Am 5. November legte RGA die Ergebnisse für das dritte Quartal vor: Der Gewinn je Aktie lag bei 8,49 US-Dollar und damit um 1,51 US-Dollar über den Erwartungen der Analysten von 6,98 US-Dollar. Der Umsatz erreichte 7,635 Milliarden US-Dollar nach einer Schätzung von rund 6,75 Milliarden US-Dollar. Die RGA Aktie schloss bereits am 10. November mit 274,06 US-Dollar auf einem Rekordniveau.

Auf Sicht von zwölf Monaten hat das Papier rund 47 Prozent zugelegt. Der Rückversicherer, der 1973 gegründet wurde und rund 4.300 Mitarbeiter beschäftigt, profitiert von der Nachfrage nach Lebens- und Kapitallösungen für Versicherer.