Die Rheinmetall-Aktie (RHM, ISIN DE0007030009) hat am Montag nach dem Jahrestief mit einem Plus von 4,59 Prozent auf 725,20 Euro zurückgemeldet. Doch von ihrem Rekord ist die Rheinmetall-Aktie weit entfernt: Rund 1.966 Euro kostete sie im Januar, aktuell fehlen gut 60 Prozent. Drei Tage vor dem Kapitalmarkttag in Hamburg wird der Kurs zur Wette auf einen Neuanfang.
Rheinmetall-Aktie: 64 % unter Rekord, Kapitalmarkttag in drei Tagen – Kippt Hamburg die Stimmung?
Die Rheinmetall-Aktie notiert rund 725 Euro, weit unter dem Rekord von rund 1.966 Euro. Am 26. und 27. November in Hamburg will der Konzern liefern – was Anleger prüfen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rheinmetall AG
- Symbol
- RHM (Xetra)
- ISIN
- DE0007030009
- Kurs
- 725,20 €
- Tagesplus
- +4,59 %
- 52-Wochen-Hoch
- rund 1.966 € (19.01.2026)
- Kapitalmarkttag
- 26.–27.11.2026, Hamburg
Stand: 23.11.2026, Kurs: Xetra-Schluss 23.11.2026 laut eigener DAX-Meldung
Die Lage ist ungewöhnlich. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern wächst mit zweistelligen Raten, sitzt auf einem Rekordauftragsbestand von 78 Milliarden Euro und hat dennoch binnen eines Monats rund 30 Prozent an Börsenwert verloren. Laut Quartalsmitteilung vom 5. November hat Rheinmetall seine Jahresziele gesenkt, dazu kamen Friedenshoffnungen in der Ukraine und zahlreiche Kurszielsenkungen. Jetzt soll der Kapitalmarkttag die Erzählung zurechtrücken.
Die Ausgangslage
Warum ist die Rheinmetall-Aktie so stark gefallen? Wachstum trifft Enttäuschung
Im Kern sind es drei Dinge. Erstens die Prognosesenkung: Für 2026 erwartet Rheinmetall nur noch rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz statt 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro und eine operative Marge von rund 18,5 statt 19 Prozent. Als Gründe nennt aktiencheck.de-Recherche Verzögerungen beim Boxer-Projekt Arminius und bei der Abnahme von Artilleriemunition. Zweitens der Cash: Der operative Free Cashflow lag in den ersten neun Monaten bei minus 1,7 Milliarden Euro, nach minus 0,8 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Drittens die Politik: Mögliche Friedensverhandlungen um die Ukraine haben dem gesamten Sektor zugesetzt.
|Kennzahl
|9M 2025
|9M 2026
|Umsatz
|6.057 Mio. €
|8.376 Mio. €
|Operatives Ergebnis
|795 Mio. €
|1.339 Mio. €
|Operative Marge
|13,1 %
|16,0 %
|Operativer Free Cashflow
|-798 Mio. €
|-1.698 Mio. €
|Auftragsbestand
|56,7 Mrd. €
|78,0 Mrd. €
9M = erste neun Monate. Vorjahreswerte laut Quartalsmitteilung.
Quelle: Rheinmetall Quartalsmitteilung, wiedergegeben von aktiencheck.de (20.11.2026)
Was sagen Analysten zur Rheinmetall-Aktie? Kursziele zwischen 900 und 1.650 Euro
Die Meinungen der Banken gehen auseinander, und viele haben ihre Kursziele zuletzt gesenkt. Goldman Sachs kappte am 16. November das Kursziel von 2.100 auf 1.350 Euro und bleibt bei „Buy“. Die Deutsche Bank sieht die Aktie bei 1.650 Euro (Buy), RBC bei 1.600 Euro (Outperform). UBS und Jefferies nennen jeweils 1.100 Euro (Buy), JPMorgan 1.150 Euro (Neutral), Bernstein 1.000 Euro (Market-Perform). Berenberg und die Bank of America liegen bei 900 Euro, beide mit neutraler Einstufung, die Bank of America hat die Aktie zuletzt abgestuft.
Die Konsens-Kursziele hängen von Quelle und Stichtag ab: finanzen.net nennt rund 1.356 Euro aus elf Analysen, MarketScreener rund 1.329 Euro aus 22 Analysten, ein Median aus Mitte November liegt bei 1.100 Euro. Gemeinsam ist allen Quellen, dass das Kurskursziel deutlich über dem aktuellen Kurs von rund 725 Euro liegt. Das ist kein Urteil von aktiencheck.de, sondern zeigt, wie groß die Kluft zwischen Marktpreis und Analystenerwartung geworden ist.
Was ist beim Kapitalmarkttag von Rheinmetall zu erwarten? Hamburg als Stresstest
Laut Investor-Relations-Seite findet der Capital Markets Day am 26. und 27. November 2026 in Hamburg statt, nach Angaben von finanztrends.de bei Blohm+Voss, der Marinesparte. Die Agenda ist laut aktiencheck.de-Recherche noch offen. Anleger dürften auf drei Punkte achten: Wie belastbar sind die mittelfristigen Umsatzziele? Wann dreht der Free Cashflow? Und wie schnell lassen sich die verzögerten Großprojekte Boxer Arminius und Munitionsabnahmen abarbeiten? Goldman-Analyst Sam Burgess hat seine Umsatzerwartung für 2030 laut finanztrends.de auf rund 35 Milliarden Euro gesenkt, der Konzern muss also eine Gegenerzählung liefern.
Häufige Fragen zur Rheinmetall-Aktie
Wie steht die Rheinmetall-Aktie aktuell? Zum Xetra-Schluss am 23. November lag die Rheinmetall-Aktie laut eigener Meldung bei 725,20 Euro (plus 4,59 Prozent).
Wann ist der Kapitalmarkttag von Rheinmetall? Am 26. und 27. November 2026 in Hamburg.
Warum ist die Rheinmetall-Aktie gefallen? Wegen der gesenkten Jahresprognose vom 5. November, des negativen Free Cashflows, Verzögerungen bei Großprojekten und Friedenshoffnungen in der Ukraine.
Gibt es ein Kursziel für die Rheinmetall-Aktie? Dritte Banken nennen Kursziele zwischen 900 und 1.650 Euro. Aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel und keine Empfehlung ab.
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