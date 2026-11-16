Gute Zahlen, vorsichtiges Votum: BofA-Analystin Lu Li bleibt bei „Neutral“ für die Revvity-Aktie und nennt ein Kursziel von 185 US-Dollar. Zum Kurs von 150 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 23 Prozent. Revvity liefert Instrumente, Reagenzien und Software für Forschungslabore sowie Diagnostik-Tests.
Revvity-Aktie: BofA-Analystin Lu Li bleibt bei „Neutral“ – Kursziel 185 Dollar nach starkem Quartal
BofA-Analystin Lu Li bleibt bei „Neutral“ für die Revvity-Aktie und nennt ein Kursziel von 185 US-Dollar. Zum Kurs von 150 US-Dollar sind das rund 23 Prozent Potenzial. Der Laborausrüster hat im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und die Prognose angehoben.
Steckbrief
- Unternehmen
- Revvity, Inc.
- Handelssymbol
- RVTY (NYSE)
- Analystin
- Lu Li
- Bank
- BofA Securities
- Rating
- Neutral (bestätigt)
- Kursziel
- 185 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
BofA Securities zur Revvity-Aktie
Mehr Schwung im Labor – Li bleibt neutral
Lu Li bleibt trotz eines starken dritten Quartals bei ihrer neutralen Haltung, sieht aber Kurspotenzial bis zum Ziel.
Revvity profitiert von einer besseren Nachfrage aus Pharma- und Biotech-Industrie sowie von Werkzeugen für die Forschung mit Künstlicher Intelligenz.
Die Aktienanalyse von BofA Securities hält an der neutralen Einstufung fest. Die Begründung ist nicht öffentlich.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von BofA-Analystin Lu Li zu lesen ist:
Organisches Wachstum
Ohne das zum Verkauf stehende chinesische Immundiagnostik-Geschäft wuchs der Umsatz organisch um 7 Prozent auf rund 710 Millionen US-Dollar.
Gewinn über Erwartung
Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 16,9 Prozent auf 1,38 US-Dollar, erwartet waren 1,29 US-Dollar.
Höhere Prognose
Revvity hob die Gewinnprognose für 2026 an.
Diagnostik schwächer
Der ausgewiesene Diagnostik-Umsatz sank wegen des China-Geschäfts um rund 2 Prozent.
Einmaleffekte im Blick
Für das vierte Quartal erwartet Revvity ein langsameres Wachstum bei Reagenzien, weil eine große Einzelbestellung nicht wiederkehrt. Bei Instrumenten rechnet das Unternehmen dagegen mit stärkerem Wachstum.
Am 13. November hielt Revvity zudem einen Investorentag ab.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist BofA Securities, Inc., Analystin Lu Li. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Neutral“ und das Kursziel von 185 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: business.bofa.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Revvity, Inc. (RVTY): Halten, Kursziel 185,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Lu Li, Aktienanalystin, BofA Securities, Inc. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:13 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:13 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Lu Li, Aktienanalystin, BofA Securities, Inc..
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