RENK Aktie: Citi kürzt das Ziel und bleibt bei Kaufen – der Getriebespezialist arbeitet sich als MDAX Gewinner vom Jahrestief nach oben

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 18:01 2 Min.

Die RENK Aktie steigt am Mittwoch um 1,86 Prozent auf 32,625 Euro und zählt am Abend zu den MDAX Gewinnern. Citi senkt das Kursziel auf 62 Euro, bestätigt aber die Kaufempfehlung. Vom 52-Wochen-Tief bei rund 30 Euro hat sich die Aktie damit etwas entfernt.

Bild: U.S. Army / Markus Rauchenberger

Die RENK Aktie setzt ihre vorsichtige Erholung fort. Zum Handelsschluss am Mittwoch notiert das Papier des Augsburger Getriebeherstellers bei 32,625 Euro, ein Plus von 1,86 Prozent. Im Tagesverlauf war die Aktie bis auf 32,94 Euro gestiegen. Damit gehört RENK zu den MDAX Gewinnern. Kurs der RENK Aktie am Abend 32,625 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +1,86 % Kursziel von Citi (zuvor 65 Euro) 62 EUR Auftragsbestand 7,6 Mrd. EUR Quelle : Kursliste 25.11.2026, 17:48 Uhr; Citi; Barclays; RENK Der Auslöser Warum die RENK Aktie als MDAX Gewinner steigt Die Analysten bleiben trotz gekürzter Ziele positiv. Citi senkte das Kursziel für RENK von 65 auf 62 Euro und bestätigte die Einstufung „Kaufen“. Der Analyst setzt kurzfristig niedrigere Mittelzuflüsse und mittelfristig etwas weniger Wachstum an. Barclays hatte am Dienstag das Ziel von 57 auf 51 Euro gesenkt und die Aktie auf „Overweight“ belassen. Nach Ansicht von Barclays fiel der Kursrückgang stärker aus als die Korrektur der Prognosen. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Für die Aktie zählt vor allem, dass auch gesenkte Ziele weit über dem Kurs liegen. Erst vor wenigen Tagen war RENK bei rund 30 Euro auf ein 52-Wochen-Tief gefallen. Im Januar hatte die Aktie noch mehr als 66 Euro gekostet. Die Fundamentaldaten Aufträge steigen, Kurs halbiert Operativ wächst RENK. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Auftragseingang um 33,6 Prozent, der Umsatz erreichte 982 Millionen Euro, das bereinigte EBIT legte um 12,7 Prozent auf 158,8 Millionen Euro zu. Der Auftragsbestand liegt bei 7,6 Milliarden Euro, die Jahresprognose steht. Die schwache Stimmung gegenüber Rüstungswerten hat den Kurs dennoch nahezu halbiert. Was für die RENK Aktie sprechen könnte Auftragseingang plus 33,6 Prozent

Auftragsbestand von 7,6 Milliarden Euro

Citi und Barclays bleiben positiv Was Anleger bedenken sollten Kursziele werden gesenkt

Schwache Stimmung bei Rüstungswerten

Kurs nahe dem 52-Wochen-Tief Einordnung der Redaktion: Die RENK Aktie ist MDAX Gewinner, obwohl Analysten ihre Ziele senken. Die Bewegung zeigt, wie stark der Kurs zuvor gefallen war. FAQ Häufige Fragen zur RENK Aktie Warum steigt die RENK Aktie heute?

Citi bestätigt trotz gesenktem Ziel die Kaufempfehlung. Nach dem Absturz auf das Jahrestief erholt sich die Aktie. Wann legt RENK die nächsten Zahlen vor?

Die Bilanz für das vierte Quartal wird für den 3. März 2027 erwartet. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der RENK Aktie?

ISIN DE000RENK730, WKN RENK73. Handelssymbol an deutschen Börsen: R3NK. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur RENK Aktie Die RENK Aktie ist am Abend MDAX Gewinner. Citi kürzt das Ziel, bleibt aber bei Kaufen, und die Aktie entfernt sich vom 52-Wochen-Tief.

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