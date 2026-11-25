Im Streit um die Rente mit 63 liegt am Mittwochabend ein Kompromissangebot der Union auf dem Tisch: Wer in seinem Erwerbsleben höchstens 70 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient hat, soll nach 45 Beitragsjahren weiterhin ohne Abschläge vorzeitig in Rente gehen können. Das geht aus einem Papier hervor, das der Nachrichtenagentur dpa vorliegt (dpa-AFX, 25.11.2026, 20:06 Uhr). Die Börse reagierte darauf nicht erkennbar: Der DAX (ISIN DE0008469008) schloss am Mittwoch bei 24.702,13 Punkten, minus 1,26 Prozent, getrieben von der Flucht aus KI-Aktien (dpa-AFX, 25.11.2026).

Für Anleger ist die Rentenreform dennoch ein Thema mit Marktbezug. Es geht um die Zukunft der gesetzlichen Rente, um die mögliche Rolle des Kapitalmarkts in der Altersvorsorge und um die Frage, wie belastbar die schwarz-rote Koalition ist. Dieser Artikel ordnet die Fakten ein, stellt die Positionen von Union und SPD fair dar und zeigt, was Börsianer in den nächsten Wochen beobachten.