Revvity-Aktie: J.P.-Morgan-Analyst Casey Woodring hebt das Kursziel auf 165 Dollar – bleibt nach dem Investor Day aber „Neutral“

Seitdem hat sich die Lage gedreht. Pharmalabore investieren wieder in Geräte, Revvity hob die Prognose mehrfach an. Das Kursziel von J.P. Morgan stieg mit.

Mit „Neutral“ signalisiert die Aktienanalyse von J.P. Morgan aber, dass ein Großteil der guten Nachrichten im Kurs steckt.