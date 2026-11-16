Mehr Kursziel, aber keine Kaufempfehlung: J.P.-Morgan-Analyst Casey Woodring hebt das Kursziel für die Revvity-Aktie von 160 auf 165 US-Dollar und bleibt bei „Neutral“. Zum Schlusskurs von 154,39 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von knapp 7 Prozent. Der Anbieter von Laborgeräten und Diagnostik hatte am Freitag seinen Investor Day abgehalten.
Revvity-Aktie: J.P.-Morgan-Analyst Casey Woodring hebt das Kursziel auf 165 Dollar – bleibt nach dem Investor Day aber „Neutral“
Nach dem Investor Day hebt J.P.-Morgan-Analyst Casey Woodring das Kursziel für die Revvity-Aktie von 160 auf 165 US-Dollar, bleibt aber bei „Neutral“. Zum Schlusskurs von 154,39 US-Dollar sind das knapp 7 Prozent Potenzial.
Steckbrief
- Unternehmen
- Revvity, Inc.
- Handelssymbol
- RVTY (NYSE)
- Analyst
- Casey Woodring
- Bank
- J.P. Morgan
- Rating
- Neutral (bestätigt)
- Kursziel
- 165 US-Dollar (zuvor 160 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
J.P. Morgan zur Revvity-Aktie
Rally eingepreist – J.P. Morgan bleibt an der Seitenlinie
Die Revvity-Aktie hat eine bemerkenswerte Erholung hinter sich: Im Mai notierte sie noch unter 90 US-Dollar, J.P. Morgan senkte damals das Ziel auf 90 US-Dollar.
Seitdem hat sich die Lage gedreht. Pharmalabore investieren wieder in Geräte, Revvity hob die Prognose mehrfach an. Das Kursziel von J.P. Morgan stieg mit.
Mit „Neutral“ signalisiert die Aktienanalyse von J.P. Morgan aber, dass ein Großteil der guten Nachrichten im Kurs steckt.
Die Argumente von Casey Woodring
Diese Punkte prägen die Einschätzung von J.P.-Morgan-Analyst Casey Woodring:
Starkes Quartal
Der Umsatz auf vergleichbarer Basis stieg im dritten Quartal um 7 Prozent auf 710 Millionen US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 17 Prozent auf 1,38 US-Dollar.
Prognose angehoben
Revvity hob die Jahresprognose an und lag damit über den Erwartungen der Analysten.
Labore kaufen wieder
Nach mehr als einem Jahr Zurückhaltung investieren Pharmakunden wieder in Laborausstattung.
Bewertung gestiegen
Nach der starken Kursentwicklung liegt die Aktie nur noch knapp unter dem neuen Ziel.
Investor Day und China-Ausstieg
Revvity verkauft sein Immundiagnostik-Geschäft in China, das 2025 rund 6 Prozent des Umsatzes ausmachte. Der Abschluss ist bis Ende 2027 geplant, die Prognose blendet das Geschäft bereits aus.
Am 13. November stellte das Management beim Investor Day seine mittelfristigen Pläne vor. Für das vierte Quartal erwartet Revvity einen Umsatz von rund 755 Millionen US-Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities LLC, Analyst Casey Woodring. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Neutral“ und das Kursziel von 165 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Revvity, Inc. (RVTY): Halten, Kursziel 165,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von J.P. Morgan (Analyst Casey Woodring). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 14:40 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 14:40 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: J.P. Morgan (Analyst Casey Woodring).
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