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Renk Aktie: 65 Prozent unter dem Rekord, neues Jahrestief – Ausverkauf trotz 7,6 Milliarden Auftragsbestand?

aktiencheck.de Redaktion 21.11.2026, 18:42 3 Min.

Die Renk Aktie fällt am Freitag auf ein neues 52-Wochen-Tief und schließt bei 30,54 Euro. Vom Rekord ist sie rund 65 Prozent entfernt. Dabei liegen Aufträge über 7,6 Milliarden Euro in den Büchern, und die UBS stockt auf. Warum die Rüstungsaktie trotzdem nicht zur Ruhe kommt.

Bild: Foto: U.S. Army Europe / Markus Rauchenberger, via Wikimedia Commons (gemeinfrei, aus Medium 3267), zugeschnitten durch aktiencheck.de

Die Renk Aktie (ISIN: DE000RENK730, WKN: RENK73, Handelssymbol Xetra: R3NK, US-Handelssymbol: RNKGF, OTC) setzt ihre Talfahrt fort. Am Freitag, 20. November 2026, schloss der Augsburger Hersteller von Panzergetrieben auf Xetra bei 30,54 Euro, ein Minus von 3,39 Prozent. Im Handelsverlauf fiel die Renk Aktie bis auf 29,60 Euro und damit auf ein neues 52-Wochen-Tief. Xetra-Schluss der Renk Aktie am 20.11.2026 30,54 EUR Kursverlust in einem Monat -17,2 % Auftragsbestand zum 30.09.2026 7,6 Mrd. EUR 52-Wochen-Hoch vom 12.01.2026 66,88 EUR Quelle : aktiencheck.de, Börse-Express, Börse Stuttgart; Stand 20.11.2026 Der Absturz Mehr als halbiert seit Januar Im Januar kostete die Renk Aktie noch 66,88 Euro. Heute ist es nicht einmal die Hälfte. Vom Allzeithoch ist die Aktie rund 65 Prozent entfernt, allein im vergangenen Monat ging es um gut 17 Prozent abwärts. Der Börsenwert ist auf rund 3,1 Milliarden Euro geschrumpft. Einordnung der Redaktion: Renk leidet wie die gesamte Rüstungsbranche unter der Spekulation auf ein Ende des Ukraine-Kriegs und unter Zweifeln, wie schnell die angekündigten Verteidigungsbudgets tatsächlich zu Aufträgen werden. Nach der enormen Rally 2025 ziehen viele Anleger Geld ab. Leerverkäufer Hedgefonds im Schlagabtausch Zusätzlichen Druck machen Leerverkäufer, die auf fallende Kurse setzen. Bei Renk zog sich zuletzt der Fonds AQR zurück, während Arrowstreet seine Wette ausbaute. Solche Positionen sind Einschätzungen der Fonds, keine Aussage über das Unternehmen. Auf der anderen Seite steht ein großer Käufer: Laut einer Stimmrechtsmitteilung stieg der Anteil der UBS Group an Renk von 4,71 auf 5,2 Prozent. Solche Meldungen umfassen allerdings oft auch Bestände für Kunden und Handelsgeschäfte. Das Geschäft Rekordaufträge und neue Technik Operativ steht Renk solide da. Der Auftragsbestand lag zum 30. September bei 7,6 Milliarden Euro, in den ersten neun Monaten setzte das Unternehmen 982 Millionen Euro um. Renk liefert Getriebe für Kampfpanzer wie den Leopard 2 und für zahlreiche weitere Militärfahrzeuge. Im Februar 2027 will Renk für die US-Armee eine Demonstration autonomer Fahrfunktionen für ein Schützenpanzer-Programm zeigen. Was für die Renk Aktie spricht Auftragsbestand von 7,6 Milliarden Euro

Starke Stellung bei Panzergetrieben

Neue Projekte mit der US-Armee

UBS erhöht ihren Anteil Was gegen die Renk Aktie spricht Spekulation auf Frieden belastet Rüstung

Leerverkäufer bauen Wetten aus

Hohe Bewertung trotz Kursrutsch

Klarer Abwärtstrend im Chart Ausblick Die Renk Aktie sucht ihren Boden Kurzfristig hängt die Renk Aktie an der Stimmung für Rüstungswerte. Erst wenn sich zeigt, dass der hohe Auftragsbestand verlässlich in Umsatz und Gewinn fließt, dürfte sich der Kurs stabilisieren. Bis dahin bleibt das Papier anfällig für Schwankungen. FAQ Häufige Fragen zur Renk Aktie Warum fällt die Renk Aktie?

Die gesamte Rüstungsbranche steht unter Druck, Leerverkäufer setzen auf fallende Kurse, und nach der Rally 2025 ziehen Anleger Geld ab. Wie hoch ist der Auftragsbestand von Renk?

Zum 30. September 2026 lag er bei 7,6 Milliarden Euro. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Renk Aktie?

ISIN DE000RENK730, WKN RENK73, Handelssymbol Xetra R3NK, US-Handelssymbol RNKGF (OTC).

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