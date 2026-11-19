Warum fällt die Rheinmetall Aktie heute?

Bernstein Research hat das Kursziel auf 950 Euro gesenkt. Die Analysten erwarten, dass Drohnen die Artillerie verdrängen und Rheinmetall nach 2030 nicht mehr wächst.

Wie tief steht die Rheinmetall Aktie?

Mit rund 730 Euro notiert sie auf dem tiefsten Stand seit Februar 2025 und rund zwei Drittel unter ihrem Rekordhoch.

Wann ist der Kapitalmarkttag von Rheinmetall?

Vom 25. bis 27. November 2026.