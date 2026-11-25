Resonac ist aus dem Zusammenschluss von Showa Denko und Hitachi Chemical hervorgegangen. An der Börse wird der Konzern vor allem wegen seiner Materialien für die Chipfertigung und das Verpacken von Hochleistungschips beachtet – ein Geschäft, das vom KI-Boom direkt profitiert. Daneben stehen klassische Chemie- und Mobilitätssparten. Dass Resonac heute Nikkei 225 Verlierer ist, liegt allein am KI-Teil der Geschichte: Die Börse bewertet ihn an guten Tagen mit einem Aufschlag und nimmt ihn an schlechten Tagen ebenso schnell zurück.