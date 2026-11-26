Resonac-Aktie springt im Nikkei 225: Materialwerte profitieren von der Chip-Erholung

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:18 1 Min. Reuters, Investing.com

Die Resonac-Aktie gehört zu den Gewinnern des Tages im Nikkei 225. In Tokio schloss das Papier 6,6 Prozent im Plus, getragen von der Erholung bei Halbleiterwerten.

Die Resonac-Aktie ist am Donnerstag einer der stärksten Nikkei-225-Gewinner. In Tokio schloss der Chemiekonzern 6,61 Prozent höher bei 11.620 Yen. In Frankfurt notierte das Papier am Morgen bei 65,50 Euro, ein Plus von 5,65 Prozent (Stand: 26.11.2026, comdirect). Die Gründe Zulieferer der Chipindustrie Resonac liefert unter anderem Materialien für die Halbleiterfertigung. Das Unternehmen profitiert deshalb von Stimmungswechseln bei Chipwerten. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nach den vorliegenden Berichten nicht. Der Anstieg fällt in eine breite Erholung: Nach dem Ausverkauf bei KI-Titeln am Mittwoch kauften Anleger in Tokio Chip- und Zulieferwerte zurück. Advantest trug allein 324 Punkte zum Morgengewinn des Nikkei 225 bei, der Index schloss 0,86 Prozent höher bei 57.499,16 Punkten. Resonac-Aktie in Tokio (11.620 Yen) +6,61 % Resonac-Aktie in Frankfurt am Morgen +5,65 % Quelle : Investing.com, comdirect Einordnung Gegenbewegung, kein Beweis für einen Trend Der Nikkei 225 Gewinner Resonac liefert ein typisches Muster: Nach einem scharfen Rückgang folgen starke Erholungstage. Für Anleger bleibt entscheidend, ob die Nachfrage nach KI-Hardware die Erwartungen trägt. Japans Börse liegt im November rund acht Prozent im Minus. Risiken Die Erholung kann bei neuen KI-Sorgen ebenso schnell kippen.

Neue US-Zollpläne gegen 14 Handelspartner, auch Japan, belasten Exportwerte. Wertpapierdaten: ISIN JP3368000000, Tokioter Symbol 4004, Frankfurter Symbol SWD, US-Symbol SHWDF.

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