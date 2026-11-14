Renk-Aktie: Rekordaufträge, aber der Kurs fällt – der Panzergetriebe-Champion vor dem Endspurt der Wahrheit

Wie hoch ist der Auftragsbestand von Renk?

Ende September lag er bei 7,6 Milliarden Euro. Der Auftragseingang stieg in den ersten neun Monaten um 33,6 Prozent auf rund 1,66 Milliarden Euro.

Was erwartet Renk für 2026?

Für das fortgeführte Geschäft einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 240 bis 255 Millionen Euro, wobei die obere Hälfte angestrebt wird.

Warum fällt die Renk-Aktie trotz Rekordaufträgen?

Der Umsatz wächst langsamer als die Aufträge, der Cashflow ist schwach, und die gesamte Rüstungsbranche steht nach Gewinnwarnungen unter Druck.