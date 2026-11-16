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Revvity-Aktie: J.P.-Morgan-Analyst Casey Woodring hebt das Kursziel auf 165 Dollar – bleibt nach dem Investor Day aber „Neutral“

aktiencheck.de Redaktion3 Min.

Nach dem Investor Day hebt J.P.-Morgan-Analyst Casey Woodring das Kursziel für die Revvity-Aktie von 160 auf 165 US-Dollar, bleibt aber bei „Neutral“. Zum Schlusskurs von 154,39 US-Dollar sind das knapp 7 Prozent Potenzial.

Titelbild mit Aktiencheck-Logo zur J.P.-Morgan-Einstufung der Revvity-Aktie: Neutral, Kursziel 165 Dollar
Bild: Foto: Pexels (10514991) (Medium 3038); Grafik: aktiencheck.de
Rating J.P. Morgan (bestätigt)
Neutral
Kursziel (zuvor 160 $)
165 $
Schlusskurs 13.11.2026
154,39 $
Abstand zum Kursziel
+6,9 %

Steckbrief

Unternehmen
Revvity, Inc.
Handelssymbol
RVTY (NYSE)
Analyst
Casey Woodring
Bank
J.P. Morgan
Rating
Neutral (bestätigt)
Kursziel
165 US-Dollar (zuvor 160 US-Dollar)

Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Mehr Kursziel, aber keine Kaufempfehlung: J.P.-Morgan-Analyst Casey Woodring hebt das Kursziel für die Revvity-Aktie von 160 auf 165 US-Dollar und bleibt bei „Neutral“. Zum Schlusskurs von 154,39 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von knapp 7 Prozent. Der Anbieter von Laborgeräten und Diagnostik hatte am Freitag seinen Investor Day abgehalten.

J.P. Morgan zur Revvity-Aktie

Rally eingepreist – J.P. Morgan bleibt an der Seitenlinie

Die Revvity-Aktie hat eine bemerkenswerte Erholung hinter sich: Im Mai notierte sie noch unter 90 US-Dollar, J.P. Morgan senkte damals das Ziel auf 90 US-Dollar.

Seitdem hat sich die Lage gedreht. Pharmalabore investieren wieder in Geräte, Revvity hob die Prognose mehrfach an. Das Kursziel von J.P. Morgan stieg mit.

Mit „Neutral“ signalisiert die Aktienanalyse von J.P. Morgan aber, dass ein Großteil der guten Nachrichten im Kurs steckt.

Die Argumente von Casey Woodring

Diese Punkte prägen die Einschätzung von J.P.-Morgan-Analyst Casey Woodring:

  1. Starkes Quartal

    Der Umsatz auf vergleichbarer Basis stieg im dritten Quartal um 7 Prozent auf 710 Millionen US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 17 Prozent auf 1,38 US-Dollar.

  2. Prognose angehoben

    Revvity hob die Jahresprognose an und lag damit über den Erwartungen der Analysten.

  3. Labore kaufen wieder

    Nach mehr als einem Jahr Zurückhaltung investieren Pharmakunden wieder in Laborausstattung.

  4. Bewertung gestiegen

    Nach der starken Kursentwicklung liegt die Aktie nur noch knapp unter dem neuen Ziel.

Investor Day und China-Ausstieg

Revvity verkauft sein Immundiagnostik-Geschäft in China, das 2025 rund 6 Prozent des Umsatzes ausmachte. Der Abschluss ist bis Ende 2027 geplant, die Prognose blendet das Geschäft bereits aus.

Am 13. November stellte das Management beim Investor Day seine mittelfristigen Pläne vor. Für das vierte Quartal erwartet Revvity einen Umsatz von rund 755 Millionen US-Dollar.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities LLC, Analyst Casey Woodring. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Neutral“ und das Kursziel von 165 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Revvity, Inc. (RVTY): Halten, Kursziel 165,00 USD.

Quelle
Empfehlung von J.P. Morgan (Analyst Casey Woodring). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 14:40 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 14:40 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: J.P. Morgan (Analyst Casey Woodring).

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.