030 drohe dem Konzern das Wachstum auszugehen. Das Kursziel sinkt auf 950 Euro. Was die Rheinmetall Aktie jetzt belastet und was dagegen spricht.
Die Studie
Drohnen statt Granaten: Bernstein rechnet neu
Bernstein-Analyst Adrien Rabier widmet sich dem Thema, das Rüstungsanleger derzeit am meisten umtreibt: der Zukunft der Kriegsführung. Seine zugespitzte Frage lautet, ob die Artillerie, wie man sie kannte, „tot“ ist. Nach seiner Darstellung gehen inzwischen rund 80 Prozent der Verluste im Krieg auf Drohnen zurück. Bis 2024 habe noch die Artillerie mit 65 Prozent dominiert. Für Rheinmetall ist das heikel, denn Munition gehört zu den profitabelsten Geschäften des Konzerns. Rabier erwartet sinkende Preise und Mengen. Die Lager der NATO ließen sich nach seiner Schätzung binnen drei Jahren auffüllen – die Hersteller sprechen von mehr als zehn Jahren.
Ist die Artillerie, wie man sie kannte, tot?
Die Schlussfolgerung ist drastisch. Nach 2030 gehe Rheinmetall das Wachstum komplett aus, weil das schrumpfende Artilleriegeschäft die Dynamik der anderen Sparten aufzehre. Zwar liegt Rabiers Gewinnprognose für 2030 noch doppelt so hoch wie für 2025. Bis 2035 sieht er den Gewinn aber wieder auf das Niveau von zehn Jahren zuvor zurückfallen. Das Kursziel senkt er auf 950 Euro, die Einstufung bleibt neutral. Auch dieses Ziel liegt rund 30 Prozent über dem aktuellen Kurs.
Das Umfeld
Gesenkte Prognose, Gipfeldiplomatie, ein Chef, der kauft
Die Studie trifft eine Aktie, die ohnehin angeschlagen ist. Anfang November hatte Rheinmetall die Umsatzprognose für 2026 auf rund 13,2 Milliarden Euro gesenkt und die Zielmarge auf 18,5 Prozent zurückgenommen. Seither belastet zudem jede Nachricht über mögliche Friedensgespräche. Das Dreiertreffen von Trump, Xi und Putin endete nach ersten Meldungen ohne Vereinbarung zur Ukraine. Es gibt auch ein Gegensignal: Vorstandschef Armin Papperger hat nach dem Kurssturz Anfang November eigene Aktien für rund 700.000 Euro gekauft. Beim Kapitalmarkttag vom 25. bis 27. November muss er erklären, wie Rheinmetall auf den Wandel der Kriegsführung antwortet.
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktie
Warum fällt die Rheinmetall Aktie heute?
Bernstein Research hat das Kursziel auf 950 Euro gesenkt. Die Analysten erwarten, dass Drohnen die Artillerie verdrängen und Rheinmetall nach 2030 nicht mehr wächst.
Wie tief steht die Rheinmetall Aktie?
Mit rund 730 Euro notiert sie auf dem tiefsten Stand seit Februar 2025 und rund zwei Drittel unter ihrem Rekordhoch.
Wann ist der Kapitalmarkttag von Rheinmetall?
Vom 25. bis 27. November 2026.
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