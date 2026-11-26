Rheinmetall Aktie DAX Gewinner am Mittag: +4,62% auf 769,80 Euro - Kapitalmarkttag in Hamburg weckt Erholungshoffnung

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 11:56 3 Min.

Die Rheinmetall Aktie ist am Mittag DAX Gewinner Nummer eins und steigt um 4,62% auf 769,80 Euro. Vor dem Kapitalmarkttag in Hamburg geht es um die Frage, wie viel vom 50-Milliarden-Ziel für 2030 bleibt.

Bild: unsplash

Die Rheinmetall Aktie ist am Donnerstag einer der großen DAX Gewinner des Mittags: Der Düsseldorfer Rüstungskonzern steigt um 4,62% auf 769,80 Euro und liegt damit knapp vor Infineon und Siemens Energy. Nach dem Kursrutsch der vergangenen Wochen nutzen Anleger den Kapitalmarkttag als Anlass für Käufe - und der Gesamtmarkt hilft kräftig mit. Rheinmetall Aktie: Warum der DAX Gewinner heute steigt Der DAX erholt sich am Donnerstag um rund 2% und macht damit einen Teil der Verluste vom Mittwoch wett, als der Leitindex auf den tiefsten Stand seit Juli gefallen war. Technologiewerte übernahmen die Führung, nachdem der Nasdaq 100 zwischenzeitlich fast 5% verloren, den Abschlag aber auf 0,6% eingedämmt hatte. Marktbeobachter sprechen zudem von Schnäppchenkäufen nach dem Rücksetzer. Rheinmetall profitiert doppelt: Zum einen zieht die breite Erholung die Aktie mit nach oben. Zum anderen läuft der Kapitalmarkttag in Hamburg bei der Marinesparte Blohm+Voss, der bis Freitag dauert. Anleger positionieren sich vor den neuen Mittelfristzielen - konkrete Zahlen lagen am Mittag noch nicht vor. Kapitalmarkttag in Hamburg: Wie viel bleibt vom 50-Milliarden-Ziel? Bisher peilte Rheinmetall für 2030 einen Umsatz von rund 50 Mrd. Euro bei einer operativen Marge von mehr als 20% an. Genau dieses Ziel steht auf dem Prüfstand. Analysten rechnen mit einer Kürzung: Erwartungen vor dem Kapitalmarkttag: Umsatzziel 2030 Quelle Erwartung Bisheriges Ziel des Konzerns 50 Mrd. Euro, Marge über 20% Barclays (Studie vom 24.11.) 35 bis 40 Mrd. Euro, Marge knapp über 19% Goldman Sachs (laut Berichten) rund 35 Mrd. Euro Quelle : aktiencheck.de, Barclays, Marktberichte; Stand 26.11.2026 Bernstein-Analyst Douglas Harned hält einen Reset der Markterwartungen für wahrscheinlicher als eine Beschleunigung. Laut Barclays preist der Kurs bereits ein Umsatzniveau von rund 30 Mrd. Euro bei einer Marge von 18,5% ein. Fällt das neue Ziel höher aus, könnte das der Aktie Rückenwind geben. Hintergrund: Prognosesenkung und Kursrutsch Anfang November hatte Rheinmetall die Umsatzprognose für 2026 auf rund 13,2 Mrd. Euro gesenkt, zuvor standen 13,7 bis 14,2 Mrd. Euro im Raum. Als Gründe nannte der Konzern Verzögerungen bei Projekten und Abnahmen, darunter Radpanzer und Artilleriemunition. Die Aktie brach am Tag der Zahlen zweistellig ein und verlor binnen zwei Wochen mehr als ein Viertel ihres Werts. Am 13.11. fiel sie auf 742,50 Euro, den tiefsten Stand seit Februar 2025. Umsatz nach neun Monaten auf 8,38 Mrd. Euro +38% Rekord-Auftragsbestand 78 Mrd. € Operativer Free Cashflow nach neun Monaten -1,7 Mrd. € Quelle : Rheinmetall, Marktdaten; Stand Q3 2026 Was gegen eine nachhaltige Erholung spricht Der operative Free Cashflow ist nach neun Monaten mit -1,7 Mrd. Euro deutlich negativ.

Die Prognosesenkung geht auf Verzögerungen bei Abnahmen zurück - Vertrauen lässt sich nur mit belastbaren Zahlen zurückgewinnen.

Trotz des Plus liegt die Rheinmetall Aktie noch rund 60% unter dem Januar-Rekord von rund 1.966 Euro, die Schwankungen bleiben hoch. Chartbild: Marken für die Rheinmetall Aktie Das Tief vom 13.11. bei 742,50 Euro bildet die Unterstützung, das Hoch vom 18.11. bei 771,20 Euro die nächste Hürde - die Rheinmetall Aktie notiert mit 769,80 Euro direkt darunter. Gelingt der Ausbruch, wäre die Abwärtstrendlinie überwunden. Scheitert er, rückt der Vortagesschluss von 735,80 Euro wieder in den Blick. Fazit zur Rheinmetall Aktie als DAX Gewinner Die Rheinmetall Aktie ist heute DAX Gewinner, weil Markterholung und Kapitalmarkttag zusammenfallen. Entscheidend ist, ob das neue 2030-Ziel die bereits gesenkten Erwartungen trifft oder übertrifft. Bis dahin bleibt die Bewegung eine Vorab-Positionierung.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.