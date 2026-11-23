Laut Investor-Relations-Seite findet der Capital Markets Day am 26. und 27. November 2026 in Hamburg statt, nach Angaben von finanztrends.de bei Blohm+Voss, der Marinesparte. Die Agenda ist laut aktiencheck.de-Recherche noch offen. Anleger dürften auf drei Punkte achten: Wie belastbar sind die mittelfristigen Umsatzziele? Wann dreht der Free Cashflow? Und wie schnell lassen sich die verzögerten Großprojekte Boxer Arminius und Munitionsabnahmen abarbeiten? Goldman-Analyst Sam Burgess hat seine Umsatzerwartung für 2030 laut finanztrends.de auf rund 35 Milliarden Euro gesenkt, der Konzern muss also eine Gegenerzählung liefern.