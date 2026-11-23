Im Juni 2026 hatte die Bundesregierung angekündigt, die Vorschläge der Rentenkommission vollständig umzusetzen. Dazu gehört laut dpa auch die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren, im Volksmund Rente mit 63. Seitdem arbeitet das Arbeitsministerium an einem Gesetzentwurf. Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) hatte Anfang November erklärt, die Arbeit sei zu 95 Prozent abgeschlossen. Eine Sprecherin sagte am Montag, der Entwurf werde unter Hochdruck erarbeitet.

Die Positionen im Überblick: SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf sagte, eine ersatzlose Streichung der abschlagsfreien Frührente sei mit der SPD nicht zu machen. Die Rente müsse spätestens Anfang der 2030er Jahre reformiert werden, um Rentenkürzungen und höhere Beiträge zu verhindern. Pascal Reddig, Chef der Jungen Gruppe in der Union, sagte gegenüber t-online, er verstehe den wochenlangen Stillstand nicht und verlangte in diesem Jahr einen Gesetzentwurf. CSU-Chef Markus Söder signalisierte in der ARD Gesprächsbereitschaft über Übergangsfristen und Ausnahmen.