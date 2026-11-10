Die Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker: RHM) schließt am 10. November laut Kursangabe von 17:39 Uhr MEZ bei 853,30 Euro. Das entspricht einem Plus von 7,90 Euro beziehungsweise 0,93%. BofA nimmt hingegen eine vorsichtigere Position ein: Benjamin Heelan stuft die Aktie in seiner Rheinmetall-Aktienanalyse vom 09.11.2026 von "buy" auf "neutral" ab und nennt ein Kursziel EUR 900. Gegenüber dem genannten Schlusskurs ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 5,5%.
Rheinmetall Aktie: BofA streicht Kaufempfehlung – Kursziel 900 Euro
BofA stuft Rheinmetall von "buy" auf "neutral" ab und nennt ein Kursziel von 900 Euro.
Benjamin Heelan zieht die Kaufempfehlung zurück
Mit der Herabstufung verabschiede sich Benjamin Heelan von seinem bisherigen positiven Anlagevotum. BofA führe Rheinmetall nun mit dem Rating "neutral". Das sei eine erkennbare Verschiebung der Einschätzung, allerdings keine Verkaufsempfehlung.
Die Rheinmetall-Aktienanalyse signalisiere damit mehr Zurückhaltung. Während das bisherige Rating "buy" eine Kaufempfehlung dargestellt habe, nehme Benjamin Heelan nun eine neutrale Position ein.
Welche konkreten Überlegungen hinter diesem Schritt stünden, gehe aus der vorliegenden Kurzmeldung nicht hervor. Aussagen über mögliche Änderungen bei Gewinnerwartungen, Auftragseingängen oder Margen ließen sich daraus deshalb nicht ableiten.
Kursziel EUR 900: Moderater Abstand zum Schlusskurs
Zwischen dem Schlusskurs von 853,30 Euro und dem Kursziel EUR 900 liegen 46,70 Euro. Der rechnerische Abstand beträgt rund 5,5%. Das Kursziel ist eine Analystenschätzung und keine Zusage für eine entsprechende Kursentwicklung.
BofA sehe die Bewertungsmarke damit oberhalb des genannten Börsenkurses. Benjamin Heelan verbinde dieses Kursziel jedoch ausdrücklich mit dem Rating "neutral". Ein Kursziel über dem aktuellen Kurs gehe somit nicht automatisch mit einer Kaufempfehlung einher.
Ob das Kursziel EUR 900 gegenüber einer früheren Zielmarke verändert worden sei, lasse sich aus der Vorlage nicht feststellen. Eindeutig sei dagegen die Herabstufung von "buy" auf "neutral".
Kursplus und Herabstufung: Zwei unterschiedliche Signale
Die Aktie verzeichne am Tag nach dem angegebenen Analysedatum einen Kursgewinn. Daraus lasse sich allerdings weder eine direkte Reaktion auf die Rheinmetall-Aktienanalyse noch eine bewusste Zurückweisung des Analystenurteils durch den Markt ableiten.
Der Tageskurs bilde die aktuelle Börsenentwicklung ab, während Benjamin Heelan mit dem Rating "neutral" seine Einschätzung der Aktie ausdrücke. Für die Einordnung seien deshalb beide Informationen relevant, ohne dass zwischen ihnen ein belegter Ursache-Wirkungs-Zusammenhang bestehe.
BofA setzt auf Zurückhaltung
Die zentrale Botschaft der Rheinmetall-Aktienanalyse sei klar: Benjamin Heelan nehme seine Kaufempfehlung zurück, bleibe mit seiner Zielmarke aber über dem genannten Schlusskurs. Eine ausführliche Begründung für die vorsichtigere Positionierung enthalte die Kurzmeldung nicht.
Benjamin Heelan stuft Rheinmetall für BofA von "buy" auf das Rating "neutral" ab und nennt ein Kursziel EUR 900. Damit fällt das Analystenvotum zurückhaltender aus als zuvor, obwohl die Aktie heute zulegt.
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(Analyse vom 09.11.2026)
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 10. November 2026
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