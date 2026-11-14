Ohne Getriebe fährt kein Panzer. Kaum ein Unternehmen profitiert deshalb so direkt von der Aufrüstung Europas wie Renk, der Augsburger Spezialist für Antriebe von Kampf- und Schützenpanzern. Der Auftragsbestand stieg bis Ende September auf 7,6 Milliarden Euro, der Auftragseingang in den ersten neun Monaten um 33,6 Prozent. Trotzdem geriet die Renk-Aktie am Tag der Zahlen deutlich unter Druck, und am 11. November verlor sie im Sog der Gewinnwarnung des Konkurrenten CSG weitere 4,54 Prozent. Warum straft die Börse Rekordaufträge ab?
Renk-Aktie: Rekordaufträge, aber der Kurs fällt – der Panzergetriebe-Champion vor dem Endspurt der Wahrheit
Renk meldet einen Auftragsbestand von 7,6 Milliarden Euro und ein Plus beim Auftragseingang von gut einem Drittel. Doch die Renk-Aktie fällt, der Cashflow enttäuscht, und der Umsatz wächst nur langsam. Jetzt muss das vierte Quartal liefern. Die große Renk Aktienanalyse: Zahlen, Prognose, Sektorkrise und alle Chancen und Risiken für die Renk-Aktie.
Renk Aktienanalyse
Volle Bücher, langsamer Umsatz
Der Kern des Geschäfts läuft stark: In der Sparte Vehicle Mobility Solutions, die Antriebe für Militärfahrzeuge liefert, stieg der Auftragseingang um 46 Prozent auf 1,32 Milliarden Euro, das bereinigte operative Ergebnis um 23 Prozent auf 129 Millionen Euro. Für den gesamten Konzern wuchs der Umsatz aber nur um 5,8 Prozent auf 982 Millionen Euro. Und der Cashflow überzeugte nicht – ein Muster, das die Börse auch bei anderen Rüstungskonzernen derzeit hart bestraft.
Für 2026 erwartet Renk nun für das fortgeführte Geschäft – also ohne den Bereich Gleitlager – einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 240 bis 255 Millionen Euro. Angestrebt wird die obere Hälfte der Spanne. Nach neun Monaten heißt das: Ein großer Teil des Jahresumsatzes muss im vierten Quartal kommen.
Das große Bild
Die Rüstungsbörse verlangt jetzt Lieferungen statt Aufträge
Bis vor Kurzem reichten Rüstungsaktien neue Aufträge für Kursgewinne. Diese Phase ist vorbei.
Rheinmetall musste Anfang November die Umsatzprognose senken, auch weil der Bundeswehr-Großauftrag für den Radpanzer Boxer erst 2027 kommt. Der tschechische Konkurrent CSG warnte vor niedrigeren Margen. JPMorgan warnt für den Fall eines Waffenstillstands in der Ukraine vor einem größeren Ausverkauf. Für Renk gilt: Der Bedarf an Kampf- und Schützenpanzern in Europa ist langfristig hoch, doch Verzögerungen bei Großprojekten verschieben Umsätze nach hinten.
Die Börse zählt nicht mehr die Aufträge – sondern die Auslieferungen.
Häufige Fragen zur Renk-Aktie
Wie hoch ist der Auftragsbestand von Renk?
Ende September lag er bei 7,6 Milliarden Euro. Der Auftragseingang stieg in den ersten neun Monaten um 33,6 Prozent auf rund 1,66 Milliarden Euro.
Was erwartet Renk für 2026?
Für das fortgeführte Geschäft einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 240 bis 255 Millionen Euro, wobei die obere Hälfte angestrebt wird.
Warum fällt die Renk-Aktie trotz Rekordaufträgen?
Der Umsatz wächst langsamer als die Aufträge, der Cashflow ist schwach, und die gesamte Rüstungsbranche steht nach Gewinnwarnungen unter Druck.
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