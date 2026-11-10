Rheinmetall Aktie: BofA streicht Kaufempfehlung – Kursziel 900 Euro

Die Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker: RHM) schließt am 10. November laut Kursangabe von 17:39 Uhr MEZ bei 853,30 Euro. Das entspricht einem Plus von 7,90 Euro beziehungsweise 0,93%. BofA nimmt hingegen eine vorsichtigere Position ein: Benjamin Heelan stuft die Aktie in seiner Rheinmetall-Aktienanalyse vom 09.11.2026 von "buy" auf "neutral" ab und nennt ein Kursziel EUR 900. Gegenüber dem genannten Schlusskurs ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 5,5%.