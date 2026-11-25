Als „Leitwert der KI-Zulieferer“ wurde die Resonac Aktie (ISIN: JP3368000000, Tokio-Kürzel: 4004, deutsches Handelssymbol: SWD, US-Handelssymbol: SHWDF) am Dienstag gekauft: plus 1.270 Yen oder rund 11,5 Prozent auf 12.265 Yen. Am Mittwoch gehört Resonac zu den größten Nikkei 225 Verlierern. Im deutschen Handel notierte die Resonac Aktie am Morgen bei 61,50 Euro und damit 8,89 Prozent tiefer. In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Minus von 2,78 Prozent bei 57.011,62 Punkten.
Resonac Aktie Nikkei 225 Verlierer: Chipmaterial-Spezialist gibt Rally-Gewinne ab – warum KI-Zulieferer wieder fallen
Die Resonac Aktie gehört zu den größten Nikkei 225 Verlierern des Tages. Der Hersteller von Halbleitermaterialien verliert im deutschen Handel fast 9 Prozent, nachdem die Aktie am Vortag noch um mehr als 11 Prozent gestiegen war. Der Auslöser liegt nicht im Unternehmen, sondern im erneuten Ausverkauf der KI-Werte.
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Die Gründe für den Kursverlust
Was gestern stieg, fällt heute
Die Rally war eine Gegenbewegung
Japanische Marktberichte begründeten den Anstieg vom Dienstag mit einer Erholung der KI-Leitwerte. Solche Erholungen sind anfällig – am Mittwoch standen dieselben Namen auf der Verliererliste.
US-Chipwerte brechen ein
Der Halbleiterindex SOX verlor 7,88 Prozent, Nvidia rund 6 Prozent. Der Nasdaq gab 1,48 Prozent nach.
Zweifel an den KI-Investitionen
Die Rückkehr von Jensen Huang zu Nvidia löst die Sorge um Rentabilität und Finanzierung der KI-Infrastruktur nicht. Der KI-Entwickler Anthropic fiel in New York erstmals unter seinen Ausgabepreis.
Zollsorgen
Die erwartete Section-301-Entscheidung der USA zu industriellen Überkapazitäten betrifft auch Japan und sorgt für Zurückhaltung bei Exportwerten.
Wiederholtes Muster
Schon Anfang November war Resonac im KI-Ausverkauf an einem Tag um 1.710 Yen gefallen. Die Aktie bewegt sich seit Wochen im Takt der KI-Stimmung.
Einordnung
Chemiekonzern mit KI-Hebel
Resonac ist aus dem Zusammenschluss von Showa Denko und Hitachi Chemical hervorgegangen. An der Börse wird der Konzern vor allem wegen seiner Materialien für die Chipfertigung und das Verpacken von Hochleistungschips beachtet – ein Geschäft, das vom KI-Boom direkt profitiert. Daneben stehen klassische Chemie- und Mobilitätssparten. Dass Resonac heute Nikkei 225 Verlierer ist, liegt allein am KI-Teil der Geschichte: Die Börse bewertet ihn an guten Tagen mit einem Aufschlag und nimmt ihn an schlechten Tagen ebenso schnell zurück.
Häufige Fragen zur Resonac Aktie
Warum ist die Resonac Aktie heute Nikkei 225 Verlierer?
Nach dem Einbruch der US-Halbleiterwerte wurden in Tokio KI-Zulieferer verkauft. Resonac gab einen großen Teil des Kursgewinns vom Vortag wieder ab.
Was macht Resonac?
Der Konzern stellt Chemieprodukte und Materialien für die Halbleiterindustrie her.
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