Wenn Versicherer glänzen, hört die Börse genau hin: Die RGA-Aktie von Reinsurance Group of America hat ein neues Allzeithoch erreicht. Mit rund 278 US-Dollar und einem Börsenwert von gut 18 Milliarden US-Dollar steht der Rückversicherer aus Chesterfield im US-Bundesstaat Missouri so hoch wie nie. Hinter dem Alltime High der RGA Aktie steckt vor allem ein überraschend starkes drittes Quartal.
RGA-Aktie am Allzeithoch: Gewinnsprung im dritten Quartal beflügelt den Rückversicherer
Die Aktie von Reinsurance Group of America hat ein neues Allzeithoch erreicht. Ein Gewinn je Aktie von 8,49 US-Dollar übertraf die Erwartungen deutlich, die RGA Aktie steigt auf den Alltime High.
RGARGA
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Die Auslöser
Q3-Zahlen schlagen die Erwartungen deutlich
Am 5. November legte RGA die Ergebnisse für das dritte Quartal vor: Der Gewinn je Aktie lag bei 8,49 US-Dollar und damit um 1,51 US-Dollar über den Erwartungen der Analysten von 6,98 US-Dollar. Der Umsatz erreichte 7,635 Milliarden US-Dollar nach einer Schätzung von rund 6,75 Milliarden US-Dollar. Die RGA Aktie schloss bereits am 10. November mit 274,06 US-Dollar auf einem Rekordniveau.
Auf Sicht von zwölf Monaten hat das Papier rund 47 Prozent zugelegt. Der Rückversicherer, der 1973 gegründet wurde und rund 4.300 Mitarbeiter beschäftigt, profitiert von der Nachfrage nach Lebens- und Kapitallösungen für Versicherer.
Günstige Bewertung stützt den Anstieg
Trotz des Rekordhochs bleibt die Bewertung moderat: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 11, der Gewinn je Aktie auf zwölf Monate bei 25,88 US-Dollar. Die Dividende von 0,98 US-Dollar je Quartal bringt eine Rendite von rund 1,4 Prozent.
Ausblick für den Alltime High
Die RGA Aktie hat die Erwartungen übertroffen, jetzt müssen die folgenden Quartale den Rekord rechtfertigen.
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